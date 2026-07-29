AP Employees Salary On 1st: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఆర్థికశాఖ శుభవార్త అందజేసింది. ఇకపై ప్రతి నెలా 1వ తేదీనే ఉద్యోగులందరికీ జీతాలు చెల్లించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ లక్ష్యాన్ని కచ్చితంగా అమలు చేయాలని కోరుతూ ఆర్థికశాఖ అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలకు స్పష్టమైన మెమో జారీ చేసింది.
ఆర్థికశాఖ ముఖ్య ఆదేశాలు, మార్గదర్శకాలు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు జీతాల బిల్లులను వెంటనే IFMS (Integrated Financial Management System) పోర్టల్లో అప్డేట్ చేయాలని ఆర్థిఖ శాఖ అధికారులు ఆదేశించారు.
జీతాల బిల్లులను సమయానికి అప్డేట్ చేయని పక్షంలో సంబంధిత డ్రాయింగ్ & డిస్బర్స్ మెంట్ ఆఫీసర్ (DDO)పై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. బిల్లులు పెండింగ్లో ఉంటే ముందుగానే ఆర్థికశాఖకు తెలియజేయాలని సూచించారు.
జూలై 30 లోపు ఏ ఉద్యోగి జీతాల బిల్లు పంపకపోయినా, దానికి పూర్తి బాధ్యత సంబంధిత DDO దేనని ఆర్థికశాఖ తేల్చిచెప్పింది. దీంతో సాంకేతిక సమస్యలను పరిష్కరించుకునేందుకు పలువురు DDOలు సచివాలయానికి పరుగులు పెడుతున్నారు. అలాగే పొరుగుసేవలు (అవుట్సోర్సింగ్), కాంట్రాక్టు ఉద్యోగుల సేవా కాలాన్ని ఈ నెలకు కూడా పొడిగిస్తూ ఆర్థికశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
కేంద్ర నిధుల బాధ్యత
కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాల కింద పనిచేస్తున్న సుమారు లక్ష మంది ఉద్యోగుల జీతాలకు అవసరమైన నిధులను కేంద్రం నుంచి రాబట్టుకునే బాధ్యత పూర్తిగా సంబంధిత శాఖాధిపతులదేనని స్పష్టం చేసింది. ఈ ప్రక్రియ కోసం ప్రణాళికశాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి గౌరవ్ ఉప్పల్ను రాష్ట్ర నోడల్ అధికారిగా నియమించారు. అయితే, కేంద్ర నిధులు ఆలస్యమైనప్పుడు రాష్ట్ర ఆర్థికశాఖ తాత్కాలికంగా నిధులను సర్దుబాటు చేస్తుందా లేదా అనేదానిపై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
ఆధార్ అప్డేట్ సమస్యలు, పరిష్కార మార్గాలు
ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 3,900 మంది ఉద్యోగుల ఆధార్ వివరాలు IFMS పోర్టల్లో అప్డేట్ కాలేదు. వీరిలో సుమారు 1,900 మంది అవుట్సోర్సింగ్ మరియు కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులు ఉన్నారు. గతంలో డిప్యుటేషన్లో పనిచేసి బదిలీపై కొత్త చోట చేరిన ఉద్యోగులకు కూడా ఆధార్ అప్డేట్కు సంబంధించి సాంకేతిక సమస్యలు ఎదురువుతున్నాయి. ఈ సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఉద్యోగులు నేరుగా సచివాలయానికి వచ్చి ఆర్థికశాఖ అధికారులను సంప్రదిస్తున్నారు.
రాష్ట్రంలో నెలవారీ ఆర్థిక అంచనా
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రతి నెలా చెల్లించాల్సిన వేతనాలు, పింఛన్ల అంచనా వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలు నెలకు సుమారు రూ.4,500 కోట్లు చెల్లించాల్సి ఉండగా.. మాజీ ఉద్యోగులకు పింఛన్ల రూపంలో సుమారు రూ.2,500 కోట్లు చెల్లింపులు చేయాల్సి ఉంది.
ప్రభుత్వ తాజా ఆదేశాల నేపథ్యంలో, సాంకేతిక ఇబ్బందిలను అధిగమించి ప్రతి ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి ప్రతినెలా మొదటి తేదీనే జీతం అందేలా అధికారులు యుద్ధప్రాతిపదికన చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఈ శుభవార్త తెలుసుకున్న ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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