/AP EAPCET Result 2026: ఏపీ ఈఏపీసెట్‌ ఫలితాలు వాయిదా..! జూలై 2న విడుదల! కారణం ఇదే..

AP EAPCET Result 2026 Postponed: ఏపీ ఈఏపీసెట్ ఫలితాలు 2026 వాయిదా పడ్డాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏపీసెట్ ఫలితాలను జూలై 2వ తేదీన విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. మంత్రి నారా లోకేష్ ఈరోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయంలో ఫలితాలను ఎక్స్ వేధికంగా విడుదల చేస్తారు. అధికారిక వెబ్సైట్ https://cets.apsche.ap.gov.in/APSCHE/APSCHEHome.aspx లో ఫలితాలు అందుబాటులో ఉంటాయన్నారు. అయితే, కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ఫలితాల విడుదలను వాయిదా వేస్తున్నట్లు అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఫలితాలను 2026 జూలై 2వ తేదీన విడుదల చేస్తామని కూడా తెలియజేశారు.
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