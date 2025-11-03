English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • AP Employee Promotion: ఏపీ ఉద్యోగులకు భారీ గుడ్‌న్యూస్..మొన్న డీఏ, నేడు ప్రమోషన్స్..పండగ చేసుకుంటున్నారు!

AP Employee Promotion: ఏపీ ఉద్యోగులకు భారీ గుడ్‌న్యూస్..మొన్న డీఏ, నేడు ప్రమోషన్స్..పండగ చేసుకుంటున్నారు!

AP Panchayat Raj Department Promotions: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కూటమి ప్రభుత్వం మరోసారి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త అందించింది. పంచాయతీరాజ్ శాఖలో పనిచేస్తున్న అధికారులకు, సిబ్బందికి భారీ స్థాయిలో ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 3, 2025, 05:04 PM IST

AP Employee Promotion: ఏపీ ఉద్యోగులకు భారీ గుడ్‌న్యూస్..మొన్న డీఏ, నేడు ప్రమోషన్స్..పండగ చేసుకుంటున్నారు!

AP Panchayat Raj Department Promotions: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కూటమి ప్రభుత్వం మరోసారి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శుభవార్త అందించింది. పంచాయతీరాజ్ శాఖలో పనిచేస్తున్న అధికారులకు, సిబ్బందికి భారీ స్థాయిలో ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇప్పటి వరకు రెండు ఏళ్ల సర్వీస్ పూర్తి చేసినవారికే ఈ ప్రమోషన్స్ వచ్చే అర్హత ఉందని.. ఇప్పుడు దాన్ని ఏడాది కాలానికి తగ్గించినట్లు అదేశాలు జారీ చేశారు.

ఈ శుభవార్తతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 1500 మందికి పదోన్నతులు పొందనున్న పంచాయితీ కార్యదర్శులు సీనియర్ అసిస్టెంట్స్ కానున్నారు. వీరిలో దాదాపుగా 660 మందికి డిప్యూటీ ఎంపీడీవో హోదా ఇచ్చేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ నిర్వహిస్తున్న పంచాయితీ రాజ్ శాఖ ఉన్నతాధికారులతో చర్చించాక ఈ పదోన్నతుల ప్రతిపాదనను ప్రభుత్వానికి పంపేందుకు ఇప్పటికే పంపారని తెలుస్తోంది. దీనిపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సుముఖంగా ఉండడం వల్ల మార్గం సుగమం అయ్యింది.  

కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయంతో రెండేళ్ల సర్వీస్ రూల్ తొలగించారు. దీనివల్ల ప్రమోషన్స్ నిలిచిపోయిన అనేకమంది ఉద్యోగులకు ఇప్పుడు పదోన్నతులు రానున్నాయి. గ్రామ సచివాలయాలను పర్యవేక్షించేందుకు మండల స్థాయిలో ఎంపీడీవోలను నియమించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ ఖాళీలను భర్తీ చేసేందుకు పంచాయితీ కార్యదర్శులకు ప్రమోషన్ ఇవ్వనున్నారు. 

తాము చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న పదోన్నతులు ఇవ్వనున్న క్రమంలో ఉద్యోగులు ఈ నిర్ణయాన్ని స్వాగతించారు. ప్రభుత్వ నిర్ణయానికి ఎంతో ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. ఉద్యోగుల కష్టాన్ని గుర్తించి ప్రభుత్వం సరైన నిర్ణయం తీసుకుందని పలువురు ఉద్యోగ సంఘాలు పేర్కొన్నాయి. ఈ ప్రమోషన్స్ కారణంగా పంచాయితీ రాజ్ శాఖలో సిబ్బంది కొరత తగ్గడం సహా పనితీరు మెరుగుపడుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ప్రమోషన్స్, ఇతర ఖాళీల భర్తీ తర్వాత గ్రామీణాభివృద్ధి కార్యక్రమాలు వేగవంతం అవుతాయని తెలుస్తోంది. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ప్రమోషన్స్ నిర్ణయానికి పంచాయితీరాజ్ శాఖకు చెందిన అధికారులు ఇతర సిబ్బందిలో నూతనోత్సాహం వచ్చింది. 

