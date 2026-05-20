Andhra Pradesh Government To Start 1000 Mini Marts: ఏపీలోని కూటమి సర్కార్ రాష్ట్ర ప్రజలకు తీపికబురు చెప్పింది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో నిత్యావసరాల ధరలు ఆకాశాన్నంటుతుండటంతో సామాన్య ప్రజలు బెంబెలెత్తుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే సామాన్యుడిపై ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించి, వారికి ఉపశమనం కలిగించేలా ప్రభుత్వం ఒక విప్లవాత్మకమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రజలందరికీ నాణ్యమైన నిత్యావసర సరుకులను అత్యంత తక్కువ ధరలకే అందించేందుకు వీలుగా.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తొలి విడతలో 1000 మినీ మార్టులను ఏర్పాటు చేయబోతున్నట్లు పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ అధికారికంగా వెల్లడించారు. ఈ మొదటి విడత విజయవంతమైన తర్వాత, రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని మార్టులను కూడా అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని ఆయన ప్రకటించారు.
ప్రస్తుతం ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్.. కేంద్ర ఆహార, పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషితో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికారులతో సమావేశమై రాష్ట్ర ప్రయోజనాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరిపారు. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఈ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను పంచుకున్నారు. రాష్ట్రంలో త్వరలోనే ప్రారంభం కాబోయే ఈ సరికొత్త మినీ మార్టులను నేషనల్ కోఆపరేటివ్ కన్స్యూమర్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ (NCCF) సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో.. కూటమి ప్రభుత్వం అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించనుంది.
ఈ మార్టుల ముఖ్య ఉద్దేశాలు, ప్రత్యేకతలు ఇవే..
1. తక్కువ ధరలకే నాణ్యత:
బహిరంగ మార్కెట్ రేట్లతో పోలిస్తే ఈ సరికొత్త మినీ మార్టుల్లో అత్యంత తక్కువ ధరలకే, నాణ్యతతో కూడిన నిత్యావసర సరుకులను ప్రజలకు విక్రయిస్తారు.
2. మిల్లెట్స్ లభ్యత
ప్రజల ఆరోగ్యం మరియు పౌష్టికాహార అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ మినీ మార్టుల్లో రకరకాల సిరిధాన్యాలను (మిల్లెట్స్) సైతం అందుబాటులో ఉంచాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
3. సరఫరా బాధ్యత
నిత్యం వంటల్లో వాడే కందిపప్పు, మినపప్పు వంటి కీలకమైన పప్పుధాన్యాలను NCCF సంస్థే నేరుగా సేకరించి, సరఫరా చేసి, మార్కెట్ ధర కంటే తక్కువ ధరలకే ప్రజలకు పంపిణీ చేయనుంది.
4. విడతల వారీగా విస్తరణ
ప్రాథమిక ప్రణాళిక ప్రకారం ముందుగా తొలి విడతలో భాగంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1000 మార్టులను త్వరితగతిన ప్రారంభించి.. ఆ తర్వాత రాబోయే రోజుల్లో వీటి సంఖ్యను విడతల వారీగా మరింత పెంచనున్నారు.
