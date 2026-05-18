AP Govt Announces Another Gift: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజలకు మరో శుభవార్త వినిపించింది. ఇప్పటికే పలు వర్గాల ప్రజలకు ఉచిత విద్యుత్ పథకం అమలు చేస్తుండగా.. ఆ పథకాన్ని మరింత విస్తరించనుంది. కులవృత్తులకు ఉచిత విద్యుత్ పథకాన్ని ఏపీ ప్రభుత్వం అమలు చేయనుంది. కులవృత్తిపై ఆధారపడిన నాయీ బ్రాహ్మణ కుటుంబాలకు ఆర్థిక భరోసానిచ్చేలా.. వారికి సాంత్వన కలిగించేలా ఉచితంగా విద్యుత్ అందించనుంది. హెయిర్ సెలూన్లు, లాండ్రీ షాపులకు ఉచిత విద్యుత్ అందించేందుకు ప్రభుత్వం దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తోంది. ఈ ఉచిత విద్యుత్ పథకాన్ని ఎలా పొందాలి? ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి, కావాల్సిన పత్రాలేంటి? అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం.
రాష్ట్రంలోని బీసీ, ఎంబీసీ వృత్తిదారులకు, బీపీఎస్ కుటుంబాలకు ఉచిత కరెంట్ దరఖాస్తులు ప్రారంభమయ్యాయి. బీసీ వర్గాల జీవనోపాధి అభివృద్ధి కోసం ఉచిత విద్యుత్ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. బీసీ వర్గాలకు చెందిన రజకులు (చాకలి), స్వర్ణకారులు (విశ్వబ్రాహ్మణులు), నాయీ బ్రాహ్మణులు (మంగలి), అత్యంత వెనుకబడిన వర్గాలకు చెందిన అర్హులైన కుటుంబాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉచిత విద్యుత్ అందించనుంది. ఉచిత పథకం పొందే లబ్ధిదారుల సంఖ్య పెరుగుతోంది.
ఉచిత విద్యుత్ వివరాలు
==> సెలూన్లు (నాయీ బ్రాహ్మణులు): 200 యూనిట్లు ఫ్రీ
==> లాండ్రీ షాపులు (రజకులు): 150 యూనిట్లు ఫ్రీ
==> గోల్డ్ షాపులు (స్వర్ణకారులు): 100 యూనిట్లు ఫ్రీ
==> గృహాలు (తెల్ల రేషన్ కార్డు): 100 యూనిట్లు ఫ్రీ
ఉచిత విద్యుత్కు దరఖాస్తుకు కావాల్సిన పత్రాలు
అర్హులైన లబ్దిదారులు సంబంధిత పత్రాలతో ఏపీఎస్పీడీసీఎల్ అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్ (ఏఈ) కార్యాలయాన్ని సంప్రదించాలి. అక్కడ దరఖాస్తు సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
==> ఆధార్ కార్డు
==> రేషన్ కార్డు
==> కుల ధృవీకరణ పత్రం
==> ప్రస్తుత కరెంట్ బిల్లు / సర్వీస్ నెంబర్
==> ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ సర్టిఫికెట్
సర్టిఫికెట్ అవసరం లేదు
కొన్ని వర్గాలకు ధ్రువపత్రాలు అవసరం లేదు. అత్యంత వెనుకబడిన వర్గాలైన దాసరి, దొమ్మర, జంగం, జోగి, దమ్మలి, ముత్యాలమ్మవాండ్లు తదితర 32 ఉప కులాలకు చెందిన వారికి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ సర్టిఫికెట్ అవసరం లేదు. అర్హులైన వృత్తిదారులు ఈ పథకానికి దరఖాస్తు చేసుకుని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ప్రభుత్వ అధికారులు సూచిస్తున్నారు.