AP Govt Whatsapp Services: ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రజలకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ప్రజలు ఇబ్బందులు పడకుండా ప్రభుత్వ సేవలు పొందడానికి మరింత సులభతరం చేసింది. పదేపదే ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు చుట్టూ తిరగకుండా ఇక వాట్సాప్లోనే సేవలు పొందవచ్చు.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు సంక్రాంతి వరకు మరి మరిన్ని సేవలు ఆన్లైన్ లోనే అందించనుంది. పోలీసులకు సంబంధించి ఎఫ్ఐఆర్, ట్రాఫిక్ చలాన్ వివరాలు కూడా ఇప్పటి నుంచి వాట్సాప్ ద్వారానే తెలుసుకోవచ్చు 9552300009 నెంబర్ మెసేజ్ పెట్టి సులభంగా వివరాలు పొందవచ్చు. అంతేకాదు మీ చలాన్ కూడా అలా ఆన్లైన్లోనే చెల్లించే సదుపాయం కల్పించింది. మన మిత్ర ద్వారా ఇప్పటికే ఎన్నో సేవలు అందిస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తాజాగా ఈ మరిన్ని సేవలను కూడా సంక్రాంతి పండుగ నాటికి తీసుకురావడానికి సన్నద్ధమవుతోంది. ఇక వాట్సాప్ లోనే ఎఫ్ఐఆర్ నుంచి వాహనాలపై ఉన్న చలాన్ల వరకు అన్ని సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు.
ఈ సేవలు మీరు పొందాలంటే.. ముందుగా మీ మొబైల్ లో 9552300009 నెంబర్ సేవ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అప్పటి నుంచి మీ వాట్సాప్ సేవలు మొదలవుతాయి. ఈ వాట్సాప్కు మీరు 'భీఖి'అని మెసేజ్ పంపించాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ మీకు మన మిత్ర వాట్సాప్ గవర్నమెంట్ అని ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. ఒకవేళ మీరు ఈ సేవలు తెలుగులో పొందాలంటే 'టీఈ' అని టైప్ చేయాలి. ఆ తర్వాత అక్కడ మీకు కావాల్సిన సేవలు ఎంచుకొని పోలీస్ సేవలు కావాలంటే పోలీసు ఎఫ్ఐఆర్ లేకపోతే చలాన్ వంటి ఆప్షన్లు కనిపిస్తాయి. మీకు కావాల్సిన సేవలు ఎంచుకొని ఆన్లైన్ చెల్లింపులు చేయవచ్చు.
మీ వాహనంపై ఎలాంటి చలాను లేకపోతే .. నో చలాన్ ఫౌండ్ అనే మెసేజ్ కూడా కనిపిస్తుంది. ఈ సేవ ద్వారా వాహనదారులు సులభంగా తమ వాహనంపై ఉన్న చలాన్ల వివరాలు కూడా తెలుసుకోవచ్చు. వాహనదారులు తమ చలాన్లు చెల్లించాలనుకుంటే బ్యాంకు కార్డు ఆన్లైన్ లో ఈ చెల్లింపులు చేయవచ్చు. ఇక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజలకు అందిస్తున్న ఈ సేవ ఎంతో ఉపయోగకరమైంది. రోజుల తరబడి ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు చుట్టు తిరగకుండా వాట్సాప్ లోనే ఈ సేవలు పొందవచ్చు. వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ ద్వారా మరికొన్ని సేవలు కూడా అందుబాటులోకి సంక్రాంతి పండుగ నాటికి రానున్నాయి.
