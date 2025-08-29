English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Family Card: ఏపీ ప్రజలకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న కూటమి సర్కార్.. వారందరికీ ఫ్యామిలీ కార్డులు.. ఎందుకంటే..?

AP Govt: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కూటమి ప్రభుత్వం ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను ఒక్కొక్కటిగా నెరవేరుస్తున్నారు.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 29, 2025, 12:43 PM IST

Trending Photos

Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండగ లాంటి వార్త.. రేపు గురువారం అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎందుకో తెలుసా..?..
5
school holiday news
Tomorrow Schools Holiday: విద్యార్థులకు మళ్లీ పండగ లాంటి వార్త.. రేపు గురువారం అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజీలకు హలీడే.. ఎందుకో తెలుసా..?..
Bank Holiday: రేపు కూడా బ్యాంకులు బంద్‌..! ఎందుకో తెలుసా?
6
Bank Holiday August 28
Bank Holiday: రేపు కూడా బ్యాంకులు బంద్‌..! ఎందుకో తెలుసా?
Chaitu Samantha Divorce: సమంత-చైతూ విడాకులపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు
6
samantha
Chaitu Samantha Divorce: సమంత-చైతూ విడాకులపై అక్కినేని ఆడబిడ్డ సంచలన వ్యాఖ్యలు
School Holidays: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మరో నాలుగు రోజులు స్కూల్లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
5
School holidays
School Holidays: భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో మరో నాలుగు రోజులు స్కూల్లకు సెలవులు.. ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
Family Card: ఏపీ ప్రజలకు అదిరిపోయే శుభవార్త.. మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న కూటమి సర్కార్.. వారందరికీ ఫ్యామిలీ కార్డులు.. ఎందుకంటే..?

AP Govt Family Card: ఏపీలోని కూటమి సర్కార్.. రాష్ట్ర ప్రజలకు అదిరిపోయే గుడ్‌న్యూస్ చెప్పింది. సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను ఒక్కొక్కటిగా నెరవేరుస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

సేమ్ ఆధార్‌లానే మరో కార్డు..
కుటుంబ ప్రయోజన పర్యవేక్షణ వ్యవస్థపై సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు వివిధ శాఖల అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో ప్రతి కుటుంబానికి ఆధార్ తరహాలోనే ఫ్యామిలీ కార్డు ఇవ్వాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈ కార్డు ఆధార్ కార్డు లాగా ఉంటుంది. దీనిలో కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు, ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే సంక్షేమ పథకాల సమాచారం ఉంటుంది. 

ఆందోళన వద్దన్న సీఎం.. 
కొందరు ఉమ్మడి కుటుంబంగా ఉంటే సంక్షేమ పథకాలు రావని ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ విషయంపై సీఎం చంద్రబాబు క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఉమ్మడి కుటుంబాలకు కూడా పథకాలు అందుతాయని.. దీనిపై ఆందోళన చెందవద్దని, అవసరమైతే పథకాలను మార్చి సరిచేస్తామని సీఎం చెప్పారు. 

ఫ్యామిలీ కార్డుతో వచ్చే లాభాలేంటి..?
ఈ ఫ్యామిలీ కార్డు ద్వారా కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధించిన అన్ని ప్రభుత్వ సేవలు, పథకాల వివరాలు ఒకే చోట లభిస్తాయి. ఇది కుటుంబాలు ఆర్థికంగా బలంగా ఉండేందుకు సహాయపడుతుంది. అన్ని సమాచారం డిజిటల్ రూపంలో ఉంటుంది కాబట్టి, సబ్సిడీలు, సంక్షేమ పథకాలు సులభంగా అందుతాయి. భవిష్యత్తులో కొత్త పథకాలు వచ్చినప్పుడు లబ్ధిదారులను ఎంచుకోవడం కూడా సులభమవుతుంది. ప్రతి కుటుంబం సంతోషంగా, ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉండాలని ప్రభుత్వం కోరుకుంటోంది.

Also Read: Ghee Vs Butter: నెయ్యి వర్సెస్ వెన్న.. దేంట్లో ఫ్యాట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది.. ఏది మన హెల్త్‌కి మంచిది..!  

Also Read: BWF World Championship 2025: BWF ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో పీవీ సింధు విజృంభణ.. వ‌రల్డ్ నెం.2 పై అద్భుత విజయం  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ap Govt Family CardAP govtCm Chandrababau NaiduFamily CardAp Govt New Family Card For Every Family

Trending News