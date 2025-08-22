AP Pension Scheme: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. పింఛన్ పొందుతున్న లబ్ధిదారులకు.. ఆందోళన చెందుతున్న వారికి ప్రభుత్వం పూర్తి భరోసా ప్రకటించింది. పింఛన్ల తొలగింపు జరుగుతుందని.. కక్షపూరితంగా ప్రతిపక్ష పార్టీల నాయకుల పింఛన్లు తొలగిస్తున్నారనే నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటికే దివ్యాంగుల పింఛన్లు తొలగిస్తున్నారని ప్రచారం జరిగింది. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
పెద్దఎత్తున దివ్యాంగుల పింఛన్లు తొలగిస్తున్నారంటూ ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రంగంలోకి దిగారు. అమరావతిలోని సచివాలయంలో గురువారం అధికారులతో ఎన్టీఆర్ భరోసా పెన్షన్ల పథకంపై సీఎం సమీక్ష నిర్వహించారు. గత ప్రభుత్వంలో (వైఎస్ జగన్) అడ్డదారిలో సదరం సర్టిఫికెట్లు తీసుకుని పెన్షన్ పొందుతున్నవారిపై ఇటీవల జరిపిన పున:పరిశీలన వివరాలను అధికారులు ముందుంచారు.
ఈ ప్రక్రియలో అనర్హులను గుర్తించినట్టు, అన్నివిధాలా పూర్తి ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండి... ఎలాంటి వైకల్యం లేకుండానే కొంతమంది పెన్షన్ పొందుతున్నట్టు పరిశీలనలో తేలిందని అధికారులు తెలిపారు. అనర్హులైన పెన్లన్లు ధృవీకరించడానికి ప్రత్యేక వైద్య బృందాలను నియమించి నిర్ధారించినట్టు చెప్పారు. నకిలీ పెన్షన్లను మాత్రమే తొలిగించాలని.. అర్హులైన ఏ ఒక్క దివ్యాంగ పింఛనుదారుకు పెన్షన్ రద్దు కాకూడదని సీఎం చంద్రబాబు అధికార యంత్రాంగానికి స్పష్టం చేశారు. అర్హులైన పెన్షన్లు యథావిధిగా కొనసాగుతాయని తెలిపారు. దివ్యాంగులు ఎవరూ ఈ విషయంలో ఆందోళన చెందాల్సిన పనిలేదని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పూర్తి భరోసా ఇచ్చారు.
తాత్కాలిక సర్టిఫికెట్ల ద్వారా దివ్యాంగుల పెన్షన్, హెల్త్ పెన్షన్ పొందేవారికి కూడా ఎప్పటిలా నెలనెలా పింఛన్ అందించాలని అధికారులకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. వారికి పంపించిన నోటీసులు వెనక్కి తీసుకోవాలని చెప్పారు.
