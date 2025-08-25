Smart Ration Cards: ఏపీ ప్రజలకు శుభవార్త.. ఈ జిల్లాల వారికి స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు.. వీటి వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటంటే..!

AP Government to Launch Smart Rice Cards in Four Phases: ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను ఒక్కొక్కటిగా నెరవేరుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో రేషన్ సరఫరాలో అవినీతి, అక్రమాలను నియంత్రించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఈ ప్రక్రియలో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నాలుగు దశల్లో క్యూఆర్ కోడ్తో కూడిన కోటి 45 లక్షల స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులను పంపిణీ చేయనుంది.
అవినీతిని, అక్రమాలను నియంత్రించేలా..
ఏపీలో చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక రేషన్ వ్యవస్థను సంస్కరించడంపై దృష్టి పెట్టింది. పేదలకు అందాల్సిన రేషన్ సరుకులు పక్కదారి పట్టకుండా ఉండేందుకు పలు చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఎండియు వ్యవస్థను రద్దు చేసి, చౌక ధరల దుకాణాల్లో సరుకులు తీసుకునే విధానాన్ని తిరిగి ప్రారంభించింది. అలాగే, కొత్త రేషన్ కార్డులతో పాటు క్యూఆర్ కోడ్ ఉన్న స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ స్మార్ట్ కార్డులను రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పంపిణీ చేయడానికి ప్రభుత్వం సన్నద్ధమవుతోంది. మొదటి దశలో కొన్ని జిల్లాల్లో ఆగస్టు 25 నుంచి ఈ కార్డులను లబ్ధిదారులకు అందజేస్తున్నారు.
నాలుగు దశల్లో పంపిణీ..
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులను జిల్లాల వారీగా నాలుగు దశల్లో పంపిణీ చేయనుంది.
* మొదటి దశలో ఈ నెల 25న నెల్లూరు, విజయనగరం, ఎన్టీఆర్, తిరుపతి, విశాఖపట్టణం, శ్రీకాకుళం, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా, చిత్తూరు, కాకినాడ జిల్లాల్లో లబ్ధిదారులకు ఈ కార్డులను అందజేశారు.
* రెండవ దశలో ఈ నెల 30 నుంచి గుంటూరు, ఏలూరు, అనంతపురం, అల్లూరి సీతారామరాజు, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లో పంపిణీ జరుగుతుంది.
* మూడవ దశలో సెప్టెంబర్ 6 నుంచి డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ, అనకాపల్లి, బాపట్ల, పల్నాడు, వైఎస్ఆర్ కడప, అన్నమయ్య జిల్లాల్లో స్మార్ట్ కార్డులను అందిస్తారు.
* నాలుగవ దశలో సెప్టెంబర్ 15 నుంచి శ్రీ సత్యసాయి, కర్నూలు, నంద్యాల, ప్రకాశం జిల్లాల్లో పంపిణీ చేస్తారు. సెప్టెంబర్ చివరి నాటికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని రేషన్ లబ్ధిదారులకు స్మార్ట్ కార్డులను అందించేందుకు ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేసింది.
నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్న ప్రభుత్వం..
* ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీని నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తోంది. ప్రతి దశలో డిజిటల్ ధృవీకరణ తప్పనిసరి.
* జిల్లా కలెక్టర్లు, జాయింట్ కలెక్టర్ల పర్యవేక్షణలో తహసీల్దార్లు, పౌరసరఫరా అధికారులు రేషన్ డీలర్లకు ఈ కార్డులను అందజేస్తారు. డీలర్లు ప్రభుత్వం రూపొందించిన ప్రత్యేక యాప్లో లాగిన్ అయి వివరాలను నమోదు చేయాలి.
* ఆ తర్వాత గ్రామ లేదా వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగుల సహాయంతో రేషన్ డీలర్లు తమ పరిధిలోని కార్డుదారులకు ఈ కార్డులను పంపిణీ చేస్తారు. ప్రతి రేషన్ షాపుకు కేటాయించిన కార్డులను అక్కడే తీసుకోవాలి.
* రేషన్ సరుకులు ఎక్కడైనా తీసుకునే సౌలభ్యం ఉన్నప్పటికీ, స్మార్ట్ కార్డులను నిర్దేశిత షాపులోనే తీసుకోవాలి.
* కార్డు అందిన వెంటనే గ్రామ లేదా వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగులు ఓటీపీ లేదా ముఖ గుర్తింపు ద్వారా డిజిటల్ ధృవీకరణ చేసి, వివరాలను అధికారులకు పంపాలి.
* వృద్ధులు, వికలాంగులకు స్మార్ట్ కార్డులను వారి ఇళ్లకు వెళ్లి నేరుగా అందజేస్తారు.
స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల వల్ల వచ్చే ఉపయోగాలు ఏంటంటే..
* స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులతో రేషన్ పంపిణీలో అవినీతి, అక్రమాలను ప్రభుత్వం నియంత్రించనుంది.
* ఈ కార్డుతో రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా రేషన్ సరుకులు సులభంగా పొందవచ్చు.
* రేషన్ షాపుల్లో రద్దీ తగ్గి, సరుకుల పంపిణీ వేగంగా, సజావుగా జరుగుతుంది.
* ఈ కార్డుల వల్ల సరఫరా వ్యవస్థ వేగవంతం కావడమే కాకుండా, మోసాలకు అడ్డుకట్ట పడుతుంది.
* లబ్ధిదారులకు రావాల్సిన సరుకులు ఇతరులకు చేరకుండా నిరోధించవచ్చు.
* అత్యవసర సమయాల్లో ఈ కార్డు అధికారిక గుర్తింపు కార్డుగా కూడా ఉపయోగపడుతుంది.
