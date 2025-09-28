English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

AP Govt: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్.. రూ. 400 కోట్లు విడుదల చేసిన కూటమి ప్రభుత్వం

AP Government : ఏపీలోని కూటమి సర్కార్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ బకాయిల విషయంలో విద్యార్థులకు ఊరట కల్పించింది. రూ. 400 కోట్లు విడుదల చేస్తూ.. వేరువేరుగా ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి. చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత.. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ నిధుల చెల్లింపు విధానంలో మార్పులు చేసింది.

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 28, 2025, 07:27 PM IST

Trending Photos

DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం డీఏ పెంపు..!!
6
DA
DA Hike: రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు గుడ్ న్యూస్.. 2 శాతం డీఏ పెంపు..!!
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధర..బంగారు గనుల్లో చీప్‌గా కొనేయోచ్చు?
6
AP Gold Mines
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో భారీగా తగ్గనున్న బంగారం ధర..బంగారు గనుల్లో చీప్‌గా కొనేయోచ్చు?
Fake 10 RS Coin: మార్కెట్లో నకిలీ 10 రూపాయల కాయిన్లు..ఆర్‌బీఐ చెప్పిన తేడాలు తెలుసుకోండి!
6
Rs 10 coin
Fake 10 RS Coin: మార్కెట్లో నకిలీ 10 రూపాయల కాయిన్లు..ఆర్‌బీఐ చెప్పిన తేడాలు తెలుసుకోండి!
Mercury And Mars: విజయదశమి రోజే బుధ, కుజ గ్రహాల కలయిక.. ఈ రాశుల వారికి ఉన్నట్టుండి ఆదాయం రెట్టింపు..
5
horoscope
Mercury And Mars: విజయదశమి రోజే బుధ, కుజ గ్రహాల కలయిక.. ఈ రాశుల వారికి ఉన్నట్టుండి ఆదాయం రెట్టింపు..
AP Govt: ఏపీ విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్.. రూ. 400 కోట్లు విడుదల చేసిన కూటమి ప్రభుత్వం

Add Zee News as a Preferred Source

AP Fee Reimbursement funds release: ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ బకాయిల విషయంలో విద్యార్థులకు ఉపశమనం కల్పించింది. 2023-24, 2024-25 విద్యా సంవత్సరాల్లో ఉన్నత విద్య కోర్సుల ఫైనలియర్ పూర్తి చేసి బయటకు వచ్చిన విద్యార్థుల ఫీజు బకాయిల కోసం.. ప్రభుత్వం రూ. 400 కోట్లు విడుదల చేసింది.

2024-25 విద్యా సంవత్సరం ఫీజులను కాలేజీల అకౌంట్లలోనే జమ చేస్తారు. అయితే, అంతకముందు 2023-24 విద్యా సంవత్సరం వరకు ఉన్న నిబంధనల ప్రకారం.. ఆ విద్యా సంవత్సరం ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ డబ్బులను స్టూడెంట్స్ తల్లుల అకౌంట్లలో జమ చేయాల్సి ఉంటుంది.

వైసీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత.. ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ నిధులను కాలేజీ యాజమాన్యాల అకౌంట్లలో కాకుండా.. విద్యార్థుల తల్లుల అకౌంట్లలో జమ చేస్తూ వచ్చింది. ఆ సమయంలో విద్యార్థుల తల్లులు ఆ మొత్తాన్ని కాలేజీకి చెల్లించేవారు. ఆపై విద్యార్థి, వారి తల్లి పేరు మీద జాయింట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ఫీజురీయింబర్స్‌మెంట్‌ను.. ఆ అకౌంట్లలో జమ చేసేవారు.

Also Read: Cm Chandrababu: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 60 వేల సమావేశాలతో జీఎస్టీ ఉత్సవ్‌ను సక్సెస్ చేయాలి.. టెలీకాన్ఫరెన్స్‌లో సీఎం చంద్రబాబు

ఆ విధానం ప్రకారం 2023-24 విద్యా సంవత్సరం ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌ను.. విద్యార్థుల తల్లుల అకౌంట్లలో వేయాల్సి ఉంటుంది. అయితే, ఫీజులు కట్టకపోయినా తాము సర్టిఫికెట్లు ఇచ్చామని.. అందువల్ల ఆ ఫీజులు తమకే ఇవ్వాలని కొన్ని కాలేజీలు కోరాయి. ప్రభుత్వం దీనిపై సర్వే చేయగా.. చాలా వరకు కాలేజీలు ఇప్పటికే ఫీజులు వసూలు చేసినట్లు తేలింది. దీంతో ఆ విద్యా సంవత్సరం ఫీజులను తల్లుల అకౌంట్లలోనే జమ చేసే అవకాశం ఉంది.

ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ నిధులు చెల్లింపు విధానంలో మార్పులు చేసింది. గతంలోలా విద్యార్థుల ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ నిధులను నేరుగా కాలేజీ యాజమాన్యాల అకౌంట్లలోనే జమ చేసేలా మార్పు చేసింది. దీంతో 2024-25 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన విద్యార్థుల ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ నగదును.. ప్రభుత్వం నేరుగా కాలేజీ యాజమాన్యాల అకౌంట్లలో జమ చేయనుంది.

Also Read: BCCI New President: బీసీసీఐ కొత్త ప్రెసిడెంట్‌గా మిథున్ మన్హాస్.. ఇంతకీ ఇతనెవరో తెలుసా..?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

AP Fee Reimbursement funds releaseGood News For Ap StudentsAp governmentCM ChandrababuFee reimbursement

Trending News