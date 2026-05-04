Pawan Kalyan: టీవీకే విజయ్‌కు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ ప్రశంసలు.. బీజేపీ గెలుపుపై హర్షం

Pawan Kalyan Wishes And Congratulates To TVK Vijay: దేశ రాజకీయాలను సరికొత్త మలుపు తిప్పిన ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలపై జనసేన పార్టీ అధినేత, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. విజయం సాధించిన వారందరికీ ఆయన శుభాకాంక్షలు చెబుతూ ప్రకటన విడుదల చేశారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : May 4, 2026, 06:00 PM IST

Pawan Kalyan Congrats To TVK Vijay: ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాలు భారతదేశ రాజకీయాలను సరికొత్త మలుపు తిప్పాయి. బీజేపీ భారీ విజయం సాధించగా.. కేరళంలో కాంగ్రెస్‌, తమిళనాడులో టీవీకే పార్టీ విజయ ధుందుబి మోగించాయి. రాజకీయాల్లో సరికొత్త కోణాన్ని చూపిన ఈ ఎన్నికల ఫలితాలపై ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్‌ కల్యాణ్‌ స్పందించారు. టీవీకే విజయ్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అనంతరం బీజేపీ విజయంపై హర్షం వ్యక్తం చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

'ఓటర్ల చైతన్యం నాలుగు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం ఎన్నికల ఫలితాలలో మరోసారి స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. పాలన నచ్చితే మళ్లీ మళ్లీ గెలిపిస్తారు. నచ్చకపోతే నిర్దాక్షిణ్యంగా ఓడిస్తారనడానికి ఈ ఫలితాలే చక్కటి ఉదాహరణ. తమిళనాడు, కేరళ, పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రజలు ఈసారి మార్పును బలంగా కోరుకున్నారు. ఆ మార్పును తమ తీర్పు ద్వారా బలంగా చెప్పారు' అని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ తెలిపారు. ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికలపై పవన్‌ కల్యాణ్‌ ప్రకటన విడుదల చేశారు.

అస్సోం, పుదుచ్చేరిలో తమ ప్రాభవాన్ని నిలబెట్టుకుని పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రజల మనసును గెలుచుకున్న బీజేపీని అగ్ర నాయకత్వం అకుంఠిత దీక్ష సర్వదా శ్లాఘనీయం. పశ్చిమ బెంగాల్‌వాసుల నమ్మకాన్ని ప్రోది చేసుకోడానికి ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా కొన్ని సంవత్సరాలుగా చేసిన కృషి ఇప్పుడు ఫలితాన్ని ఇచ్చింది' అని జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్‌ కల్యాణ్‌ తెలిపారు. 'నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వ నిర్దేశకత్వంలో రాష్ట్రంలో బీజేపీ పాలన ఉంటే డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్‌తోనే పశ్చిమ బెంగాల్ సురక్షితంగా, సుభిక్షంగా ఉంటుందనే గట్టి విశ్వాసంతో పశ్చిమ బెంగాల్‌ రాష్ట్ర ప్రజలు బీజేపీకి పట్టం కట్టారు' అని వివరించారు.

ఈ సందర్భంగా నరేంద్ర మోదీ, అమిత్ షా, నితిన్ నబిన్, సువేందు అధికారికి విజయంలో భాగస్వాములైన బీజేపీ నాయకత్వానికి జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్‌ కల్యాణ్ అభినందనలు తెలిపారు. అస్సాం రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో తీసుకువెళ్లి మరోమారు విజయాన్ని దక్కించుకున్న హిమంత బిశ్వశర్మకు, పుదుచ్చేరిలో ఎన్‌డీఏ కూటమికి విజయాన్ని మళ్లీ అందించిన రంగసామిని అభినందించారు. 'తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్ర ప్రజలు మార్పును స్పష్టంగా కోరుకున్నారు. సినీ నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే పార్టీకి అధిక  స్థానాలను అందించి సింహభాగం ప్రజలు ఆయన వైపు మొగ్గు చూపారు. పార్టీని స్థాపించిన అనతి కాలంలోనే చక్కటి విజయాన్ని సాధించిన విజయ్‌ను మనసారా అభినందిస్తున్నా' అని పవన్‌ కల్యాణ్‌ తెలిపారు. 'ఎన్నికల్లో అన్నాడీఎంకే, బీజేపీ కూటమి పోరాటం బలమైనదే. కేరళంలో కూడా మార్పునే మెజారిటీ ఓటర్లు కోరుకున్నారు. కాంగ్రెస్ నాయకత్వంలో ఎన్నికల బరిలో నిలిచి గెలిచిన యూడీఎఫ్‌ నాయకత్వానికి అభినందనలు. ఈ ఎన్నికల పోరాటంలో నిలిచి గెలిచిన విజేతలందరికీ పేరుపేరునా శుభాభినందనలు' అని డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ తెలిపారు.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

