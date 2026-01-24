Govt Employees: ఉద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం తీపి కబురు.. ఉత్తర్వులు జారీ!

Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. ఇప్పటికే దసరా, సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా ఉద్యోగులకు భారీ వరాలు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం తాజాగా మరో వరం ప్రకటించింది. ఏపీ ప్రభుత్వ ప్రకటనతో ఉద్యోగ కుటుంబాల్లో ఆనందాలు వెల్లివిరుస్తున్నాయి. సుదీర్ఘ కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న పదోన్నతులు, బదిలీల వంటి అంశాలపై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఏపీ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు సంబంధించిన బదిలీలు, పదోన్నతులపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉపాధ్యాయులకు ఏప్రిల్, మే నెలల్లో బదిలీలు, పదోన్నతులు చేపట్టనున్నట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ పాఠశాల విద్యాశాఖ ప్రకటన చేసింది. ఉపాధ్యాయ సంఘాల నాయకులతో నిర్వహించిన సమావేశంలో అధికారులు పలు అంశాలను వెల్లడించారు. వచ్చే నెలలో మెగా డీఎస్సీ ప్రకటన చేయనుండడంతో పదోన్నతులు, బదిలీలపై ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఉన్నత పాఠశాలలో ఖాళీల భర్తీకి ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపామని ఏపీ విద్యా శాఖ ప్రకటించింది. వేసవి సెలవుల్లో పని చేసిన టీచర్లకు ఆర్జిత సెలవులు ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపింది. వీటికి సంబంధించిన ఉత్తర్వులు వారం రోజుల్లో ఇవ్వనున్నట్లు విద్యా శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. రెగ్యులర్ ఖాళీలు భర్తీ అయ్యే వరకు క్లస్టర్ టీచర్స్ పాఠశాలలు మారుతూ ఉండాల్సి ఉంటుందని ఉత్తర్వుల్లో విద్యా శాఖ పేర్కొంది. ఉపాధ్యాయుల బదిలీల కౌన్సెలింగ్లో పాత పాయింట్లు పరిగణనలోకి తీసుకుంటామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఉపాధ్యాయ సంఘాలతో ఇక నుంచి ప్రతి వారం సమావేశాలు నిర్వహిస్తామని.. వేతనాల సమస్య ఉంటే వెంటనే పరిష్కరిస్తామని విద్యా శాఖ ప్రకటించింది. స్కూల్ అసిస్టెంట్ లాంగ్వేజెస్ పదోన్నతులు ఎస్జీటీలకు 30:70 నిష్పత్తిలో చేపడతామని ప్రభుత్వం ప్రకటించగా.. 70:30 నిష్పత్తి ప్రకారం కల్పించాలని ఉపాధ్యాయ సంఘాల నాయకులు కోరారు. దీంతో విద్యా శాఖ ఆ మేరకు చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. కాగా అధికారంలోకి వచ్చిన చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు సంబంధించిన అన్నీ సమస్యలను పరిష్కరిస్తోంది. ఇప్పటీకే డీఏ ప్రకటించగా.. పెండింగ్ బిల్లులు చెల్లించింది. ఉద్యోగాల భర్తీ చేపట్టనుండడంతో తాజాగా ఉద్యోగాల బదిలీలు, పదోన్నతులు చేపడుతోంది.
