AP Govt Jobs: నిరుద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం శుభవార్త.. 1300 ఉద్యోగాల భర్తీకి సిద్ధం

AP Govt Announces Good News To Aspirants Very Soon Release 1300 Govt Jobs: ఏపీ ప్రభుత్వం నిరుద్యోగులకు శుభవార్త వినిపించింది. త్వరలో దాదాపు 1300 ఉద్యోగాల భర్తీ చేస్తామని అసెంబ్లీ వేదికగా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ప్రభుత్వ ప్రకటనతో నిరుద్యోగులకు ఊరట లభించనుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Feb 17, 2026, 06:37 PM IST

AP Govt Jobs: నిరుద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం శుభవార్త.. 1300 ఉద్యోగాల భర్తీకి సిద్ధం

AP Govt Job Notifications: ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం శుభవార్త వినిపించింది. దాదాపు 1300 ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. త్వరలో బీసీ హాస్టళ్లలో 1,291 మంది పారిశుధ్య సిబ్బంది, 142 మంది కుక్ కమాటీ పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నట్లు బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సవిత ప్రకటించారు. రాష్ట్రంలో కొత్తగా 10 ఎంజేపీ బీసీ గురుకులాలను స్థాపించబోతున్నామని, ఆరు గురుకులాలను జూనియర్ కాలేజీలుగా అప్‌గ్రేడ్‌ చేయబోతున్నట్లు తెలిపారు.

బడ్జెట్ సమావేశాల సందర్భంగా మంగళవారం  అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యే సీహెచ్ వంశీకృష్ణ అడిగిన ప్రశ్నకు మంత్రి సవిత స్పందిస్తూ సమాధానం ఇచ్చారు. 'బీసీలను పారిశ్రామికవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దనున్నాం. ఇందులో భాగంగా ఎంఎస్ఎంఈ పార్కుల్లో వారికి అవకాశమిస్తున్నాం. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన 20 నెలల కాలంలో డీబీటీ, నాన్ డీబీటీ విధానంలో సముద్రంలో చేపల వేట ఉపశమన పథకం, తల్లికి వందనం, దీపం-2, ఆటో డ్రైవర్ సేవలో, ఎన్టీఆర్ భరోసా సామాజిక భద్రతా ఫించన్ల కింద 1,59,99,934 మంది బీసీ లబ్ధిదారులకు రూ.31,331.25 కోట్లు అందించాం' అని సవిత వెల్లడించారు.

బీసీలకు ఎన్టీఆర్, చంద్రబాబు రెండు కళ్లలాంటి వారని మంత్రి సవిత ప్రకటించారు. బీసీల అభ్యున్నతికి కూటమి ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యమిస్తోందని.. 2014-19లోనూ.. ఇప్పుడు బీసీలను అన్ని విధాల ఆదుకోవడానికి ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఆదరణ 1, ఆదరణ 2.0 పథకాలను అమలు చేశామని, త్వరలో ఆదరణ 3.0 పథకానికి శ్రీకారం చుట్టబోతున్నట్లు సవిత ప్రకటించారు. బీసీలను పారిశ్రామిక వేత్తలుగా తీర్చిదిద్దుతున్నామని.. ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఒకరు పారిశ్రామికవేత్త అనే పాలసీ ద్వారా బీసీలకు ఎంఎస్ఎంఈ పార్కుల్లో ప్రాధాన్యమిస్తున్నట్లు మంత్రి సవిత వెల్లడించారు.

'పీఎం-యశ్వసీ పథకం కింద 3,05,840 మంది విద్యార్థులకు లబ్ధి చేకూరేలా రూ.145 కోట్లు విడుదల చేశాం. హాస్టళ్లు, గురుకులాల్లో యూపీఎస్ లు, ఆర్వో ప్లాంట్లు, దోమ తెరలు, వంటగది పాత్రలు వంటి సౌకర్యాలు అందించడానికి రూ.69.33 కోట్లు మంజూరు చేశాం' మంత్రి సవిత వెల్లడించారు. హాస్టళ్లలో 1,291 మంది పారిశుధ్య సిబ్బందిని, 142 మంది అదనపు వంటవారిని, కామాటీ పోస్టులను త్వరలో భర్తీ చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. పోస్ట్ మెట్రిక్ స్కాలర్ షిప్పులు(ఎంటీఎఫ్) కోసం రూ.420.72 కోట్లు, ట్యూషన్ ఫీజు రీయింబర్స్ మెంట్ (ఆర్టీఎఫ్) కోసం రూ.933.76 కోట్లు కేటాయించినట్లు వెల్లడించారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

AP Govt Good NewsAspirantsGovt jobsassembly sessionMinister Savitha

