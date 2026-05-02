AP WhatsApp Services: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే వాట్సాప్ ద్వారా ఎన్నో సేవలను అందిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ప్రజలకు మరింత సులభంగా వైద్య సేవలు అందించేందుకు మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆధునిక సాంకేతికతను వినియోగిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ మెడికల్ కౌన్సిల్ (AMC) సేవలను ఇప్పుడు వాట్సాప్ ద్వారా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది.
ఇకపై ప్రజలు మరియు వైద్యులు ‘మనమిత్ర’ వాట్సాప్ నెంబర్ 9552300009 ద్వారా ఏపీ మెడికల్ కౌన్సిల్ సేవలను పొందవచ్చు. అయితేఈ సేవలను వినియోగించుకోవాలంటే, వాట్సాప్లో 9552300009 నెంబర్కి “Hi” లేదా “హాయ్” అని మెసేజ్ పంపితే సరిపోతుంది. తరువాత వచ్చే మెనూలో ఆరోగ్య శాఖ ఆప్షన్ను ఎంచుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ మెడికల్ కౌన్సిల్ సేవలను ఈజీగా పొందవచ్చు.
ఈ కొత్త విధానం ద్వారా డాక్టర్ల రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు, వారి దరఖాస్తుల స్థితి వంటి కీలక సమాచారం.. ఇప్పుడు మీ మొబైల్ ఫోన్లలోనే అందుబాటులో ఉంటుంది. అంతేకాకుండా రాబోయే CME (Continuing Medical Education) కార్యక్రమాలు, క్రెడిట్ పాయింట్ల వివరాలు కూడా ఈ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ఇక ప్రజలకు మరింత ఉపయోగకరంగా, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో అందుబాటులో ఉన్న ఓపీ సేవలు, రక్త లభ్యతపై కూడా ఈ వాట్సాప్ సేవ ద్వారా సమాచారం పొందవచ్చు.
అంతేకాకుండా హాస్పిటల్స్లో మందులు, శస్త్రచికిత్సకు అవసరమైన సామగ్రి లభ్యతపై కూడా సులభంగా ఆరా తీసే అవకాశం కల్పించింది. ఈ విధంగా, వైద్యులు మరియు ప్రజలకు ఒకే వేదికపై అవసరమైన సమాచారాన్ని అందిస్తూ.. పౌరసేవలను మరింత సులభతరం చేసే దిశగా సీఎం చంద్రబాబు సర్కార్ ముందడుగు వేసింది. కాగా ఈ నిర్ణయం డిజిటల్ సేవల విస్తరణలో ఒక ముఖ్యమైన అడుగుగా భావిస్తున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook