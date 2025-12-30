English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Schools Holiday: జనవరి 1వ తేదీ అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు.. ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన

Schools Holiday: జనవరి 1వ తేదీ అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు.. ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన

AP Govt Announced Schools Holiday On January 1st All Schools Are Close: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులకు న్యూ ఇయర్‌ శుభవార్త వినిపించింది. కొత్త సంవత్సరం రోజు పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నిర్ణయంతో విద్యార్థులు, టీచర్లు పండుగ చేసుకోవచ్చు. ఈ సెలవుకు సంబంధించి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 30, 2025, 09:40 AM IST

January 1st Schools Holiday: విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులతోపాటు ఉపాధ్యాయులకు భారీ అలర్ట్‌. కొత్త సంవత్సరం 2026 రెండు రోజుల్లో రానుంది. కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. జనవరి 1వ తేదీన పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నిర్ణయంతో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు న్యూ ఇయర్‌ సంబరాల్లో మునగవచ్చు. అయితే ఈ సెలవు అందరికీ కాదు ఈ సెలవును ఆప్షనల్‌ హలీడేగా ప్రకటించడం గమనార్హం. సాధారణంగా అన్నీ ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థలకు సెలవు ఉంటుంది. ఈ క్రమంలోనే పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు.

2026 సంవత్సరానికి సంబంధించి ఏపీ ప్రభుత్వం సెలవుల క్యాలెండర్‌ ఇటీవల విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. వాటితోపాటు ఆప్షనల్‌ హలీడే (ఐచ్చిక సెలవులు) జాబిత కూడా విడుదల చేసింది. న్యూ ఇయర్ అనేది సెలవుల జాబితాలో లేదు. ఆప్షనల్‌ హలీడేలో జనవరి 1వ తేదీ సెలవుగా తీసుకోవచ్చని ప్రభుత్వం తెలిపింది. దీంతో 2026 సంవత్సరం జనవరి 1వ తేదీన ఆప్షనల్‌ హలీడేగా తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. 2026వ సంవత్సరం జనవరి ఒకటో తేదీ నూతన ఆంగ్ల సంవత్సరం సందర్భంగా పాఠశాల మొత్తం అంతటికి ఆప్షనల్ హాలిడేను ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. పాఠశాల మొత్తం అంతటికి ఆప్షనల్ హాలిడేను గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీల చొరవతో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రకటించడం విశేషం.

ఎస్టీయూ 2026 డైరీ, క్యాలెండర్, ఎస్టీయూ ఎస్‌ఎస్‌సీ స్టడీ మెటీరియల్ ఆవిష్కరణ సందర్భంగా నారా లోకేశ్‌ను పశ్చిమ రాయలసీమ గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ భూమిరెడ్డి రాంగోపాల్ రెడ్డి కలిశారు. జనవరి 1వ తేదీ సెలవు ఇవ్వాలని నారా లోకేశ్‌ను కోరారు. జనవరి ఒకటో తేదీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా ఒక గొప్ప పండుగ చేసుకుంటారని.. పాఠశాల అంతటికి వర్తించేలా ఆప్షనల్ హాలిడేను ఇవ్వాలని మంత్రిని విజ్ఞప్తి చేశారు. దీంతో విద్యా శాఖ ఓఎస్‌డీ పాఠశాల మొత్తానికి ఆప్షనల్ హాలిడేను ఇస్తున్నామని ప్రకటించారు.

విద్యాశాఖ మంత్రి ఓఎస్‌డీ ఆప్షనల్ హాలిడే పై వివరణ ఇచ్చారు. జనవరి 1వ తేదీ ఆప్షనల్ హాలిడే వ్యక్తిగతంగా కాకుండా పాఠశాల అంతటికి ఇచ్చేలా నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఓఎస్డీ తెలిపారు. వచ్చే విద్యా సంవత్సరంలో ఆప్షనల్ హాలిడేస్ స్కూల్ మొత్తం ఇచ్చేలా కూడా నిర్ణయం తీసుకుంటామని ఓఎస్డీ తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారం తాజాగా ఆప్షనల్‌ హలీడే న్యూఇయర్‌కు వచ్చేసింది. ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారం దాదాపు అన్నీ పాఠశాలలకు జనవరి 1వ తేదీ గురువారం సెలవు ఉండనుంది. అయితే ఈ సెలవుపై మరింత స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.

