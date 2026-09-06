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సీఎం నివాసం వద్ద ఉద్యోగ సంఘాల రచ్చ.. బాహాబాహీకి దిగిన నేతలు..!!

AP Employees Association: అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలో ఉద్యోగ సంఘాల నాయకుల మధ్య ఉన్న అంతర్గత విభేదాలు మరోసారి రోడ్డుపడ్డాయి. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడితో సమావేశం ముగించుకుని బయటకు వచ్చిన తరుణంలో ఉండవల్లిలోని ముఖ్యమంత్రి అధికారిక నివాసం వెలుపల ఇరువర్గాల నాయకులు బాహాబాహీకి దిగడంతో వివాదం తీవ్ర రూపం దాల్చింది. ఏపీ ఉద్యోగుల సంఘం నేతలు, ఏపీ జేఏసీ మధ్య జరిగిన పరస్పర వాగ్వాదం.. తోపులాటతో అక్కడ ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకున్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Sep 06, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 08:36 AM IST
సీఎం నివాసం వద్ద ఉద్యోగ సంఘాల రచ్చ.. బాహాబాహీకి దిగిన నేతలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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