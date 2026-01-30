English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Free Power: ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. ఉచిత విద్యుత్ అమలుకు పచ్చ జెండా ఊపింది. ఏప్రిల్ 1 నుంచి నేతన్నలకు ఉచిత విద్యుత్ పథకం అమలు చేయనుంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 30, 2026, 11:32 AM IST

Free Power Scheme In Ap: ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. ఉచిత విద్యుత్ అమలుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఏప్రిల్ 1 నుంచి నేతన్నలకు ఉచిత విద్యుత్ పథకం అమలు చేయనుంది. ఈ స్కీమ్ వల్ల ప్రభుత్వ ఖజానాపై నెలకు రూ. 85 కోట్ల మేర భారం పడనుంది. మగ్గానికి 200 యూనిట్ల వరకు ఉచితంగా కరెంట్ ఇవ్వనున్నారు. దీని వల్ల 93 వేల కుటుంబాలకు లబ్ధి చేకూరనుంది. మర మగ్గానికి 500 యూనిట్ల వరకు ఫ్రీ కరెంట్ ఇస్తారు. దీని వల్ల 10,534 కుటుంబాలకు లబ్ధి కలగనుంది. ఈ పథకంతో చేనేత, పవర్‌లూమ్ కార్మికులకు ఆర్థిక ఊరట కలుగుతుందని మంత్రి సవిత తెలిపారు. ఉచిత విద్యుత్‌తో మగ్గానికి 200 యూనిట్లకు నెలకు సుమారుగా రూ. 720, ఏడాదికి రూ. 8,640 ఆదా అవుతాయన్నారు. మర మగ్గం లబ్దిదారులకు నెలకు రూ.1800.. ఏడాదికి రూ. 21,600 ఆదా అవుతాయి. 

ఇక 50 ఏళ్లకే నేతన్నలకు రూ. 4 వేల పెన్షన్లు మంజూరు చేయనున్నారు. 87,280 మంది నేతన్నలకు పెన్షన్లు ఇస్తున్నామని మంత్రి సవిత తెలిపారు. రూ.3 వేల నుంచి రూ.4 వేలకు పెన్షన్లు పెంచడం వల్ల నేతన్నకు నెలకు రూ.1000 చొప్పున్న ఏడాదికి రూ.12 వేలు ఆర్థిక లబ్ధి కలుగుతోందన్నారు. చేనేత రంగ అభివృద్ధే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని.. ఆప్కో ద్వారా చేనేత సహకార సంఘాలకు రూ. 7 కోట్ల బకాయిల చెల్లింపు చేశామన్నారు. రూ.1.67 కోట్లు ఈ ఏడాది మొదటి విడత త్రిఫ్ట్ ఫండ్ నిధులిచ్చామన్నారు. NHDC ద్వారా నూలుపై 15 శాతం రాయితీ ఇస్తున్నామని.. నేతన్నలకు ఇచ్చే ప్రాసెసింగ్ ఛార్జీలు పెంచామని మంత్రి తెలిపారు. ఆప్కోలో రెడీ మేడ్ దుస్తుల అమ్మకాలతో నేతన్నలకు ఉపాధి పెరిగిందని.. చేనేతలకు 365 రోజుల పాటు ఉపాధి కల్పించడమే లక్ష్యంగా కో ఆప్టెక్స్, టాటా తనేరియా, బిర్లా ఆద్యం సంస్థలతో ఒప్పందాలు చేసుకున్నామని మంత్రి సవిత వెల్లడించారు.

ఇక విశాఖలో 5 ఎకరాల్లో రూ. 172 కోట్లతో యూనిటీ మాల్ నిర్మిస్తున్నామన్నారు. ఎమ్మిగనూరు, రాయదుర్గం, మైలవరం, పామిడిలోనూ టెక్స్ టైల్స్ పార్కులతో పాటు.. మంగళగిరిలో మెగా టెక్స్ టైల్ పార్కు, ధర్మవరంలో రూ.30 కోట్లతో మెగా క్లస్టర్ నిర్మిస్తున్నామన్నారు. పిఠాపురంలో మెగా క్లస్టర్ నిర్మించబోతున్నామని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో రూ.10.44 కోట్లతో 10 క్లస్టర్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని.. ODOP అవార్డులో ఏపీకి 9 అవార్డులు వస్తే.. వాటిలో చేనేత ఉత్పత్తులకు 4 అవార్డులు వచ్చాయన్నారు. రాష్ట్రంలో చేనేత పరిశ్రమ అభివృద్ధికి తీసుకుంటున్న చర్యలకు జాతీయ స్థాయిలో ఒక బంగారు పతకం లభించిందని మంత్రి సవిత తెలిపారు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Free Current In Apfree powerFree CurrentAP govtAp government

