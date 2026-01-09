Garuda Scheme: ఏపీలో మరో కొత్త పథకం.. వారికి రూ.10 వేలు ఇవ్వనున్న కూటమి ప్రభుత్వం..!

Garuda Scheme For Brahmins: ఏపీ ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. త్వరలోనే మరో కొత్త పథకం తీసుకురానుంది. పేద బ్రాహ్మణుల కోసం గరుడ పథకం ప్రారంభించనుంది. ఈ విషయాన్ని ఏపీ మంత్రి సవిత వెల్లడించారు. బ్రాహ్మణుల కోసం త్వరలోనే గరుడ పథకం ప్రారంభిస్తామని మంత్రి సవిత తెలిపారు. ఇందులో భాగంగా బ్రాహ్మణులు మరణిస్తే.. వారి కుటుంబానికి అండగా ఉండేందుకు రూ.10 వేలు అందించనున్నట్లు సవిత వివరించారు.
ఈ పథకం అమలు కోసం ఇప్పటికే కార్యాచరణ ప్రారంభించినట్లు వివరించారు. సచివాలయంలో ఏపీ బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ ఛైర్మన్ బుచ్చిరాం ప్రసాద్ మంత్రి సవితతో భేటీ అయ్యారు. ఈ సందర్భంగా గరుడ పథకానికి సంబంధించిన విధివిధానాలపై చర్చించారు. త్వరలోనే ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించనున్నట్లు మంత్రి సవిత తెలిపారు.
బ్రాహ్మణులకు టీడీపీ పార్టీ మొదటి నుంచి అండగా ఉంటోందని మంత్రి సవిత అన్నారు. గరుడ పథకం కింద అందించే సాయం కష్టసమయంలో వారికి ఉపశమనంగా ఉంటుందన్నారు. బ్రాహ్మణ కార్పొరేషన్ను సైతం చంద్రబాబే ఏర్పాటు చేశారన్న సవిత.. ఈ కార్పొరేషన్ ద్వారా బ్రాహ్మణుల కోసం అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు. 2014 -19 మధ్యకాలంలో చంద్రబాబు 10 పథకాలను అమలు చేసిన విషయాన్ని సవిత గుర్తు చేశారు. ఆలయాలలో ధూపదీప నైవేద్యాలకు కూడా నిధులు అందించామన్నారు. బ్రాహ్మణుల సంక్షేమానికి కూటమి సర్కారు ప్రాధాన్యమిస్తోందని చెప్పారు.
