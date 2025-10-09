English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Pawan Kalyan: "వాళ్లకి న్యాయం చేయలేకపోతే రాజకీయాలు వదిలి వెళ్లిపోతా"..డిప్యూటీ సీఎం పవన్

Pawan Kalyan Fisheries Welfare: మత్స్యకారులకు న్యాయం చేయలేకపోతే రాజకీయాలు వదిలేసి వెళ్లిపోతానంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఉప్పాడలో జరిగిన బహిరంగ సభలో మాట్లాడిన పవన్.. మత్స్యకారుల సమస్యలపై స్పందించి, ఆ సమస్యలు తీరుస్తానని హామీ ఇచ్చారు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 9, 2025, 07:41 PM IST

Pawan Kalyan Fisheries Welfare: మత్స్యకారులకు న్యాయం చేయలేకపోతే రాజకీయాలు వదిలేసి వెళ్లిపోతానంటూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఉప్పాడలో జరిగిన బహిరంగ సభలో మాట్లాడిన పవన్.. మత్స్యకారుల సమస్యలపై స్పందించి, ఆ సమస్యలు తీరుస్తానని హామీ ఇచ్చారు. పరిశ్రమల నుంచి వస్తున్న కాలుష్యం కారణంగా మత్స్యకారులు తీవ్రంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నట్లు ఆయన దృష్టికి వచ్చింది. ఇదే విషయంపై ఆయన చర్చించారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

మత్స్యకార జీవితంపై 7193 కుటుంబాలు ఆధారపడి ఉన్నాయని.. వారందరికి తోడుగా ఉంటానని పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. దివిస్, అరబిందో వంటి ఫార్మా కంపెనీల నుంచి కాలుష్యం వెదజల్లుతున్నాయని మత్స్యకారులు డిప్యూటీ సీఎం ముందు ప్రస్తావించారు. అదేవిధంగా అమీనాబాద్ హార్బర్‌లో డిజైనింగ్ లోపం కారణంగా వరుస ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని మత్స్యకారులు వాపోయారు. ఈ సమస్యలన్నింటి కోసం తాను పరిష్కార మార్గం కోసం కృషి చేస్తానని డిప్యూటీ సీఎం హామీ ఇచ్చారు. 

రాష్ట్ర అభివృద్ధికి పరిశ్రమలు తప్పనిసరి అని చెబుతూనే.. వాటి నుంచి ఇతర రంగాలు ఇబ్బంది పడకూడదని పవన్ కల్యాణ్ తెలిపారు. పరిశ్రమలకు తాను వ్యతిరేకం కాదని.. కానీ, వాటిలో తప్పులు ఉంటే సరిదిద్దుకోవాల్సిన అవసరం తప్పనిసరిగా ఉందని ఆయన అన్నారు. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే, వ్యర్థాలను శుద్ధి చేయకుండా ప్రకృతిలోకి వదిలిపెట్టడాన్ని ఆయన తప్పుబట్టారు. 

ఇప్పడున్న కంపెనీలన్నింటిని అప్పట్లో వైఎస్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిందని పవన్ గుర్తుచేశారు. అయితే కాలుష్య సమస్యను అర్థం చేసుకునేందుకు తాను మరింతగా అధ్యయనం చేయాల్సి ఉందని.. మరో మూడు రోజుల్లో మళ్లీ పిఠాపురం వస్తానని పవన్ అన్నారు. కాలుష్య తీవ్రతను తెలుసుకునేందుకు తానే స్వయంగా పడవలో వెళ్లి పరిశీలిస్తానని పవన్ హామీ ఇచ్చారు. కాగా ఇప్పటికే పొల్యూషన్ ఆడిట్‌కు పవన్ కల్యాణ్ ఆదేశించారు. 

రూ. 323 కోట్లతో ఉప్పాడ తీర ప్రాంత గోడను నిర్మాణానికి కేంద్రం సానుకూలంగా ఉందని డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ అన్నారు. అందుకు సంబంధించి అక్టోబరు 14న కేంద్ర హోమ్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఓ సమావేశం జరగనుందని తెలిపారు. 100 రోజుల సమయం ఇస్తే యాక్షన్ ప్లాన్ సిద్ధం చేస్తానని పవన్ స్పష్టం చేశారు. 

మత్స్యకారులకు న్యాయం చేయలేని పక్షంలో తాను రాజకీయాలను వదిలి వెళ్లిపోతానని ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ పరిశ్రమలకు కారణం వైసీపీ నాయకులని ఆయన ఆరోపించారు. ఎట్టిపరిస్థితుల్లో మత్స్యకారులకు న్యాయం చేసి, వారి పక్షాన నిలబడతానని పవన్ కల్యాణ్ వెల్లడించారు. 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

