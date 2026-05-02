Ap Govt: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఇకపై వాట్సాప్‌లోనే మెడికల్ కౌన్సిల్ సేవలు

AMC Services WhatsApp: ఏపీలోని కూటమి సర్కార్ ప్రజలకు మరింత ఈజీగా వైద్య సేవలు అందించేందుకు మరో ముఖ్యమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆధునిక టెక్నాలజీని వినియోగిస్తూ.. ఏపీ మెడికల్ కౌన్సిల్ సేవలను ఇప్పుడు వాట్సాప్ ద్వారా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : May 2, 2026, 09:29 AM IST

PAN Card: పాన్‌కార్డ్‌ యూజర్లకు అలర్ట్.. రేపటి నుంచి అమల్లోకి కొత్త నిబంధనలు.. వెంటనే ఈ మార్పులు చేసుకోండి!
5
new pan card rules 2026
PAN Card: పాన్‌కార్డ్‌ యూజర్లకు అలర్ట్.. రేపటి నుంచి అమల్లోకి కొత్త నిబంధనలు.. వెంటనే ఈ మార్పులు చేసుకోండి!
Actress:4 పెళ్లిళ్ల వివాదాల తర్వాత కొత్త అధ్యాయం.. కూతురిని హీరోయిన్‌గా తీసుకొచ్చిన కాంట్రవర్షియల్ నటి!
5
Vanitha Vijayakumar
Actress:4 పెళ్లిళ్ల వివాదాల తర్వాత కొత్త అధ్యాయం.. కూతురిని హీరోయిన్‌గా తీసుకొచ్చిన కాంట్రవర్షియల్ నటి!
Trisha Krishnan: ఒక గంట మిస్ అయితే.. తిరిగి పొందడానికి నాలుగు రోజులు పడుతుంది
5
Trisha Krishnan
Trisha Krishnan: ఒక గంట మిస్ అయితే.. తిరిగి పొందడానికి నాలుగు రోజులు పడుతుంది
EPFO new rules 2026: EPFO నూతన మార్పులు.. ఇక టిడిఎస్ కట్టే అవసరం లేదు..మీ PF డబ్బుపై ప్రభావం ఇదే!
6
EPFO new rules 2026
EPFO new rules 2026: EPFO నూతన మార్పులు.. ఇక టిడిఎస్ కట్టే అవసరం లేదు..మీ PF డబ్బుపై ప్రభావం ఇదే!
AP WhatsApp Services: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే వాట్సాప్‌ ద్వారా ఎన్నో సేవలను అందిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ప్రజలకు మరింత సులభంగా వైద్య సేవలు అందించేందుకు మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆధునిక సాంకేతికతను వినియోగిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ మెడికల్ కౌన్సిల్ (AMC) సేవలను ఇప్పుడు వాట్సాప్ ద్వారా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. 

ఇకపై ప్రజలు మరియు వైద్యులు ‘మనమిత్ర’ వాట్సాప్ నెంబర్ 9552300009 ద్వారా ఏపీ మెడికల్ కౌన్సిల్ సేవలను పొందవచ్చు. అయితేఈ సేవలను వినియోగించుకోవాలంటే, వాట్సాప్‌లో 9552300009 నెంబర్‌కి  “Hi” లేదా “హాయ్” అని మెసేజ్ పంపితే సరిపోతుంది. తరువాత వచ్చే మెనూలో ఆరోగ్య శాఖ ఆప్షన్‌ను ఎంచుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ మెడికల్ కౌన్సిల్ సేవలను ఈజీగా పొందవచ్చు.

ఈ కొత్త విధానం ద్వారా డాక్టర్ల రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు, వారి దరఖాస్తుల స్థితి వంటి కీలక సమాచారం.. ఇప్పుడు మీ మొబైల్‌ ఫోన్లలోనే అందుబాటులో ఉంటుంది. అంతేకాకుండా రాబోయే CME (Continuing Medical Education) కార్యక్రమాలు, క్రెడిట్ పాయింట్ల వివరాలు కూడా ఈ ప్లాట్‌ఫామ్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ఇక ప్రజలకు మరింత ఉపయోగకరంగా, ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో అందుబాటులో ఉన్న ఓపీ సేవలు, రక్త లభ్యతపై కూడా ఈ వాట్సాప్ సేవ ద్వారా సమాచారం పొందవచ్చు.

అంతేకాకుండా హాస్పిటల్స్‌లో మందులు, శస్త్రచికిత్సకు అవసరమైన సామగ్రి లభ్యతపై కూడా సులభంగా ఆరా తీసే అవకాశం కల్పించింది. ఈ విధంగా, వైద్యులు మరియు ప్రజలకు ఒకే వేదికపై అవసరమైన సమాచారాన్ని అందిస్తూ.. పౌరసేవలను మరింత సులభతరం చేసే దిశగా సీఎం చంద్రబాబు సర్కార్ ముందడుగు వేసింది. కాగా ఈ నిర్ణయం డిజిటల్ సేవల విస్తరణలో ఒక ముఖ్యమైన అడుగుగా భావిస్తున్నారు.

Also Read: Nara Lokesh: 'నో పాలిటిక్స్-ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్' అంటూ విద్యాశాఖ ప్రకటనలో మంత్రి నారా లోకేశ్ సరికొత్త రికార్డ్

Also Read: Gold Rate Today: కుప్పకూలిన బంగారం ధరలు.. నేడు మే 2వ తేదీ శనివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?   

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

