Ration Marts: ఏపీ ప్రజలకు ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్.. కొత్తగా రేషన్ మార్ట్‌లు.. మొదట ఎక్కడంటే..?

Ration Marts: ఏపీలోని కూటమి సర్కార్ ప్రజలకు అదిరిపోయే శుభవార్త చెప్పింది. రేషన్ కోసం గంటల తరబడి రేషన్ షాపుల వద్ద నిలబడి సరుకులు తీసుకోకుండా.. త్వరలో రేషన్ మార్టులను ఏర్పాటు చేయాలని భావిస్తోంది. ఇందుకోసం ఇప్పటికే కసరత్తు ప్రారంభించినట్లు తెలుస్తోంది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 12, 2026, 06:39 AM IST

Dashanka Yog 2026: ఏప్రిల్‌లో దశాంక రాజయోగం.. ఆ 3 రాశుల వారి ఇంట్లో నోట్ల వర్షం.. ఇక అదృష్టానికి తిరుగులేదు!
5
Dashanka Yoga
Dashanka Yog 2026: ఏప్రిల్‌లో దశాంక రాజయోగం.. ఆ 3 రాశుల వారి ఇంట్లో నోట్ల వర్షం.. ఇక అదృష్టానికి తిరుగులేదు!
Inter Results 2026: అలర్ట్.. అలర్ట్.. ఏప్రిల్ 12న తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు
5
Inter Results 2026
Inter Results 2026: అలర్ట్.. అలర్ట్.. ఏప్రిల్ 12న తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు
Sara Arjun: బాలీవుడ్ ఐకానిక్ బయోపిక్‌లో ఛాన్స్ కొట్టేసిన ధురంధర్ బ్యూటీ సారా అర్జున్
5
Sara Arjun In Madhubala Biopic
Sara Arjun: బాలీవుడ్ ఐకానిక్ బయోపిక్‌లో ఛాన్స్ కొట్టేసిన ధురంధర్ బ్యూటీ సారా అర్జున్
Dhar Husband Murder Case: మరీ ఇంత కన్నింగ్ ఏంట్రా..?... భర్త నల్లగా ఉన్నాడని ప్రియుడితో కలిసి భార్య ఏంచేసిందంటే..?..
6
Madhya pradesh
Dhar Husband Murder Case: మరీ ఇంత కన్నింగ్ ఏంట్రా..?... భర్త నల్లగా ఉన్నాడని ప్రియుడితో కలిసి భార్య ఏంచేసిందంటే..?..
Ration Marts In Ap: ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు వీలుగా ఏపీ ప్రభుత్వం పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది. అందులో భాగంగా  రాష్ట్రంలో త్వరలో రేషన్ మార్ట్‌లను ఏర్పాటు చేయాలని చూస్తోంది. ఇందుకోసం ఇప్పటికే కసరత్తు ప్రారంభించినట్లు తెలుస్తోంది. మొదట కొన్ని జిల్లాల్లో పైలెట్ ప్రాజెక్ట్‌గా వీటిని ఏర్పాటు చేసి వాటి సద్వినియోగాన్ని బట్టి మరిన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని సర్కార్ భావిస్తోంది. అలా ఏర్పాటు చేసిన మార్ట్‌లు సక్సెక్ అయితే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తీసుకువచ్చేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది.

రేషన్ మార్ట్‌ల ద్వారా ప్రజలకు అవసరమైన నిత్యావసర సరుకులను సబ్సిడీలో సరఫరా చేయాలని నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగానే రాష్ట్రంలోని ప్రధాన నగరాల్లో రేషన్‌ మార్టులు ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. మొదట విజయవాడలోని మూడు సర్కిళ్లలో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఈ మార్టులను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.

అయితే ఈ  రేషన్ మార్ట్‌లో బియ్యంతో పాటు పప్పులు, రవ్వ, కాస్మటిక్స్ లభిస్తాయి. సాధారణంగా రేషన్ షాపుల్లో కేవలం ప్రభుత్వం ఇచ్చే సబ్సిడీ బియ్యం, కందిపప్పు మాత్రమే లభిస్తాయి. అదే మార్టుల్లో అయితే నాణ్యమైన నూనెలు, గోధుమ పిండి, పంచదార, ఉప్పు వంటి ఇతర నిత్యావసరాలను కూడా అందుబాటులో ఉంచనున్నారు. ప్రముఖ కంపెనీల వస్తువులను మార్కెట్ ధర కంటే తక్కువ ధరకే ఈ మార్టుల ద్వారా ప్రజలకు అందించాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.  

కాగా దీని వెనుక రేషన్‌ షాపు డీలర్లకు మేలు చేయాలనే ప్రభుత్వ లక్ష్యం కూడా ఉంది. రేషన్ డీలర్ల ఆదాయం పెంచడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది. వస్తువుల అమ్మకాల ద్వారా వచ్చే కమిషన్‌తో రేషన్ డీలర్ల ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరచాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. అయితే ప్రస్తుతం విజయవాడలో ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్న ఈ రేషన్‌ మార్ట్‌లకు ప్రజల నుంచి వచ్చే స్పందనను బట్టి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేయాలా..? వద్దా..? అనే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉన్నట్టు అధికారులు చెబుతున్నారు.

Also Read: TS Inter Results 2026: నేడే తెలంగాణ ఇంటర్ ఫలితాలు విడుదల.. 9.97 లక్షల మంది విద్యార్థుల ఉత్కంఠకు తెర! రిజల్ట్స్ లింక్ ఇదే! 

Also Read: KTR Speech: చరిత్రహీనుడిగా రేవంత్‌ రెడ్డి మిగిలిపోతాడు.. ప్రజలే బుద్ధి చెబుతారు: కేటీఆర్‌

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

