AP EAPCET 2026: ఏపీ ఈఏపీసెట్ హాల్ టికెట్లు విడుదల.. ఎగ్జామ్ సెంటర్‌కు వెళ్లే ముందు ఈ సూచనలు తప్పనిసరి!

AP EAPCET Hall Ticket 2026 Released: ఏపీ ఈఏపీసెట్ హాల్‌ టిక్కెట్స్‌ 2026 జవహర్‌ లాల్‌ నెహ్రూ టెక్నాలజీ యూనివర్శిటీ, కాకినాడ విడుదల చేసింది. ప్రధానంగా ఈ పరీక్షల ద్వారా ఇంజినీరింగ్‌, అగ్రికల్చర్‌, ఫార్మసీ కాలేజీల ప్రవేశాలకు నిర్వహిస్తారు. ఈ హాల్‌ టిక్కెట్లు https://cets.apsche.ap.gov.in/EAPCET/Eapcet/EAPCET_HomePage  ఎలా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవాలి తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 28, 2026, 02:36 PM IST

AP EAPCET Hall Ticket 2026 Released: ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజీల ప్రవేశాలకు సంబంధించిన ఏపీ ఈఏపీసీఈటీ హాల్‌ టిక్కెట్లు 2026 విడుదలయ్యాయి. వీటి పరీక్షలు మే 12 నుంచి 15వ తేదీ మధ్య జరగనున్నాయి. అధికారిక నోటిఫికేషన్‌ ప్రకారం అగ్రికల్చర్‌, ఫార్మసీ పరీక్షలు మే 19 నుంచి 20 మధ్య నిర్వహిస్తారు. ఇంజినీరింగ్‌, అగ్రికల్చర్‌, ఫార్మసీలకు సంబంధించి ప్రొవిజనల్‌ ఆన్సర్‌ కీ 2026 మే 23వ తేదీ పబ్లిష్‌ చేస్తారు. ఇక ఈ ఏపీ ఈఏపీసీఈటీ ఫలితాలు 2026 జూన్‌ 1వ తేదీ విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. 

ఏపీ ఈఏపీసీఈటీ హాల్‌ టిక్కెట్స్‌ లాగిన్‌ వివరాలు..
ఏపీ ఈఏపీసీఈటీ పరీక్ష రాయనున్న అభ్యర్థులు ముందుగా అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://cets.apsche.ap.gov.in/EAPCET/Eapcet/EAPCET_HomePage నుంచి డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవాలి. దీనికి మీ వద్ద రిజిస్ట్రేషన్‌ నెంబర్‌ లేదా పేమెంట్‌ రిఫరెన్స్‌ ఐడీ, క్వాలిఫైయింగ్‌ ఎగ్జామినేషన్‌ హాల్‌ టిక్కెట్‌ నెంబర్‌, పుట్టిన తేదీ కలిగి ఉండాలి. అభ్యర్థులు కేవలం అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ నుంచి మాత్రమే కాదు మన మిత్ర (వాట్సాప్‌ గవర్నెన్స్‌) నుంచి కూడా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

పరీక్ష రోజు ఇవి తప్పనిసరి..
ఏపీ ఈఏపీసీఈటీ పరీక్ష రాసే అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా తమతోపాటు హాల్‌ టిక్కెట్లు కూడా తీసుకుని వెళ్లాలి. లేదంటే పరీక్ష కేంద్రంలోకి అనుమతించరు. దీంతోపాటు ఒక ఫోటో ఐడెంటిటీ లేదా ఏదైనా ప్రభుత్వ గుర్తింపు కార్డు కూడా తీసుకుని వెళ్లాలి.

అంతేకాదు ఈ పరీక్ష రాసే అభ్యర్థులు రెండు గంటల ముందుగానే పరీక్షా కేంద్రానికి చేరుకోవాలి. ఈ పరీక్షలు పాసైన అభ్యర్థులు ఇంజినీరింగ్‌, బయోటెక్నాలజీ, ఫార్మసీ, డైరీ టెక్నాలజీ ఇతర యూజీ వంటి ప్రొఫెషన్‌ ప్రోగ్రాముల్లో అకడమిక్‌ సంవత్సరం 2026-27 సంబంధించి అడ్మిషన్‌ పొందుతారు.

ఇదిలా ఉండగా తెలంగాణ ఈఏపీసీఈటీ అగ్నికల్చర్‌, ఫార్మసీకి సంబంధించిన పరీక్షలు మే 4, 5వ తేదీల్లో నిర్వహిస్తున్నారు. ఉదయం 9 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు వరకు జరుగుతాయి. ఇక ఇంజినీరింగ్‌ సంబంధించిన పరీక్షలు మే 9 నుంచి 11 వరకు మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు నిర్వహిస్తారు. 

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

