/AP EAPCET Results 2026: ఏపీ ఈఏపీసెట్ ఫలితాలు విడుదల.. లింక్ ఇదే, ఇలా చెక్ చేసుకోండి!

AP EAPCET Results Released: లక్షలాది మంది ఏపీ విద్యార్థులు ఈ AP EAPCET ఫలితాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈరోజు అధికారికంగా ఈ పరీక్షా ఫలితాలను విడుదల చేశారు. మే 12 నుంచి 26వ తేదీ వరకు నిర్వహించిన AP EAPCET పరీక్షల ఫలితాలను అధికారిక వెబ్సైట్ https://cets.apsche.ap.gov.in/APSCHE/APSCHEHome.aspx లో పొందుపరిచారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
ఆంధ్రప్రదేశ్ AP EAPCET పరీక్షల ఫలితాలు ఈరోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు విడుదలయ్యాయి. ఏపీ మంత్రి నారా లోకేష్ ఎక్స్ (X) ద్వారా ఈ ఫలితాలు విడుదలైనట్లు అధికారికంగా తెలియజేశారు. విద్యార్థులు అధికారిక వెబ్సైట్లో తమ హాల్ టికెట్ నంబర్తో నేరుగా ర్యాంక్ కార్డులను డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంజనీరింగ్, అగ్రికల్చరల్, ఫార్మసీ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ పరీక్షల్లో పాల్గొన్న విద్యార్థుల కోసం ఈ ఫలితాలను ఈరోజు విడుదల చేశారు. గతంలో జూన్ 30న ఈ ఫలితాలను విడుదల చేయాల్సి ఉండగా, కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల వాయిదా వేశారు. జూలై 2వ తేదీన ఫలితాలు విడుదల చేస్తామని కూడా అధికారికంగా తెలిపారు. కానీ ఈరోజు జూలై 1వ తేదీనే ఫలితాలను విడుదల చేశారు.
Warm congratulations to every student who qualified in #APEAPCET2026! 🎉
🔹 Engineering: 1,82,317 qualified (70.52%)
🔹 Agriculture & Pharmacy: 63,546 qualified (89.59%)
Proud that our daughters led the way in Engineering with a 71.65% pass rate! 👏
Your success powers Andhra…
— Lokesh Nara (@naralokesh) July 1, 2026
మంత్రి లోకేష్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ఇంజనీరింగ్ విభాగంలో మొత్తం 1,82,317 మంది, అగ్రికల్చరల్, ఫార్మసీ విభాగాల్లో 63,546 మంది విద్యార్థులు క్వాలిఫై అయ్యారు. విజయం సాధించిన వారందరికీ ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. మొత్తంగా ఫలితాల్లో 71.65 శాతం ఉత్తీర్ణత నమోదైంది.
ఈ వెబ్సైట్ పరీక్షలో ఎస్సీ, ఎస్టీ కేటగిరీ అభ్యర్థులకు క్వాలిఫైయింగ్ మార్కులను పరిగణనలోకి తీసుకోరు. ప్రారంభ ర్యాంకింగ్ కోసం అన్ని సబ్జెక్టుల్లో వచ్చిన నెట్ స్కోరును డిఫాల్ట్గా సున్నాగా పరిగణిస్తారు. మొత్తం ఏపీ వెబ్సైట్ పరీక్షల్లో మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్లో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా ఈ ర్యాంక్ కేటాయింపు జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఇద్దరు అభ్యర్థుల మధ్య టై బ్రేక్ అయితే, వయసులో పెద్దవారైన వారికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.
ప్రధానంగా 12వ తరగతి సప్లిమెంటరీ అడ్వాన్స్డ్ పరీక్షా ఫలితాల కోసం బోర్డు అధికారులు వేచి ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జూన్ 1వ తేదీన ఫలితాలను విడుదల చేశారు. అంతకుముందే ఫలితాలను విడుదల చేయాలనుకున్నప్పటికీ, దాన్ని వాయిదా వేశారు. అయితే కౌన్సిలింగ్ కోసం ఇంటర్మీడియట్కు 25 శాతం వెయిటేజీ ఇస్తారు. ఈ కొత్త ఏపీ ఎంసెట్ ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత, ర్యాంక్ కార్డును జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి.
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