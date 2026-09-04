AP Employees PRC Latest News: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఉద్యోగ సంఘాలు, ప్రభుత్వానికి మధ్య గత కొద్ది రోజులుగా కీలక చర్చలు, పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. తమకు రావాల్సిన కొత్త పీఆర్సీ, పాత బకాయిల చెల్లింపులపై తక్షణ నిర్ణయం తీసుకోవాలని, గతంలో ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను వెంటనే అమలు చేయాలంటూ ఏపీ ఉద్యోగుల జేఏసీ (JAC) నేతలు దశలవారీగా ఆందోళన కార్యక్రమాలను ప్రారంభించారు.
ఉద్యోగ సంఘాల ఈ కొత్త కార్యాచరణ ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడిని తీవ్రతరం చేసింది. ఈ ఆందోళనల నేపథ్యంలో, ఏపీ జేఏసీ నేత బొప్పరాజు వ్యవహార శైలిపై మంత్రి అనగాని నేరుగా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీనిపై బొప్పరాజు కూడా స్పందిస్తూ, తమకు ఎలాంటి రాజకీయ అజెండా లేదని, కేవలం ఉద్యోగుల న్యాయమైన సమస్యల పరిష్కారం కోసమే తాము నిలబడ్డామని స్పష్టం చేశారు.
ఈ ఉత్కంఠభరిత వాతావరణంలో, ఉద్యోగుల సమస్యలకు ముగింపు పలకడం కోసం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తానే స్వయంగా చర్చలు జరపాలని నిర్ణయించి ముహూర్తాన్ని ఖరారు చేశారు. రేపు (శనివారం) అమరావతి పరిధిలోని ఉండవల్లి నివాసంలో జాయింట్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్లోని ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ సంఘాల నేతలతో సీఎం ముఖాముఖి సమావేశం కానున్నారు. ఈ ఉన్నత స్థాయి సమావేశంలో పీఆర్సీ కమిషన్ ఏర్పాటుతో పాటు, పెండింగ్లో ఉన్న పీఆర్సీ బకాయిలు, డీఏ బకాయిల వంటి సున్నితమైన ఆర్థిక అంశాలపై లోతుగా చర్చించనున్నారు.
అంతకుముందు గురువారం నాడు ఏపీ జేఏసీ నాయకులు సీఎం చంద్రబాబును వ్యక్తిగతంగా కలిశారు. ఆ సమయంలో ఉద్యోగుల ఆందోళనలకు దారితీసిన పరిస్థితులను విద్యాసాగర్ ముఖ్యమంత్రికి సవివరంగా వివరించారు. ఉద్యోగుల పెండింగ్ సమస్యలన్నింటికీ శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని కోరారు. దీనిపై సానుకూలంగా స్పందించిన ముఖ్యమంత్రి, ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలను కాపాడటానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని పునరుద్ఘాటించారు.
అయితే, సమస్యల పరిష్కారంపై ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో చర్చిస్తున్న తరుణంలో ఉద్యోగ సంఘాలు ఆందోళనలకు ఎందుకు తొందరపడుతున్నాయని, ఓర్పు పట్టలేకపోవడానికి గల కారణం ఏమిటని సీఎం ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం తీవ్రమైన ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ, ఉద్యోగులకు చేయాల్సిన న్యాయమైన పనులను ప్రభుత్వం ఒక్కొక్కటిగా పూర్తి చేస్తోందని ఆయన వివరించారు. శనివారం జరగబోయే ఈ అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన సమావేశంలో సీఎం ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోబోతున్నారు, ప్రభుత్వం తరఫున ఎలాంటి శుభవార్త వినబోతున్నారనే దానిపై ఉద్యోగ వర్గాల్లో ప్రస్తుతం తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది.
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