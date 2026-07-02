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AP Government: ఏపీ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. రిటైర్మెంట్ వయసు 62 ఏళ్లకు పెంపు

AP Government:ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు (పీఎస్‌యూలు), కార్పొరేషన్లు, సొసైటీల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న 60 ఏళ్ల పదవీ విరమణ వయసును 62 ఏళ్లకు పెంచుతూ అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ నిర్ణయం వల్ల వేలాది మంది ఉద్యోగులకు ప్రయోజనం కలగనుంది.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 02, 2026, 10:49 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:49 PM IST
AP Government: ఏపీ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. రిటైర్మెంట్ వయసు 62 ఏళ్లకు పెంపు
Image Credit: AP Government(Source: FILE)Source: Bureau

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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AP Government: ఏపీ ఉద్యోగులకు శుభవార్త.. రిటైర్మెంట్ వయసు 62 ఏళ్లకు పెంపు
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