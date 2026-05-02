AP Government Latest News: రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యా ప్రమాణాలను అంతర్జాతీయ స్థాయికి పెంచే లక్ష్యంతో.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం విద్యా వ్యవస్థలో ఊహించని మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది.. ఇందులో భాగంగా.. ఏపీ రాష్ట్రంలోని ఉత్తమ టీచర్లకు అద్భుతమైన విదేశీ విద్యా విధానాలపై అవగాహన కల్పించేందుకు ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఇందులో భాగంగానే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నేరుగా ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసిన 37 మంది ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుల బృందం త్వరలో సింగపూర్ పర్యటనకు వెళ్లడానికి సిద్ధమైంది.. ఈ ప్రతిష్టాత్మక పర్యటన ఈ నెల 4వ తేదీ నుంచి 9వ తేదీ వరకు జరగబోతోందని ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు. ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ విద్యా వ్యవస్థను కలిగి సింగపూర్లోని అమలవుతున్న వినూత్న బోధనా పద్ధతులతో పాటు ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, విద్యార్థుల అభ్యసన శైలిపై ఈ ఉపాధ్యాయులు క్షేత్రస్థాయిలో అధ్యయనం చేయబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది..
ఈ టీచర్స్ పర్యటనలో భాగంగా.. ఎంపికైన ఉపాధ్యాయులు సింగపూర్లోని ప్రముఖ విద్యా సంస్థలను సందర్శించబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. తరగతి గదుల్లో డిజిటల్ బోధనను ఏ విధంగా అమలు చేస్తున్నారు? అనే అంశాలతో పాటు విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మకతను పెంపొందించేందుకు ఉపాధ్యాయులు ఎటువంటి ప్రత్యేకమైన వ్యూహాలను అనుసరిస్తున్నారు? వంటి అంశాలను ఈ టీచర్స్ ప్రత్యక్షంగా పరిశీలించబోతున్నట్లు సంచారం. అంతేకాకుండా అక్కడ నేర్చుకున్న ఉత్తమ పద్ధతులను.. రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు ఎలా అందించాలనే దానిపై వారు సమగ్ర ప్రణాళికను సిద్ధం చేయ్యబోతున్నట్లు కూడా తెలుస్తోంది..
అంతేకాకుండా సింగపూర్ పర్యటన మాత్రమే కాకుండా.. విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా ఉన్న ఫిన్లాండ్ దేశానికి కూడా మిగిలిన ఉత్తమ టీచర్స్ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపేందుకు ప్రత్యేకమైన కసరత్తు కూడా చేస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. విద్యా ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడంతో పాటు ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులకు ప్రపంచ స్థాయి పోటీని ఎదుర్కొనేలా సిద్ధం చేయడమే ఈ కార్యక్రమాల ప్రధాన ఉద్దేశ్యమని విద్యాశాఖ అధికారులు తెలుపుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి