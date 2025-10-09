English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • AP Electricity Strike: అక్టోబరు 15 నుంచి రాష్ట్రంలో విద్యుత్ బంద్?..సమ్మెకి పిలుపిచ్చిన JAC..

AP Electricity Strike: అక్టోబరు 15 నుంచి రాష్ట్రంలో విద్యుత్ బంద్?..సమ్మెకి పిలుపిచ్చిన JAC..

AP Electricity Employees Strike: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో విద్యుత్ ఉద్యోగులు సమ్మె బాట పట్టారు. తమ సమస్యలు పరిష్కారం కాకపోవడం వల్ల ఈనెల 15 నుంచి సమ్మె చేస్తామని ప్రకటించారు. దీంతో రాష్ట్రంలో విద్యుత్ సంక్షోభానికి తెరలేచే ప్రమాదం ఉంది. విద్యుత్ ఉద్యోగుల జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ (JAC), విద్యుత్ సంస్థల యాజమాన్యాల మధ్య జరిగిన చర్చలు పూర్తిగా విఫలమయ్యాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Oct 9, 2025, 01:42 PM IST

Trending Photos

Retirement age of Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ పెంపుపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
5
Retireement age of Central Government
Retirement age of Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ పెంపుపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
Epfo Pension Diwali Gift: 21 కోట్ల ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు కేంద్రం దీపావళి కానుక.. ప్రతి ఒక్కరి అకౌంట్లోకి రూ.20 వేల పెన్షన్!
7
Diwali Gift Pension
Epfo Pension Diwali Gift: 21 కోట్ల ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు కేంద్రం దీపావళి కానుక.. ప్రతి ఒక్కరి అకౌంట్లోకి రూ.20 వేల పెన్షన్!
Sbi Bank Recruitment 2025: రూ.85 వేల జీతంతో SBIలో ఉద్యోగాలు.. డిగ్రీ ఉంటే చాలు మీ పంట పండినట్లే..
5
SBI recruitment
Sbi Bank Recruitment 2025: రూ.85 వేల జీతంతో SBIలో ఉద్యోగాలు.. డిగ్రీ ఉంటే చాలు మీ పంట పండినట్లే..
Surekha Vani: 48 ఏళ్ల వయసులో పెళ్లికి సిద్ధమైపోయిన సురేఖ వాణి.. వరుడు ఎవరంటే..?
5
Surekha vani
Surekha Vani: 48 ఏళ్ల వయసులో పెళ్లికి సిద్ధమైపోయిన సురేఖ వాణి.. వరుడు ఎవరంటే..?
AP Electricity Strike: అక్టోబరు 15 నుంచి రాష్ట్రంలో విద్యుత్ బంద్?..సమ్మెకి పిలుపిచ్చిన JAC..

AP Electricity Employees Strike: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో విద్యుత్ ఉద్యోగులు సమ్మె బాట పట్టారు. తమ సమస్యలు పరిష్కారం కాకపోవడం వల్ల ఈనెల 15 నుంచి సమ్మె చేస్తామని ప్రకటించారు. దీంతో రాష్ట్రంలో విద్యుత్ సంక్షోభానికి తెరలేచే ప్రమాదం ఉంది. విద్యుత్ ఉద్యోగుల జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ (JAC), విద్యుత్ సంస్థల యాజమాన్యాల మధ్య జరిగిన చర్చలు పూర్తిగా విఫలమయ్యాయి. దీంతో గత కొద్ది రోజులుగా ఆందోళనలు చేస్తున్న విద్యుత్ ఉద్యోగులు ఈ నెల 15వ తేదీ నుంచి నిరవధిక సమ్మెకు దిగక తప్పడం లేదని JAC స్పష్టం చేసింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

JAC నాయకులు తమ ప్రధాన డిమాండ్లను నెరవేర్చాలని కోరుతూ చేపట్టిన ఆందోళన కార్యక్రమాలను, ఉద్యమ కార్యాచరణ షెడ్యూల్‌ను యాజమాన్యానికి స్పష్టంగా వివరించారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగుల 29 ప్రధాన డిమాండ్లపై చర్చలు జరిగినా, యాజమాన్యం వైఖరి ఏమాత్రం సానుకూలంగా లేకపోవడం చర్చలు విఫలం కావడానికి ప్రధాన కారణంగా మారింది.

విద్యుత్ ఉద్యోగులు సమ్మెకు దిగితే, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యుత్ సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగే ప్రమాదం ఉంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సమస్య పరిష్కారం కోసం కూటమి ప్రభుత్వం తక్షణమే జోక్యం చేసుకోవాలని.. విద్యుత్ ఉద్యోగుల న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని దానికి సంబంధించిన JAC డిమాండ్ చేస్తోంది. ఇప్పటికే జరిగిన చర్చలు విఫలమవడం వల్ల రాష్ట్ర ప్రజలు విద్యుత్ కోతలు, సరఫరా సమస్యలను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది.

Also Read: Sabarimala Scandal: శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయంలో 4.5 కిలోల బంగారం మాయం..అసలు కథేంటి?

Also Read: Old 100 Rupee Note: 100 రూపాయల నోటు అమ్మితే రూ.18 లక్షలు మీ సొంతం.స్వాతంత్య్రం తర్వాత వదిలిన తొలి కరెన్సీ నోటు!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

AP ElectricityEmployees strikeAP Power Employees StrikeAP Electricity StrikeElectricity Workers JAC

Trending News