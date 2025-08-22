English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

AP DSC Merit List: మెగా డీఎస్సీ జిల్లాల వారీ మెరిట్ లిస్ట్..ఎక్కడ చూడాలో తెలుసా?

AP DSC District Wise Merit List 2025: మెగా డీఎస్సీ మెరిట్‌ జాబితాను శుక్రవారం (ఆగస్టు 22)న విడుదల చేస్తామని ఏపీ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తెలిపారు. స్పోర్ట్స్ కోటా మెరిట్ జాబితా పూర్తయిన నేపథ్యంలో పూర్తి మెరిట్ జాబితా విడుదల చేసేందుకు అంతా సిద్ధమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ మెరిట్ జాబితాను శుక్రవారం డీఎస్సీ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో ఉంచుతామని నారా లోకేష్ వెల్లడించారు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 22, 2025, 01:18 PM IST

AP DSC Merit List: మెగా డీఎస్సీ జిల్లాల వారీ మెరిట్ లిస్ట్..ఎక్కడ చూడాలో తెలుసా?

AP DSC District Wise Merit List 2025: మెగా డీఎస్సీ మెరిట్‌ జాబితాను శుక్రవారం (ఆగస్టు 22)న విడుదల చేస్తామని ఏపీ విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ తెలిపారు. స్పోర్ట్స్ కోటా మెరిట్ జాబితా పూర్తయిన నేపథ్యంలో పూర్తి మెరిట్ జాబితా విడుదల చేసేందుకు అంతా సిద్ధమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈ మెరిట్ జాబితాను శుక్రవారం డీఎస్సీ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌లో ఉంచుతామని నారా లోకేష్ వెల్లడించారు. 

అభ్యర్థులంతా ఈ వెబ్‌సైట్ ద్వారానే సమాచారం పొందాలని సూచించారు. అనేక కేటగిరీలకు సంబంధించిన పోస్టుల నియామక ప్రక్రియలో 'జోన్ ఆఫ్ కన్సిడరేషన్'లోకి వచ్చిన అభ్యర్థులకు తమతమ వ్యక్తిగత లాగిన్స్‌ లో కాల్ లెటర్ అందిస్తామని ఆయన తెలిపారు. 

కాల్ లెటర్ వచ్చిన అభ్యర్థులు తమ ఒరిజినల్‌ సర్టిఫికెట్లతో పాటు తాజాగా తీసుకున్న కుల ధ్రువీకరణ పత్రం, గెజిటెడ్ అధికారి ధ్రువీకరణతో సంతకం చేసిన మూడు సెట్ల జిరాక్స్ కాపీలు, ఐదు పాస్‌పోర్ట్ ఫొటోలతో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్‌కు రావాలని అధికారులు వెల్లడించారు. అయితే ఈ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్‌కు ముందే అభ్యర్థులు తమకు సర్టిఫికెట్లను వెబ్‌సైట్‌లో అప్‌లోడ్ చేయాలని నిర్దేశించారు. 

వెరిఫికేషన్ సమయంలో ఏఏ సర్టిఫికేట్లు కావాdలో ముందుగానే చెక్ లిస్టును వెబ్‌సైట్‌లో ఉంచనున్నారు. ఒకవేళ సంబంధిత పత్రాలు లేకపోయినా.. అభ్యర్థి వెరిఫికేషన్‌కు హజరు కాకపోయిన తగిన విద్యార్హతలు లేనట్లుగా పరిగణించి.. ఆ తర్వాత ఉన్న అభ్యర్థులకు అవకాశం ఇస్తారని తెలుస్తోంది. 

దళారుల మాటలు నమ్మొద్దు..
ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామని కొందరు దళారులు చెప్పే మాటలను నమ్మొద్దని విద్యాశాఖ మంత్రి స్పష్టం చేశారు. సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న కొన్ని వదంతులను నమ్మి మోసపోవద్దని తెలిపారు. అలా వదంతలును వ్యాప్తి చేసే వారిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి నారా లోకేష్ వెల్లడించారు. 

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

