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AP Employees Salary: ఉద్యోగులకు సూపర్ గుడ్‌న్యూస్..ఇకపై ప్రతినెలా 1వ తేదీన జీతాలు అకౌంట్లో జమ!

AP Employees Salary On 1st: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూటమి ప్రభుత్వం తీపికబురు అందించింది. ఇకపై ప్రతి ఉద్యోగికి ప్రతినెలా ఒకటో తేదీన జీతాలు తమ బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నట్లు తెలిపింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 29, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:13 PM IST
AP Employees Salary: ఉద్యోగులకు సూపర్ గుడ్‌న్యూస్..ఇకపై ప్రతినెలా 1వ తేదీన జీతాలు అకౌంట్లో జమ!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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AP Employees Salary: ఉద్యోగులకు సూపర్ గుడ్‌న్యూస్..ఇకపై ప్రతినెలా 1వ తేదీన జీతాలు అకౌంట్లో జమ!
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