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AP EAMCET 2026 Results: నేడే ఏపీ ఈఏపీసెట్ ఫలితాలు.. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు డైరెక్ట్ లింక్ ఓపెన్!

AP EAPCET Result 2026 Download Rank Card: లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న తరుణంలో, ఏపీ ఈఏపీసెట్ ఫలితాలు 2026 విడుదల కానున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి నారా లోకేష్ గారి ఆధ్వర్యంలో మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఈ ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు. మే 12 నుండి 26 వరకు నిర్వహించిన ఏపీ ఎంసెట్ పరీక్షల ఫలితాలను ఈరోజు అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://cets.apsche.ap.gov.in/APSCHE/APSCHEHome.aspx లో అందుబాటులో ఉండనున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 30, 2026, 12:02 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:02 PM IST
AP EAMCET 2026 Results: నేడే ఏపీ ఈఏపీసెట్ ఫలితాలు.. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు డైరెక్ట్ లింక్ ఓపెన్!
Image Credit: AP EAPCET Result 2026 Download Rank CardSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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