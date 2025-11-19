English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • YS Jagan: ఆరేళ్ల తర్వాత కోర్టుకు జగన్.. నాంపల్లిలో అలర్ట్..

YS Jagan: ఆరేళ్ల తర్వాత కోర్టుకు జగన్.. నాంపల్లిలో అలర్ట్..

YS Jagan: వైసీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్య మంత్రి వైయస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ..అక్రమాస్తుల కేసులో హైదరాబాద్‌లోని సీబీఐ ప్రత్యేక కోర్టుకు రేపు (గురువారం) హాజరు కానున్నారు.దాదాపు ఆరేళ్ల తర్వాత నాంపల్లి క్రిమినల్ న్యాయస్థానంలో హాజరు కానుండంతో పోలీసులు గట్టి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 19, 2025, 10:31 AM IST

YS Jagan: ఆరేళ్ల తర్వాత కోర్టుకు జగన్.. నాంపల్లిలో అలర్ట్..

YS Jagan: దాదాపు ఆరేళ్ల  సుధీర్ఘ విరామం తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి హైదరాబాద్ నాంపల్లి కోర్టుకు హాజరు కానుండటంతో నాంపల్లి కోర్టు పరిసరాల్లో హై అలర్ట్ ప్రకటించారు. తాజాగా జగన్మోహన్ రెడ్డి తనను  వ్యక్తిగత హాజరు నుంచి తనకు మినహాయింపు ఇవ్వాలని ‌ కోరగా సీబీఐ వ్యతిరేకించింది. ఆరేళ్లుగా జగన్‌ కోర్టుకు ప్రత్యక్షంగా హాజరవడం లేదని, ఈ కేసుల్లో డిశ్చార్జి పిటిషన్లపై రోజువారీ విచారణ జరుగుతున్నందున ఆయన ప్రత్యక్షంగా హాజరవ్వాలని సీబీఐ తెలిపింది. 

దీంతో ఈ నెల 21లోగా వ్యక్తిగతంగా హాజరవ్వాలని కోర్టు ఆదేశించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఒకరోజు ముందే ఆయన కోర్టుకు హాజరయ్యేందుకు సిద్ధం అయినట్లు తెలుస్తోంది. గత నెల ఆయన కోర్టు అనుమతితో యూరప్ పర్యటనకు వెళ్లారు. ఆ టూర్ ముగియగానే ప్రత్యక్షంగా హాజరవ్వాలని న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. 

కానీ, ఆయన కోర్టుకు వెళ్లకుండా, వ్యక్తిగత హాజరుమినహాయింపు కోరారు. సీబీఐ అభ్యంతరం చెప్పడంతో ఇప్పుడు కోర్టుకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమయ్యారు. జగన్ అక్రమాస్తుల కేసులో 2013 సెప్టెంబరు నుంచి జగన్‌ బెయిల్‌పై ఉన్నారు. అయితే ఆయన పార్టీ మాత్రం తమ నేతపై అక్రమంగా కేసులు బనాయించరని  చెబుతుంది. గత ఎన్నికల్లో జగన్ మోహన్ రెడ్డికి చెందిన వైసీపి కేవలం 11 సీట్లకే పరిమితమైంది. దీంతో ప్రతిపక్ష స్థానం దక్కకుండా పోయింది. తనకు ప్రతిపక్ష నేత హోదా ఇస్తేనే అసెంబ్లీకి వస్తానని చెప్పడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. 

