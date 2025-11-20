English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Jagan Court: 6 యేళ్ల తర్వాత.. నాంపల్లి క్రిమినల్ కోర్టుకు ఏపీ మాజీ సీఎం వైయస్ జగన్..

Jagan Court: వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వై.యస్. జగన్‌ మోహన్ రెడ్డి  మరికాసేట్లో  కోర్టుకు హాజరుకానున్నారు. ఆయన అక్రమ ఆస్తులు కలిగి ఉన్నారనే ఆరోపణలో కోర్టుకు ప్రత్యక్షంగా హాజరు కాబోతున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 20, 2025, 10:01 AM IST

Jagan Court: వైయస్ జగన్ ఆస్తుల కేసులో నిందితుడిగా వర్చువల్ గా కోర్టుకు హాజరవుతున్న వై.యస్. జగన్ ఇపుడు ప్రత్యక్షంగా కోర్టుకు హాజరుకాబోతున్నారు. అక్రమాస్తుల కేసులో 2013 సెప్టెంబరు నుంచి జగన్‌ బెయిల్‌పై ఉన్నారు. దాదాపు 12 సంవత్సరాలపాటు జగన్ మోహన్ రెడ్డి బెయిల్ పై బయట తిరుగుతున్నారు. 

ఆరేళ్లుగా జగన్‌ కోర్టుకు ప్రత్యక్షంగా హాజరవడం లేదని, ఈ కేసుల్లో డిశ్చార్జి పిటిషన్లపై రోజువారీ విచారణ జరుగుతున్నందున ఆయన ప్రత్యక్షంగా హాజరవ్వాలని సీబీఐ తెలిపింది. దీంతో ఈ నెల 21లోగా వ్యక్తిగతంగా హాజరవ్వాలని కోర్టు ఆదేశించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఒకరోజు ముందే ఆయన కోర్టుకు హాజరయ్యేందుకు సిద్ధమయ్యారు. 

ఈ నేపథ్యంలో నాంపల్లి క్రిమినల్ కోర్టులో వైయస్ జగన్ హాజరు కాబోతుండటంతో ముందస్తుగా పోలీసులు భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు. కోర్టు పరిసరాల్లో వైసీపీ శ్రేణులు ఎక్కడా గూమిగూడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి 2014లో విభిజిత ఆంధ్ర ప్రదేశ్ తొలి ప్రతిపక్ష నేతగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. అంతేకాదు 2019 ఎన్నికల్లో చంద్రబాబును ఓడించి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. గత 2024 ఎన్నికల్లో బీజేపీ, టీడీపీ, జనసేన కూటమి ప్రభంజనంలో వైయస్ఆర్సీపీ కొట్టుకుపోయింది. కేవలం ప్రతిపక్ష స్థానం దక్కుండా 11 స్థానాలకే పరిమితమైంది. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

YS JaganYS Jagan Attend Nampally CourtNampally Criminal CourtNampally courtys Jagan Hyderabad

