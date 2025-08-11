English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

RTE Admissions Update: ఏపీలో పేద విద్యార్థులకు శుభవార్త. ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో ఉచితంగా చదువుకునే అవకాశాన్ని ప్రభుత్వం కల్పిస్తోంది. 2025-26 విద్యా సంవత్సరం కోసం విద్యాహక్కు చట్టం కింద 25 శాతం సీట్లను పేద, బలహీన వర్గాల పిల్లలకు కేటాయిస్తున్నారు. ఈ సీట్లలో మిగిలిన ఖాళీలను భర్తీ చేయడానికి విద్యాశాఖ అదనపు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. 

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 11, 2025, 10:37 AM IST

AP RTE Notification: పేద విద్యార్థులకు పెద్ద ఆఫర్.. ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో ఫ్రీ అడ్మిషన్ కోసం 12 నుంచి దరఖాస్తుల ఆహ్వానం..!

AP RTE Admission 2025: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రైవేట్, అన్‌ఎయిడెడ్ స్కూళ్లలో పేద, బలహీన వర్గాల పిల్లలకు విద్యాహక్కు చట్టం కింద 25 శాతం సీట్లను ఉచిత విద్య కోసం కేటాయిస్తున్నారు. 2025-26 విద్యా సంవత్సరం కోసం ఈ సీట్ల భర్తీకి గతంలో ప్రభుత్వం ఒక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు మొదటి తరగతిలో మిగిలిన ఖాళీ సీట్లను భర్తీ చేయడానికి అదనపు నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు. 

ఆన్‌లైన్‌లో ధరఖాస్తుకు తేదీలు.. 
ఆసక్తి ఉన్నవారు ఆగస్టు 12 నుంచి 20 వరకు ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని విద్యాశాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఈ నోటిఫికేషన్ గతంలో జారీ చేసిన దానికి కొనసాగింపుగా ఉంటుందని వారు పేర్కొన్నారు. అర్హతలను ఆగస్టు 21న పరిశీలిస్తారు. లాటరీ ఫలితాలు ఆగస్టు 25న వెల్లడవుతాయి. అడ్మిషన్లు ఆగస్టు 31న ఖరారవుతాయి. 

RTE Act ఏం చెబుతోంది.. 
విద్యాహక్కు చట్టం (RTE) 2009 ప్రకారం 6 నుంచి 14 ఏళ్ల పిల్లలకు ఉచిత విద్య అందించాలి. ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో 25 శాతం సీట్లను ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఆర్థికంగా బలహీన వర్గాలు, అనాథలు, హెచ్‌ఐవీ బాధితులు, దివ్యాంగ పిల్లల కోసం రిజర్వ్ చేస్తారు. ఈ సీట్లను లాటరీ ద్వారా కేటాయిస్తారు. ఈ పథకం 2022-23 నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలో అమలవుతోంది. 

ఏం అర్హతలు ఉండాలంటే.. 
పిల్లల వయస్సు రాష్ట్ర సిలబస్ స్కూళ్లకు జూన్ 1, 2025 నాటికి 5 ఏళ్లు.. సీబీఎస్ఈ, ఐసీఎస్ఈ, ఐబీ స్కూళ్లకు ఏప్రిల్ 1, 2025 నాటికి 5 ఏళ్లు ఉండాలి. కుటుంబ ఆదాయం సంవత్సరానికి 2.5 లక్షలు మించకూడదు. దరఖాస్తుదారు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో శాశ్వత నివాసిగా ఉండాలి.

Ap Rte Admission 2025Rte Admissions UpdateRte Quota Seats AnnouncedFree School Admissions Under RteCBSE

