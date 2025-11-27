English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
CM Chandrababu: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు బిగ్ రిలీఫ్.. ఆ కేసును మూసివేసిన ఏపీ సీఐడీ

AP Fiber Net Case: ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుకు భారీ ఉపశమనం లభించింది. పైబర్ నెట్ కేసులో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో పాటు.. మరో 15 మందికి ఊరట లభించింది. ఈ కేసులో ఎలాంటి అక్రమాలు జరగలేదని.. సంస్థకు ఆర్థిక నష్టం వాటిళ్ల లేదని సీఐడీ స్పష్టం చేయడంతో.. కేసును అధికారికంగా క్లోజ్ చేశారు.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Nov 27, 2025, 12:12 PM IST

CM Chandrababu: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు బిగ్ రిలీఫ్.. ఆ కేసును మూసివేసిన ఏపీ సీఐడీ

CM Chandrababu Naidu: టీడీపీ అధినేత, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుకు ఊరట లభించింది. ఏపీ పైబర్ నెట్ కేసులో చంద్రబాబుతో పాటు మరో 15 మందికి ఉపశమనం లభించింది. ఈ కేసులో ఎలాంటి అక్రమాలు జరగలేదని, సంస్థకు ఆర్థిక నష్టం వాటిళ్ల లేదని సీఐడీ స్పష్టం చేయడంతో.. కేసును అధికారికంగా మూసివేశారు. సీఐడీ అధికారులు విజయవాడలోని ఏసీబీ కోర్టుకు తుది నివేదిక సమర్పించారు. కేసు మూసివేతకు తమకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని పైబర్ నెట్ మాజీ, ప్రస్తుత ఎండీలు కూడా కోర్టుకు తెలిపారు.

వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో చంద్రబాబు సహా మరికొందరిపై సీఐడీ కేసులు పెట్టింది. 2014-2019 టీడీపీ ప్రభుత్వం హయాంలో టెర్రాసాఫ్ట్ సంస్థకు లబ్ధి చేకూర్చారంటూ ఆరోపణలు వచ్చాయి. గత వైసీపీ ప్రభుత్వం హయాంలో పైబర్ నెట్ ఎండీగా ఉన్న ఎం. మధుసూదనరెడ్డి.. 2021 సెప్టెంబరు 11న సీఐడీకి ఫిర్యాదు చేశారు. టెర్రాసాఫ్ట్ సంస్థకు రూ. 321 కోట్ల లబ్ధిని చేకూర్చారంటూ ఆ ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.

2023లో అక్టోబర్11న చంద్రబాబు పేరును కూడా ఈ పైబర్ నెట్ కేసులో చేర్చారు. ఆ సమయంలో చంద్రబాబుపై గత జగన్ ప్రభుత్వం పలు కేసులు పెట్టింది. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో చంద్రబాబు జైలుకు వెళ్లారు. ఆ సమయంలోనే ఈ కేసు కూడా నమోదైంది. కేంద్రం భారత్‌ నెట్‌ పథకం కింద రూ. 3840 కోట్లు రిలీజ్ చేయగా.. అందులో రూ. 321 కోట్లు టెర్రాసాఫ్ట్‌కు బదలాయించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. అయితే, ఈ రూ.321 కోట్లు టెర్రాసాఫ్ట్ కు బదలాయించినట్లు సీఐడీ నిర్దారించలేకపోయింది. దీంతో పైబర్ నెట్ కేసులో ఎలాంటి ఆర్థిక అక్రమాలు జరగలేదని సీఐడీ ధ్రువీకరించి.. కేసును అధికారికంగా మూసివేసింది. 

