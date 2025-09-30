English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

AP Govt: పేద, మధ్య తరగతి ప్రజలకు బంపర్ ఆఫర్.. ఏపీ సర్కార్ మరో కీలక నిర్ణయం.. జస్ట్ రూపాయి కడితే చాలు..!!

Cm Chandrababu: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పేద మరియు మధ్య తరగతి ప్రజలు ఆర్థికంగా బలపడేందుకు అనేక పథకాలను అమలు చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మరో ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 30, 2025, 01:50 PM IST

Cm Chandrababu Bumper Offer: ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత పేద, మధ్య తరగతి వర్గాల ప్రజలు ఆర్థికంగా బలోపేతం అయ్యేందుకు అనేక పథకాలను అమలు చేస్తుంది. అయితే, తాజాగా సీఎం చంద్రబాబు మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పేద మరియు మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు ఇళ్ల నిర్మాణం కోసం అనుమతుల ఫీజులను తగ్గించారు. దీంతో ఈ వర్గాల ప్రజలపై ఆర్థిక భారం తగ్గి ఇళ్లు కట్టుకోవడం సులభం అవుతుంది.

పురపాలక, నగరపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయితీల్లోని పేద, మధ్య తరగతి కుటుంబాలకు ఇళ్ల నిర్మాణ అనుమతుల ఫీజులు భారం కాకుండా కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. 50 చదరపు గజాల్లోపు విస్తీర్ణంలో చేపట్టే జీప్లస్-1, ఆలోపు భవన నిర్మాణానికి అనుమతి ఫీజు రూపాయిగా నిర్ణయించింది. దరఖాస్తుతోపాటు ఇంటి నిర్మాణానికి సంబంధించి డ్రాయింగ్‌ను ఆన్‌లైన్ పోర్టల్‌లో అప్లోడ్ చేసి రూపాయి ఫీజు చెల్లిస్తే అనుమతులిచ్చేలా ఏర్పాట్లు చేసింది. ఈ నిర్ణయంతో ప్రజలపై ఏటా సుమారు 6 కోట్ల రూపాయల ఫీజుల భారం తగ్గనుంది. ఈ మేరకు పురపాలక శాఖ ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసింది.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రతి సంవత్సరం ఇళ్లు, అపార్ట్‌మెంట్లు, ఇతర నిర్మాణాల అనుమతుల ద్వారా సుమారు 1500 కోట్ల రూపాయల ఆదాయం వస్తోంది. ఇందులో 25 నుంచి 30 శాతం ఇళ్లను పేద మరియు మధ్య తరగతి కుటుంబాలు 50 చదరపు గజాల్లోపు నిర్మించుకుంటున్నాయి. ఈ కుటుంబాలు రెండు అంతస్తుల ఇళ్ల నిర్మాణం కోసం ఫీజులుగా 3 వేల నుంచి 4 వేల రూపాయలు చెల్లిస్తున్నాయి. కానీ, ప్రభుత్వం తీసుకున్న తాజా నిర్ణయంతో ఈ వర్గాలపై ఆర్థిక భారం తగ్గనుంది.

ఇళ్ల నిర్మాణానికే మాత్రమే రూపాయి ఫీజు వర్తిస్తుంది. అదే స్థలంలో దుకాణాల వంటివి నిర్మిస్తే వాటికి యథాప్రకారం ఫీజు చెల్లించాలి. 60 చదరపు గజాల విస్తీర్ణంలో స్థలం ఉండి.. దాన్ని 50 గజాలకు కుదించి చేపట్టే ఇళ్ల నిర్మాణాలకు రూపాయి ఫీజు వర్తించదు. ప్రభుత్వ, వివాదాస్పద స్థలాల్లో ఇళ్ల నిర్మాణాలకు అనుమతులు తీసుకున్నట్లు తనిఖీల్లో వెల్లడయితే వాటిని రద్దు చేయడంతోపాటు చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకుంటారు.

