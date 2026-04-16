Jackpot To APSRTC Employees: ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడ్డు రవాణా సంస్థలో పని చేస్తున్న ఉద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త. ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. గత ప్రభుత్వం రద్దు చేసిన ఒక పథకాన్ని తాజాగా కూటమి ప్రభుత్వం తిరిగి తీసుకువస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. రిటైర్మెంట్ పొందిన తర్వాత భారీ ఆర్థిక ప్రయోజనం కల్పించేలా ఏపీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ఉంది. ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంతో ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఆర్టీసీలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు స్టాఫ్ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ స్కీం (ఎస్ఆర్బీఎస్) అనే పథకం ఉండేది. గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసే ప్రక్రియలో భాగంగా ఆ పథకాన్ని నిలిపివేశారు. దానికి సంబంధించిన నిధులు విడుదల చేయలేదు. ఈ పథకం లేకపోవడంతో ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు కొంత ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. రిటైర్మెంట్ తర్వాత తమకు దక్కాల్సిన ఆర్థిక ప్రయోజనం దక్కడం లేదు. దీంతో అధికారంలోకి వచ్చిన కూటమి ప్రభుత్వం ఎస్ఆర్బీఎస్ నిధులపై కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆ నిధులను తిరిగి చెల్లిస్తామని ప్రకటించింది. ఎస్ఆర్బీఎస్ సభ్యులై పొదుపు చేసిన ఉద్యోగుల డబ్బును తిరిగి ఇవ్వాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. నిర్ణయించడమే కాకుండా నిధులను కూడా విడుదల చేసింది. నిధుల విడుదలతో ఉద్యోగులకు భారీ ఆర్థిక ప్రయోజనం దక్కనుంది.
ఆర్టీసీలోని ఎస్ఆర్బీఎస్ సభ్యులై పొదుపు చేసిన ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల డబ్బు వాపస్ చేయాలని.. 2030 మే నెల వరకు పదవీ విరమణ పొందే ఉద్యోగులకు చెల్లింపులు చేయాలని ఏపీ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీనిలో భాగంగా 8,450 మంది ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు రూ.75 కోట్ల నిధులను ప్రభుత్వం విడుదల చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. గత ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ విలీనం తరువాత రద్దు చేసిన ఈ పథకంలో తాము పొదుపు చేసిన మొత్తం తిరిగి ఇవ్వాలని ఉద్యోగులు కోరుతున్నారు. ఉద్యోగుల విజ్ఞప్తులు పరిశీలించిన ప్రభుత్వం ఆ మేరకు తాజాగా ఆ నిధులను విడుదల చేసింది.
ఆర్టీసీలో రిటైర్మెంట్ తర్వాత పింఛన్ కోసం ఎస్ఆర్బీఎస్ పథకం ఉండేది. ఈ పథకంలో ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు నెల నెలా కొంత మొత్తాన్ని పొదుపు చేస్తూ ఉండేవారు. రిటైరయ్యాక తాము పొదుపు చేసుకున్న డబ్బు పింఛన్ రూపంలో నెలనెలా అందుతుండేది. గత ప్రభుత్వం రద్దు చేసిన పథకాన్ని కూటమి ప్రభుత్వం పునరుద్ధరణ చేసింది. ఈ నిర్ణయంతో పొదుపు చేసిన ఉద్యోగులకు ఆర్థిక ప్రయోజనం లభించనుండగా.. 2030 వరకు ప్రభుత్వం చెల్లింపులు చేయనుంది.
