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AP EAPCET Results 2026: ఏపీ ఈఏపీసెట్ ఫలితాలు విడుదల.. లింక్ ఇదే, ఇలా చెక్ చేసుకోండి!

AP EAPCET ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ మంత్రి నారా లోకేష్‌ ఎక్స్‌ వేధికగా ఈ ఫలితాలు విడుదల చేశారు. మే 12 నుంచి 20 వరకు జరిగిన పరీక్షలకు దాదాపు 3.29 లక్షల మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 01, 2026, 03:07 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:59 PM IST
AP EAPCET Results 2026: ఏపీ ఈఏపీసెట్ ఫలితాలు విడుదల.. లింక్ ఇదే, ఇలా చెక్ చేసుకోండి!
Image Credit: AP EAPCET Results Released: Source: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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