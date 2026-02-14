English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • AP Govt: ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఆ రంగాల్లోని ఉద్యోగులకు నెలకు రూ. 5 వేలు పెంపు..!

AP Govt: ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఆ రంగాల్లోని ఉద్యోగులకు నెలకు రూ. 5 వేలు పెంపు..!

AP Govt: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అత్యవసర వేళ ఆపద్భాంధవులుగా సేవలందిస్తున్న 108, 104, తల్లీబిడ్డ ఎక్స్‌ప్రెస్ అంబులెన్స్ ఉద్యోగులు, సిబ్బందికి రాష్ట్ర సర్కార్ గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Feb 14, 2026, 12:36 PM IST

AP Govt: ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఆ రంగాల్లోని ఉద్యోగులకు నెలకు రూ. 5 వేలు పెంపు..!

Ap Govt Hikes Salary For 108 Vehicles Drivers: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అత్యవసర వేళ ఆపద్భాంధవులుగా సేవలందిస్తున్న 108, 104, తల్లీబిడ్డ ఎక్స్‌ప్రెస్ అంబులెన్స్ ఉద్యోగులు, సిబ్బందికి రాష్ట్ర సర్కార్ గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది.

ఐదేళ్లు సర్వీసు పూర్తి చేసిన వారికి రూ. 5 వేలు చొప్పున నెలవారి జీతం పెంచింది. అదే విధంగా కొత్తగా చేరి, ఐదేళ్లలోపు సర్వీసు ఉన్నవారికి రూ. 2 వేలు చొప్పున జీతం పెంచింది. దీంతో పాటు కొత్త వాహనాలు సమకూర్చింది. ప్రభుత్వం తాజా చర్యలతో ఉద్యోగులు, సిబ్బంది హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

గతంలో పైలట్‌కు రూ. 18 వేలు జీతం ఇవ్వగా ఇప్పుడు రూ. 23 వేలకు పెరిగింది. గతంలో ఈఎంటీకి రూ. 20 వేలు ఉండగా.. ఇప్పుడు రూ. 25 వేలకు పెరిగింది. కొందరు పైలట్‌లకు రూ. 20 వేలకు.. మరి కొంతమంది ఈఎంటీకి రూ. 23 వేలకు జీతాలు పెరిగాయి. ఈ నెల నుంచి పెంచిన జీతాలు బ్యాంక్ అకౌంట్లలో జమ అయ్యాయి.

తమ వేతనాలు పెంచినందుకు రాష్ట్ర సీఎం చంద్రబాబు నాయుడుకు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌లకు ఉద్యోగులు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఆర్థిక పెంపుదల నిర్ణయాలపై ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ నెల నుంచి స్లాబ్ ఆప్డేషన్ చేసిన వేతనాలు అందించడంతో ఏపీ 108 సర్వీసెస్ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల అసోసియేషన్ కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. అలాగే ఆపదలో ఉన్నవారికి విధి నిర్వహణలో మరింతగా మెరుగైన సేవలు అందించేందుకు కృషి చేస్తామన్నారు.

