Family Card: ఏపీ ప్రజలకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న కూటమి సర్కార్.. వారందరికీ ఫ్యామిలీ కార్డులు.. ఎందుకంటే..?

AP Govt Family Card: ఏపీలోని కూటమి సర్కార్.. రాష్ట్ర ప్రజలకు అదిరిపోయే గుడ్న్యూస్ చెప్పింది. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను ఒక్కొక్కటిగా నెరవేరుస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
సేమ్ ఆధార్లానే మరో కార్డు..
కుటుంబ ప్రయోజన పర్యవేక్షణ వ్యవస్థపై సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు వివిధ శాఖల అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో ప్రతి కుటుంబానికి ఆధార్ తరహాలోనే ఫ్యామిలీ కార్డు ఇవ్వాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ కార్డు ఆధార్ కార్డు లాగా ఉంటుంది. దీనిలో కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు, ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే సంక్షేమ పథకాల సమాచారం ఉంటుంది.
ఆందోళన వద్దన్న సీఎం..
కొందరు ఉమ్మడి కుటుంబంగా ఉంటే సంక్షేమ పథకాలు రావని ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ విషయంపై సీఎం చంద్రబాబు క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఉమ్మడి కుటుంబాలకు కూడా పథకాలు అందుతాయని.. దీనిపై ఆందోళన చెందవద్దని, అవసరమైతే పథకాలను మార్చి సరిచేస్తామని సీఎం చెప్పారు.
ఫ్యామిలీ కార్డుతో వచ్చే లాభాలేంటి..?
ఈ ఫ్యామిలీ కార్డు ద్వారా కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించిన అన్ని ప్రభుత్వ సేవలు, పథకాల వివరాలు ఒకే చోట లభిస్తాయి. ఇది కుటుంబాలు ఆర్థికంగా బలంగా ఉండేందుకు సహాయపడుతుంది. అన్ని సమాచారం డిజిటల్ రూపంలో ఉంటుంది కాబట్టి, సబ్సిడీలు, సంక్షేమ పథకాలు సులభంగా అందుతాయి. భవిష్యత్తులో కొత్త పథకాలు వచ్చినప్పుడు లబ్ధిదారులను ఎంచుకోవడం కూడా సులభమవుతుంది. ప్రతి కుటుంబం సంతోషంగా, ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉండాలని ప్రభుత్వం కోరుకుంటోంది.
