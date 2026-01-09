English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Garuda Scheme: ఏపీలో మరో కొత్త పథకం.. వారికి రూ.10 వేలు ఇవ్వనున్న కూటమి ప్రభుత్వం..!

Garuda Scheme: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మరో కొత్త పథకాన్ని తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. పేద బ్రాహ్మణులు చనిపోతే వారి కుటుంబానికి ఆర్థిక సాయం అందించాలన్న లక్ష్యంతో గరుడ పథకాన్ని తీసుకువస్తోంది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 9, 2026, 12:43 PM IST

Garuda Scheme For Brahmins: ఏపీ ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. త్వరలోనే మరో కొత్త పథకం తీసుకురానుంది. పేద బ్రాహ్మణుల కోసం గరుడ పథకం ప్రారంభించనుంది. ఈ విషయాన్ని ఏపీ మంత్రి సవిత వెల్లడించారు. బ్రాహ్మణుల కోసం త్వరలోనే గరుడ పథకం ప్రారంభిస్తామని మంత్రి సవిత తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా బ్రాహ్మణులు మరణిస్తే.. వారి కుటుంబానికి అండగా ఉండేందుకు రూ.10 వేలు అందించనున్నట్లు సవిత వివరించారు. 

ఈ పథకం అమలు కోసం ఇప్పటికే కార్యాచరణ ప్రారంభించినట్లు వివరించారు. సచివాలయంలో ఏపీ బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ బుచ్చిరాం ప్రసాద్ మంత్రి సవితతో భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా గరుడ పథకానికి సంబంధించిన విధివిధానాలపై చర్చించారు. త్వరలోనే ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించనున్నట్లు మంత్రి సవిత తెలిపారు.

బ్రాహ్మణులకు టీడీపీ పార్టీ మొదటి నుంచి అండగా ఉంటోందని మంత్రి సవిత అన్నారు. గరుడ పథకం కింద అందించే సాయం కష్టసమయంలో వారికి ఉపశమనంగా ఉంటుందన్నారు. బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్‌ను సైతం చంద్రబాబే ఏర్పాటు చేశారన్న సవిత.. ఈ కార్పొరేషన్ ద్వారా బ్రాహ్మణుల కోసం అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు. 2014 -19 మధ్యకాలంలో చంద్రబాబు 10 పథకాలను అమలు చేసిన విషయాన్ని సవిత గుర్తు చేశారు. ఆలయాలలో ధూపదీప నైవేద్యాలకు కూడా నిధులు అందించామన్నారు. బ్రాహ్మణుల సంక్షేమానికి కూటమి సర్కారు ప్రాధాన్యమిస్తోందని చెప్పారు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Garuda SchemeAp governmentGaruda Scheme For BrahminsGaruda Scheme For Poor Brahmin FamiliesAndhra Pradesh

