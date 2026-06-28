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AP Employees Promotion: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ ఊరట..ప్రమోషన్స్, ట్రాన్స్‌ఫర్స్‌పై గడువు పొడిగింపు..

AP Employees Promotion News: ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూటమి ప్రభుత్వం తీపికబురును అందించింది. ఉద్యోగుల ప్రమోషన్స్, బదిలీలు వంటి ఇతర అంశాలపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 28, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 02:23 PM IST
AP Employees Promotion: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ ఊరట..ప్రమోషన్స్, ట్రాన్స్‌ఫర్స్‌పై గడువు పొడిగింపు..
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ ఊరట..ప్రమోషన్స్, ట్రాన్స్‌ఫర్స్‌పై గడువు పొడిగింపు..
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