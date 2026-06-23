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ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తీపి కబురు.. పాత పింఛన్‌ స్కీమ్‌ వర్తింపు

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూటమి ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. కొత్త పింఛన్‌ పథకం నుంచి ఉద్యోగులకు మినహాయింపు ఇస్తూ.. పాత పింఛన్‌ పద్ధతినే అమలు చేస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఎన్‌పీఎస్‌ నుంచి ఓపీఎస్‌కు మారుస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవడం విశేషం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 24, 2026, 12:08 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:08 AM IST
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు తీపి కబురు.. పాత పింఛన్‌ స్కీమ్‌ వర్తింపు
Image Credit: CPS To OPS

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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