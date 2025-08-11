AP free bus Scheme: ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలను ఒక్కొక్కటిగా అమలు చేస్తోంది. స్త్రీ శక్తి పథకం ద్వారా మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని ఈ నెల 15 నుంచి ప్రారంభించనుంది. ఈ ఉచిత బస్సు పథకాన్ని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రారంభిస్తారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకానికి సంబంధించిన అధికారిక ఉత్తర్వులను విడుదల చేసింది. ఈ ఉత్తర్వుల్లో ఉచిత బస్సు ప్రయాణం ఎప్పటి నుంచి అందుబాటులోకి వస్తుందో, ఏ బస్సుల్లో ఈ సౌకర్యం ఉంటుందో.. ఏ బస్సుల్లో ఉండదో, ఏ రూట్లలో ఈ సదుపాయం లభించదో అనే వివరాలను స్పష్టంగా తెలిపారు.
కొత్త గైడ్ లైన్స్ ఏంటంటే..
* ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్త్రీ శక్తి పథకం ద్వారా మహిళలకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యం అందుబాటులోకి వస్తోంది. ఈ సదుపాయం ఐదు రకాల బస్సుల్లో అమలు చేస్తారు.
* ఈ పథకం కింద ఏపీలో నివసించే బాలికలు, మహిళలు, ట్రాన్స్జెండర్లు రాష్ట్ర గుర్తింపు కార్డు కలిగి ఉంటే ఉచిత బస్సు ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని పొందవచ్చు.
* ఏపీలో ప్రస్తుతం APSRTC బస్సుల ద్వారా మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం అందిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో ప్రయాణికుల అవసరాలకు అనుగుణంగా మరిన్ని బస్సులను అందుబాటులోకి తెస్తారు.
* స్త్రీ శక్తి పథకం ద్వారా మహిళలు కొన్ని రకాల బస్సుల్లో ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చు. ఈ పథకంలో ఆర్డినరీ, పల్లెవెలుగు, అల్ట్రా పల్లెవెలుగు, మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్, ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులు ఉన్నాయి. ఈ సర్వీసుల్లో మహిళలు ఎలాంటి ఛార్జీ లేకుండా సౌకర్యవంతంగా ప్రయాణం చేయవచ్చు.
* ఈ ఉచిత బస్ సౌకర్యం నాన్-స్టాప్ బస్సులు, కర్ణాటక, తమిళనాడు, తెలంగాణ వంటి ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లే ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులకు వర్తించదు. అలాగే ప్రత్యేకంగా బుక్ చేసుకునే కాంట్రాక్ట్ క్యారేజ్, చార్టర్డ్ బస్సులు, ప్యాకేజీ టూర్ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం లభించదు.
* అలాగే సప్తగిరి ఎక్స్ప్రెస్, అల్ట్రా డీలక్స్, సూపర్ లగ్జరీ, స్టార్ లైనర్, ఏసీ బస్సుల్లో ఈ సౌకర్యం లభించదు. ఈ పథకానికి అర్హత ఉన్న మహిళలకు జీరో ఫేర్ టికెట్లు ఇస్తారు. ఈ టికెట్ల ఖర్చును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్టీసీకి తిరిగి చెల్లిస్తుంది.
Also Read: Paneer Vs Tofu: పనీర్ వర్సెస్ టోఫు.. దేంట్లో ఎక్కువ ప్రోటీన్ ఉంటుంది..? ఆరోగ్యానికి ఏది బెస్ట్..?
Also Read: Private Schools Free Seats: పేద విద్యార్థులకు పెద్ద ఆఫర్.. ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో ఫ్రీ అడ్మిషన్ కోసం 12 నుంచి దరఖాస్తుల ఆహ్వానం..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook