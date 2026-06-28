AP Employees Promotion News: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక తీపి కబురు చెప్పింది. ఉద్యోగులు ప్రమోషన్లు (పదోన్నతులు), పోస్టుల అప్గ్రేడేషన్, బదిలీలకు (ట్రాన్స్ఫర్)కు సంబంధించిన అంశంపై తాజాగా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. గతంలో ప్రకటించిన ఫ్రీజింగ్ గడువును జులై 5 వరకు పొడిగిస్తూ సర్కారు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
గడువు ఎందుకు పొడిగించారంటే..
రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులు-2025 అమలులో భాగంగా సాధారణ పరిపాలన శాఖ మొదట జూన్ 25 నుంచే ఫ్రీజింగ్ నిలిపేస్తూ మెమో జారీ చేసింది. అంటే జూన్ 25 తర్వాత ఎలాంటి ప్రమోషన్లు బదిలీలు చేయడానికి వీలుండేది కాదు.
అయితే దీనిపై ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులతో ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా సమావేశం నిర్వహించింది. ఉద్యోగుల విజ్ఞప్తులను, అవసరాలను పరిగణలోకి తీసుకున్న ప్రభుత్వం.. ఫ్రీజింగ్ గడువును జూన్ 25 నుంచి జూలై 5 వరకు మారుస్తూ తాజాగా సవరణ మెమో విడుదల చేసింది.
ప్రభుత్వ తాజా మార్గదర్శకాలు..
ప్రమోషన్లు, పోస్ట్ అప్గ్రేట్ ప్రక్రియను పూర్తి చేయటానికి జులై 5వ తేదీ వరకు సమయం లభించింది. జూన్ 30వ తేదీ నాటికి ఏర్పడే అన్ని రకాల ఉద్యోగ ఖాళీలను పరిగణలోకి తీసుకొని, వాటికి సంబంధించిన ప్రమోషన్ల ప్రక్రియను జూలై 5 లోపే వేగంగా పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం అధికారులను ఆదేశించింది.
ఈ గడువు పొడిగింపు వల్ల అర్హులైన మరి కొంతమంది ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు దక్కే అవకాశం కలగడమే కాకుండా, బదిలీల ప్రక్రియ కూడా ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాఫీగా సాగనుంది. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయానికి ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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