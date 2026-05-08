AP ECET 2026 Results: ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంజినీరింగ్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ (AP ECET) 2026 సంబంధించి పరీక్ష ఫలితాలను జవహర్లాల్ నెహ్రూ టెక్నాలజీ యూనివర్సిటీ అనంతపురం, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఫలితాలను విడుదల చేసింది. అభ్యర్థులు తమ స్కోర్ కార్డును అధికారిక వెబ్సైట్ నుంచి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అధికారిక డేటా ప్రకారం మొత్తంగా 91.72 శాతం మంది ఈ ప్రవేశ పరీక్షలో పాస్ అయ్యారు. ఈ ఏడాది ఏపీ ఈసెట్కు 33,751 అభ్యర్థులు రిజిస్టర్ చేసుకోగా.. ఇందులో 32,434 మంది పరీక్ష రాశారు. అందులో 29,750 మంది క్వాలిఫై అయ్యారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈసెట్ 2026 పరీక్ష ఏప్రిల్ 23వ తేదీ రెండు సెషన్లు, 14 స్ట్రీమ్స్ లో పరీక్ష నిర్వహించారు. ప్రధానంగా డిప్లొమా, బ్యాచిలర్ సైన్స్ పట్టాదారులకు ఈ పరీక్ష నిర్వహించారు. ఈ పరీక్షలో అర్హత సాధించిన వారికి ఇంజినీరింగ్, ఫార్మసీ డిగ్రీ కోర్సుల్లో సెకండ్ ఇయర్ జాయిన్ అయ్యే అవకాశం లభిస్తుంది.
ఏపీ ఈసెట్ 2026 ఫలితాలు డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధానం..
ఏపీ ఈసెట్ ఫలితాలు 2026 డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకునే అభ్యర్థులు వెంటనే అధికారిక వెబ్సైట్ https://cets.apsche.ap.gov.in/APSCHE/APSCHEHome.aspx ఓపెన్ చేసి అందులో 'ఏపీ ఈసెట్ 2026 ఫలితాలు' లింకు పై క్లిక్ చేయాలి. అందులో మీ లాగిన్ క్రెడియన్షియల్ ఆధారంగా రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్, హాల్ టికెట్ నెంబర్, పుట్టిన తేదీ నమోదు చేయండి. చివరిగా మీ వివరాలు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత స్కోర్ కార్డ్ స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుంది. దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఇక అధికారిక డేటా ప్రకారం ఈ ఏడాది హజరు శాతం కూడా 96.09 నమోదయింది. ఇందులో అబ్బాయిలు 90.93%, అమ్మాయిలు 93.34% నమోదు చేశారు. ఏప్రిల్ 29న దీనికి సంబంధించిన ప్రిలిమినరీ ఆన్సర్ కీ కూడా విడుదల చేశారు.
ఏపీ ఈసెట్ ఫలితాలు అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులకు వెంటనే జూన్ 2026లో కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ కూడా నిర్వహిస్తారు. క్వాలిఫై అయిన అభ్యర్థులకు వెబ్ కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించి సెకండ్ ఇయర్ బీటెక్ లేదా బీఫార్మసీలో అడ్మిషన్ అందిస్తారు. ఇది లెటరట్ ఎంట్రీ స్కీమ్ అని కూడా పిలుస్తారు. విద్యార్థులు దీనికి ముందుగానే తమ డాక్యుమెంట్స్ రెడీగా పెట్టుకోవాలి. ఇందులో ర్యాంక్ కార్డ్, హాల్ టికెట్, డిప్లొమా సర్టిఫికెట్, స్టడీ సర్టిఫికెట్, కుల ధ్రువీకరణ పత్రం, ఆదాయ ధ్రువీకరణ పత్రం కూడా వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియకు ఎంతో ముఖ్యం.ఏపీ ఈసెట్ ర్యాంక్ కార్డు రెండు మూడు డౌన్లోడ్ చేసి ప్రింట్ తీసి పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అతి త్వరలోనే ఈ కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియకి సంబంధించిన షెడ్యూల్ కూడా అధికారిక వెబ్సైట్లో పొందుపరచనుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి