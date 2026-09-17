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Alla Nani: అధికార లాంఛనాలతో ముగిసిన ఏపీ మాజీ డిప్యూటీ సీఎం ఆళ్ల నాని అంత్యక్రియలు

Alla Nani Last Rituals End With Official Honors: ఏపీ మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్ల నాని అంత్యక్రియలు ముగిశాయి. ఏలూరులో ఆయనకు వివిధ రాజకీయ ప్రముఖులు నివాళులర్పించిన అనంతరం అధికారిక లాంఛనాలతో అంతిమ సంస్కారాలు పూర్తయ్యాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 17, 2026, 07:02 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 07:02 PM IST
Alla Nani: అధికార లాంఛనాలతో ముగిసిన ఏపీ మాజీ డిప్యూటీ సీఎం ఆళ్ల నాని అంత్యక్రియలు
Image Credit: Alla Nani Last Rituals

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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