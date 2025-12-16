Govt Employees: ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త‌.. సెలవులు పొడగింపు!

Govt Employees Gift: అధికారంలోని ఎన్డీయే ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు మరో శుభవార్త వినిపించింది. ఇప్పటికే డీఏ ప్రకటించడంతోపాటు ఉద్యోగులకు సంబంధించి సానుకూల నిర్ణయం తీసుకుంటున్న కూటమి ప్రభుత్వం తాజాగా మరో శుభవార్త ఇచ్చిది. కీలకమైన సెలవుల విషయంలో ఉన్న నిబంధనలను సడలించింది. ఈ నిర్ణయంతో మహిళా ఉద్యోగులకు భారీ ప్రయోజనం లభించనుంది. ఇంతకీ మహిళా ఉద్యోగులకు ప్రకటించిన శుభవార్త ఏమిటో తెలుసుకుందాం.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త వినిపిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు చిన్నారుల కేర్ సెలవులు (చైల్డ్ కేర్ లీవ్) వినియోగంలో మరిన్ని సడలింపులు చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఉద్యోగుల విజ్ఞప్తులు, డిమాండ్ల మేరకు వారికి అనువుగా నిబంధనలు సడలిస్తూ ఆదేశాలు విడుదల చేసింది. మహిళా ఉద్యోగులతో పాటు ఒంటరి పురుష ఉద్యోగి చైల్డ్ కేర్ లీవ్ వినియోగించుకునే అవకాశం ఉంది.
పిల్లల వయసు పరిమితి తొలగించి.. వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఛైల్డ్ కేర్ లీవులు వినియోగించుకునేలా ఏపీ ప్రభుత్వం మార్పు చేసింది. పదవీ విరమణ ముందు వరకు చైల్డ్ కేర్ లీవులను వినియోగించుకునే సదుపాయం కల్పించడం విశేషం. దివ్యాంగులైన పిల్లల కోసం చైల్డ్ లీవును వినియోగించుకునేలా అవకాశం కల్పించడంతో ఆయా ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం భారీ ఊరట కల్పించింది. పాఠశాల, కళాశాలల్లో చదివే పిల్లలు, అనారోగ్యం, పిల్లల సంరక్షణ కోసం చైల్డ్ కేర్ లీవులు వినియోగించుకునే అవకాశం లభించింది.
180 రోజుల చైల్డ్ కేర్ లీవ్ను రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు గరిష్టంగా 10 సార్లు వినియోగించుకుంటున్నారు. గత ఉత్తర్వుల అమలుతో పాటు అదనంగా సడలింపు ఇస్తూ ఏపీ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. నిబంధనల సడలింపుతో తీసుకున్న చైల్డ్ కేర్ లీవుపై ఉత్తర్వులు వెంటనే అమల్లోకి వస్తాయని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఆర్థిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి పీయూష్ కుమార్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ సడలింపు నిర్ణయాలతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ ప్రయోజనం కలగనుంది.
