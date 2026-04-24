Ap Govt To Return Abhaya Hastam Funds DWCRA Women: ఏపీ ప్రభుత్వం డ్వాక్రా మహిళలకు భారీ శుభవార్త చెప్పింది. గతంలో మహిళలు పొదుపు చేసిన అభయ హస్తం నిధులు మొత్తం రూ.1,194 కోట్లను తిరిగి ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. దీంతో 22 లక్షల మంది మహిళలకు లబ్ది కలగనుంది. అభయ హస్తం పింఛన్ పథకం కోసం డ్వాక్రా మహిళలు 12 ఏళ్ల పాటు పొదుపు చేశారు. అలా 22 లక్షల మంది మహిళలు 1194 కోట్ల రూపాయలు పొదుపు చేశారు. దీనికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వాటా వెయ్యి కోట్లు కలిపితే మొత్తం నిధులు రూ. 2,194 కోట్లకు చేరింది.
అయితే 2021లో వైసీపీ ప్రభుత్వం ఈ నిధులను ఇతర అవసరాలకు మళ్లించింది. అయితే, తమ డబ్బు తమకు వెనక్కు ఇవ్వాలని డ్వాక్రా మహిళలు కోరారు. కానీ ఇవ్వలేదు. తాజాగా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఈ సమస్యను గుర్తించి డ్వాక్రా మహిళలు పొదుపు చేసిన మొత్తాన్ని వెనక్కు ఇవ్వడానికి అంగీకారం తెలిపింది. తాజాగా ఆర్థిక శాఖ నుంచి కూడా గ్రీన్సిగ్నల్ వచ్చింది. త్వరలోనే అభయహస్తం పొదుపు డబ్బులు డ్వాక్రా మహిళల బ్యాంకు ఖాతాల్లో ప్రభుత్వం జమ చేయనుంది. 12ఏళ్ల పాటు చేసిన పొదుపు డబ్బులు వారికి తిరిగి ఇవ్వనుంది.
2009లో అభయ హస్తం పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు. డ్వాక్రా సంఘాల్లోని 18 నుంచి 60 ఏళ్ల మధ్య మహిళల కోసం ఈ స్కీమ్ని తెచ్చారు. ఇందులో భాగంగా ప్రతి ఏటా డ్వాక్రా మహిళలు ఒక్కొక్కరు 365 రూపాయలు చెల్లిస్తే.. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో 365 రూపాయలు జమ చేసేలా నిర్ణయం తీసుకుంది. అభయ హస్తం పథకంలో చేరిన డ్వాక్రా సంఘాల్లోని మహిళలకు 60 ఏళ్లు నిండాక.. నెలకు 500 రూపాయల పెన్షన్ ఇస్తారు.
కాగా ఈ పథకం 2019 వరకు కొనసాగింది. ఆ తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చిన వైసీపీ ప్రభుత్వం.. ఆ మొత్తం డబ్బును ఇతర అవసరాలకు బదలాయించుకుంది. రెండేళ్లు వరుసగా సభ్యులు వాటా చెల్లించకపోతే సభ్యత్వం రద్దవుతుందన్న నిబంధన ఉంది. 2021-2022 నుంచి సభ్యుల నుంచి వాటాను అప్పటి వైసీపీ ప్రభుత్వం నిలిపివేసింది. నిబంధనల ప్రకారం రెండేళ్ల తర్వాత సభ్యత్వం రద్దయిన వారికి జమ చేసిన మొత్తాన్ని తిరిగి ఇవ్వాలి. కానీ అప్పటి ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు. మరణించిన వారి కుటుంబసభ్యులకు కూడా డబ్బులు చెల్లించలేదు. డ్వాక్రా మహిళల విజ్ఞప్తితో ఈ డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వడానికి కూటమి ప్రభుత్వం ఓకే చెప్పింది. దీంతో 22 లక్షల మందికి లాభం కలగనుంది. అభయ హస్తం కింద పొదుపు చేసిన డబ్బులను త్వరలోనే డ్వాక్రా మహిళల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేయనుంది.
Also Read: Special Trains: తిరుపతి వెళ్లే ప్రయాణికులకు శుభవార్త.. నేటి నుంచి ఈ రూట్లలో ప్రత్యేక రైళ్లు!
Also Read: Papaya Seeds: బొప్పాయి గింజల్ని పడేస్తున్నారా? వాటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు తెలిస్తే అస్సలు వదిలిపెట్టరు!
