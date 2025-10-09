AP Electricity Strike: అక్టోబరు 15 నుంచి రాష్ట్రంలో విద్యుత్ బంద్?..సమ్మెకి పిలుపిచ్చిన JAC..

AP Electricity Employees Strike: ఆంధ్రప్రదేశ్లో విద్యుత్ ఉద్యోగులు సమ్మె బాట పట్టారు. తమ సమస్యలు పరిష్కారం కాకపోవడం వల్ల ఈనెల 15 నుంచి సమ్మె చేస్తామని ప్రకటించారు. దీంతో రాష్ట్రంలో విద్యుత్ సంక్షోభానికి తెరలేచే ప్రమాదం ఉంది. విద్యుత్ ఉద్యోగుల జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ (JAC), విద్యుత్ సంస్థల యాజమాన్యాల మధ్య జరిగిన చర్చలు పూర్తిగా విఫలమయ్యాయి. దీంతో గత కొద్ది రోజులుగా ఆందోళనలు చేస్తున్న విద్యుత్ ఉద్యోగులు ఈ నెల 15వ తేదీ నుంచి నిరవధిక సమ్మెకు దిగక తప్పడం లేదని JAC స్పష్టం చేసింది.
JAC నాయకులు తమ ప్రధాన డిమాండ్లను నెరవేర్చాలని కోరుతూ చేపట్టిన ఆందోళన కార్యక్రమాలను, ఉద్యమ కార్యాచరణ షెడ్యూల్ను యాజమాన్యానికి స్పష్టంగా వివరించారు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగుల 29 ప్రధాన డిమాండ్లపై చర్చలు జరిగినా, యాజమాన్యం వైఖరి ఏమాత్రం సానుకూలంగా లేకపోవడం చర్చలు విఫలం కావడానికి ప్రధాన కారణంగా మారింది.
విద్యుత్ ఉద్యోగులు సమ్మెకు దిగితే, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విద్యుత్ సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగే ప్రమాదం ఉంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో సమస్య పరిష్కారం కోసం కూటమి ప్రభుత్వం తక్షణమే జోక్యం చేసుకోవాలని.. విద్యుత్ ఉద్యోగుల న్యాయమైన డిమాండ్లను పరిష్కరించాలని దానికి సంబంధించిన JAC డిమాండ్ చేస్తోంది. ఇప్పటికే జరిగిన చర్చలు విఫలమవడం వల్ల రాష్ట్ర ప్రజలు విద్యుత్ కోతలు, సరఫరా సమస్యలను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది.
