/సీఎం నివాసం వద్ద ఉద్యోగ సంఘాల రచ్చ.. బాహాబాహీకి దిగిన నేతలు..!!

AP Employees Association: ఏపీలో ఉద్యోగ సంఘాల నేతల మధ్య విభేదాలు మరోసారి తారాస్థాయికి చేరుకున్నాయి. సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు సమావేశం ముగిసిన తర్వాత.. ఉండవల్లిలోని ముఖ్యమంత్రి నివాసం వెలుపల ఇరు సంఘాల నేతలు బాహా బాహీకి దిగారు. ఏపీ జేఏసీ, ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘం నాయకుల మధ్య చోటుచేసుకున్న ఈ తీవ్ర వాగ్వావాదం తోపులాటతో అక్కడ తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకున్నాయి.
ముఖ్యమంత్రితో సమావేశం అనంతరం, ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘం అధ్యక్షుడు సూర్యనారాయణన్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. అదే సమయంలో, ఏపీ జేఏసీ నాయకులు అక్కడికి చేరుకుని నినాదాలు చేశారు. సూర్యనారాయణన్ ఆయన ప్రసంగానికి అడ్డుపడటంతో వివాదం మొదలై, ఇరువర్గాల మధ్య ఘర్షణకు దారితీసింది. ముఖ్యమంత్రితో జరగనున్న ఒక ముఖ్యమైన సమావేశపు వివరాలను ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘం అధ్యక్షుడు సూర్యనారాయణ మీడియాకు వివరిస్తుండగా, ఏపీ జేఏసీ నాయకులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. సూర్యనారాయణ మాట్లాడుతుండగా, జేఏసీ నాయకులు ఏకకాలంలో నినాదాలు చేయడం ప్రారంభించారు. దీంతో ఆయన ప్రసంగానికి తీవ్ర అంతరాయం కలగడంతో పాటు, రెండు వర్గాల మధ్య వాగ్వాదం కూడా తీవ్రరూపం దాల్చింది. ఈ చిన్నపాటి నిరసన క్షణాల్లోనే ఘర్షణగా మారింది.
ఈ పరిణామంపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ, ఉద్యోగుల సంఘం అధ్యక్షుడు సూర్యనారాయణ ప్రతిపక్ష వర్గంపై విరుచుకుపడ్డారు. “మీరు ఎంత అరిచినా నేను ఇక్కడి నుంచి కదలను. మీకు నచ్చింది చేసుకోండి,” అని ఆయన సవాలు విసిరారు. తాను దశాబ్దాలుగా ఉద్యోగుల సంఘం పరిధిలోనే పనిచేస్తున్నానని, తన గొంతును ఎవరూ అణచివేయలేరని పేర్కొంటూ, ఆయన జేఏసీ నాయకులపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు.
పరిస్థితి పూర్తిగా అదుపు తప్పి, పెద్ద ఘర్షణకు దారితీసే పరిస్ధితులు నెలకున్న నేపథ్యంలో.. ఏపీ జేఏసీ ఛైర్మన్ విద్యాసాగర్, ఇతర సీనియర్ నాయకులు వెంటనే జోక్యం చేసుకున్నారు. ఇరువర్గాల మధ్య వాగ్వాదాన్ని ఆపడానికి వారు శాయశక్తులా ప్రయత్నించారు. ఇరుపక్షాల నాయకులను శాంతించి అక్కడినుంచి వెళ్లిపోవాలని కోరడంతో వివాదం తాత్కాలికంగా సద్దుమణిగింది. ముఖ్యమంత్రి వెళ్ళిపోయిన వెంటనే, ఉద్యోగ సంఘాల నాయకుల మధ్య జరిగిన ఈ బహిరంగ వీధి ఘర్షణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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