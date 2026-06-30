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AP EAPCET Result 2026: ఏపీ ఈఏపీసెట్‌ ఫలితాలు వాయిదా..! జూలై 2న విడుదల! కారణం ఇదే..

AP EAPCET Result 2026 Postponed: ఈరోజు విడుదల కావాల్సిన ఏపీ ఈఏపీసెట్ ఫలితాలను అనివార్య కారణాల వల్ల వాయిదా వేస్తున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. ఈ ఫలితాలను 2026 జూలై 2వ తేదీన అధికారికంగా విడుదల చేస్తామని తెలిపారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 30, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 12:40 PM IST
AP EAPCET Result 2026: ఏపీ ఈఏపీసెట్‌ ఫలితాలు వాయిదా..! జూలై 2న విడుదల! కారణం ఇదే..
Image Credit: AP EAPCET Result 2026 PostponedSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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