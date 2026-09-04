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AP Employees JAC: ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. పీఆర్సీ కోసం రంగంలోకి దిగిన సీఎం చంద్రబాబు!

AP Employees PRC Latest News: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పీఆర్సీ (PRC), డీఏ (DA) బకాయిలు, ఇతర దీర్ఘకాలిక సమస్యల పరిష్కారం కోసం ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు. ఉద్యోగ సంఘాలు తమ డిమాండ్ల సాధనకై ఆందోళనలు ఉధృతం చేసిన నేపథ్యంలో, శనివారం ఉండవల్లిలోని తన క్యాంపు కార్యాలయంలో జాయింట్‌ స్టాఫ్‌ కౌన్సిల్‌ ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ సంఘాల నేతలతో సీఎం కీలక సమావేశాన్ని నిర్వహించబోతున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Sep 04, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 02:55 PM IST
AP Employees JAC: ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. పీఆర్సీ కోసం రంగంలోకి దిగిన సీఎం చంద్రబాబు!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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