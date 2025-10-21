English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Pawan Kalyan: భీమవరం డీఎస్పీ వివాదంలో కీలక పరిణామం.. రంగంలోకి దిగిన పవన్ కళ్యాణ్.. కీలక ఆదేశాలు..

Pawan Kalyan: భీమవరం డీఎస్పీ వివాదంలో కీలక పరిణామం.. రంగంలోకి దిగిన పవన్ కళ్యాణ్.. కీలక ఆదేశాలు..

Deputy cm pawan kalyan serious on bhimavaram dsp: వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా భీమవరం డీఎస్పీ వ్యవహరంపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ సీరియస్ అయ్యారు.  ఈ క్రమంలో సమగ్ర నివేదికను ఇవ్వాలని అధికారుల్ని ఆదేశించారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 21, 2025, 07:31 PM IST
  • భీమవరం డీఎస్పీపై పవన్ సీరియస్..
  • నివేదిక ఇవ్వాలని అధికారులకు ఆదేశం..

Pawan Kalyan: భీమవరం డీఎస్పీ వివాదంలో కీలక పరిణామం.. రంగంలోకి దిగిన పవన్ కళ్యాణ్.. కీలక ఆదేశాలు..

Ap Deputy cm pawan kalyan serious on bhimavaram dsp issue: ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కూటమి సర్కారు ప్రజలకు మెరుగైన పాలన దిశగా ముందుకు వెళ్తుంది. ముఖ్యంగా శాంతి భద్రతలపై చంద్రబాబు సర్కారు ప్రత్యేకంగా ఫోకస్ పెట్టింది. మహిళలు, అమ్మాయిల్ని వేధిస్తే.. కఠిన చర్యలుంటాయని చంద్రబాబు ఇప్పటికే హెచ్చరించారు. అంతే కాకుండా.. ఎవరైన సరే.. చట్టాల్ని అతిక్రమిస్తే వదలపెట్టబోమని హెచ్చరించారు.

అయితే ప్రస్తుతం ఏపీలో  వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా భీమవరం డీఎస్పీ వివాదంపై రచ్చ రాజుకుంది.ముఖ్యంగా సివిల్ వివాదాల్లో ఇన్వాల్వ్ కావడం, ఏకంగా కూటమి ప్రభుత్వం మంత్రుల పేర్లు చెప్పుకుని ఆరోపణలు రావడంతో పాటు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాన్ కు ఫిర్యాదులు సైతం అందాయి. దీనిపై తాజాగా.. పవన్ కళ్యాణ్ సీరియస్ అయ్యారు. 

డీఎస్పీపై వస్తున్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో పూర్తిస్థాయిలో విచారణ జరిపి, సమగ్ర నివేదిక సమర్పించాలని జిల్లా ఎస్పీని ఆయన ఆదేశించారు. భీమవరం డీఎస్పీ పరిధిలో పేకాట శిబిరాలు పెరిగిపోయాయని,  డీఎస్పీ కొంత మంది అనుకూలంగా వ్యవహరిస్తున్నాడని,  కొంత మంది కూటమి నేతల పేర్లు చెప్పి అధికార దుర్వినియోగం పాల్పడుతున్నాడని ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. ఈ ఫిర్యాదుల తీవ్రతను పరిగణనలోకి తీసుకున్న పవన్ కల్యాణ్ నేరుగా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఎస్పీతో ఫోన్‌లో మాట్లాడారు.

తన దృష్టికి వచ్చిన అంశాలను ప్రస్తావిస్తూ, డీఎస్పీ జయసూర్య పనితీరుపై నివేదిక పంపాలని స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు. డీఎస్పీ స్థాయి అధికారి ఈవిధంగా చేస్తే.. ఇంకా ఇతర అధికారులు పరిస్థితి, దిగువ స్థాయి ఉద్యోగులు ఏవిధంగా నడుచుకుంటారని పవన్ కళ్యాన్ ఈ ఘటనపై సీరియస్ అయ్యారు.

ముఖ్యంగా..  పోలీసులు సివిల్ వివాదాల జోలికి వెళ్లకుండా చూడాలని, ఇలాంటి చర్యలను  ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రభుత్వం ఉపేక్షించబోదని సిబ్బందికి తెలియజేయాలని సూచించారు.  అంతేకాకుండా, భీమవరం డీఎస్పీపై వచ్చిన ఆరోపణల విషయాన్ని రాష్ట్ర హోం శాఖ మంత్రి అనిత, డీజీపీ దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్లాలని అధికారులకు పవన్ కల్యాణ్ సూచించారు.

 

