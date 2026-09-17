/Alla Nani: అధికార లాంఛనాలతో ముగిసిన ఏపీ మాజీ డిప్యూటీ సీఎం ఆళ్ల నాని అంత్యక్రియలు

Alla Nani Funerals End: ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ సీనియర్ నాయకులు ఆళ్ల కాళీకృష్ణ శ్రీనివాస్ (ఆళ్ల నాని) అంత్యక్రియలు శోకతప్త హృదయాల మధ్య ముగిశాయి. విశాఖపట్టణంలో మృతిచెందిన ఆయన పార్థీవదేహాన్ని ఏలూరుకు తరలించి అక్కడి నివాసంలో ప్రజల సందర్శనార్థం రెండు రోజులు ఉంచారు. మూడో రోజు ఆళ్ల నానికి సంబంధించిన అంతిమ యాత్ర నిర్వహించి.. అధికార లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు ముగించారు.
ఏలూరులోని శనివారపుపేటలో మాజీ డిప్యూటీ సీఎం ఆళ్ల నాని భౌతికకాయానికి ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. శనివారపుపేటలోని ఆయన నివాసం నుంచి ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన వాహనంలో వీధుల గుండా అంతిమయాత్ర సాగింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి దగ్గరుండి పర్యవేక్షించారు. పోలీసులు గాల్లోకి కాల్పులు జరిపి గన్ సెల్యూట్తో నానికి చివరి గౌరవ వందనం సమర్పించారు.
అనంతరం ఆళ్ల నాని భార్య, ఇద్దరు కుమారులు, కుటుంబసభ్యులు అంత్యక్రియల క్రతువును పూర్తి చేశారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి మాట్లాడుతూ.. ఆళ్ల నాని మృతి రాష్ట్రానికి, ఏలూరు జిల్లాకు తీరని లోటని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఎమ్మెల్యేగా, ఎమ్మెల్సీగా, ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి ఆయన ఎంతో కృషి చేశారని కొనియాడారు. ముఖ్యంగా కరోనా సంక్షోభ సమయంలో వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రిగా ఆక్సిజన్, బెడ్లు, వ్యాక్సిన్ల కొరత లేకుండా చూసి ఎంతోమంది ప్రాణాలను కాపాడారని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆళ్ల నాని కుటుంబానికి ప్రభుత్వం, టీడీపీ పూర్తి అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు.
ఈ అంతిమయాత్రలో ఏలూరు ఎమ్మెల్యే బడేటి చంటి, కాపు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కొత్తపల్లి సుబ్బారాయుడు, అధికారులు, వివిధ పార్టీల నాయకులు, అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని ఆళ్ల నానికి నివాళులర్పించారు. అయితే వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఆళ్ల నాని అంత్యక్రియల్లో కనిపించకపోవడం చర్చనీయాంశమైంది. వైఎస్ జగన్ ప్రభుత్వంలో ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన ఆళ్ల నాని చనిపోతే ఆ పార్టీ నాయకత్వం పట్టించుకోకపోవడం విమర్శలకు దారి తీస్తోంది.