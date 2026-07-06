Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఏపీ
  • /ఏపీ ప్రభుత్వం సరికొత్త ఆఫర్.. ఆ దంపతులకు రూ.5 వేలు ప్రకటన..!

ఏపీ ప్రభుత్వం సరికొత్త ఆఫర్.. ఆ దంపతులకు రూ.5 వేలు ప్రకటన..!

AP Govt Schemes: జూలై 11న ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఏపీ ప్రభుత్వం నగదు పురస్కారాలను ప్రకటించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేసింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా..

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 06, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:33 PM IST
ఏపీ ప్రభుత్వం సరికొత్త ఆఫర్.. ఆ దంపతులకు రూ.5 వేలు ప్రకటన..!
Image Credit: Satya Kumar Yadav (Source: Fb)Source: Bureau

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Mumbai Rains: ముంబై నగారాన్ని అల్లాడిస్తున్న భారీ వర్షాలు.. ప్రైవేటు కంపెనీలకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్.. ప్రభుత్వ ఆఫీసులకు ఆఫ్ డే.. కీలక ఆదేశాలు..
Mumbai rains2 min ago
2
Satya Kumar Yadav2 min ago
3
EPFO New Rules26 min ago
4
Maya Tata52 min ago
5
Warangal1 hr ago