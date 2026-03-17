Ugadi Gift: ఏపీ ప్రభుత్వం ఉగాది గిఫ్ట్‌.. రేపు మంగళగిరిలో దివ్యాంగులకు ఉచిత బస్సు ప్రారంభం

APSRTC Free Bus Travel Scheme: ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు ప్రభుత్వం ఉగాది కానుక అందిస్తోంది. ఇప్పటికే అమలులో ఉన్న ఉచిత ఆర్టీసీ బస్సు పథకాన్ని మరికొంత మందికి విస్తరిస్తూ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మహిళలకు అందిస్తున్న ఉచిత బస్సు పథకాన్ని పురుషులకు కూడా అందిస్తూ ప్రభుత్వం ప్రకటన చేసింది. రేపు ఆ పథకాన్ని ప్రారంభిస్తున్నట్లు ఏపీ ప్రభుత్వం తెలిపింది. దివ్యాంగులకు అందిస్తున్న కొత్త పథకాన్ని ప్రభుత్వం ప్రారంభించనుంది.
దివ్యాంగులకు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించే దివ్యాంగ శక్తి పథకాన్ని రేపు మంగళగిరిలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభించనున్నారు. రాష్ట్రంలోని 11.16 లక్షల దివ్యాంగులకు కూటమి ప్రభుత్వ ఉగాది కానుక అందిస్తోందని.. దివ్యాంగ్ శక్తి పథకం ద్వారా 12.76 లక్షల మంది దివ్యాంగులు, సహాయకులకు లబ్ది జరుగుతుందని ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ప్రకటించింది. దివ్యాంగులకు సహయకులుగా వచ్చే వారికి 50 శాతం టికెట్ రాయితీ కల్పిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఉచిత బస్సు పథకంలో 40 శాతం వైకల్యం దాటిన దివ్యాంగులకు వర్తిస్తుందని ఏపీఎస్ఆర్టీసీ తెలిపింది. 4 నుంచి 21 వర్గాల దివ్యాంగులకు ‘దివ్యాంగ శక్తి’ పథకం విస్తరణ చేయనున్నట్లు ఆర్టీసీ సంస్థ వెల్లడించింది. దివ్యాంగులకు అందిస్తున్న ఈ పథకం అమలు కోసం ఏపీ ప్రభుత్వం ఏడాదికి రూ.207 కోట్లను ఆర్టీసీకి చెల్లించనుంది. రూ.207 కోట్ల భారాన్ని దివ్యాంగుల సంక్షేమం కోసం ఏపీ ప్రభుత్వం భరించనుంది. మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్, బీజేపీ ఏపీ అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్లతో కలిసి రేపు దివ్యాంగ శక్తి పథకాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభిస్తారని ఏపీఎస్ఆర్టీసీ తెలిపింది. పథకాన్ని ప్రారంభించిన దివ్యాంగులతో కలిసి చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ ప్రయాణం చేయనున్నారు. అనంతరం దివ్యాంగులతో ముఖ్యమంత్రి, డిప్యూటీ సీఎం ఆత్మీయ విందు జరగనుంది.
దివ్యాంగ శక్తి రేపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని నియోజకవర్గాల్లో దివ్యాంగ్ శక్తి కార్యక్రమాన్ని ఎమ్మెల్యేలు ప్రారంభించనున్నారు. ఆర్టీసీ బస్సులో దివ్యాంగులతో కలిసి ప్రయాణించనున్నారు. అనంతరం దివ్యాంగులతో కలిసి భోజనం చేస్తారు. స్త్రీ శక్తి బస్సుల్లో దివ్యాంగులు ఉచితంగా ప్రయాణించే వెసులుబాటు కల్పించడంతో దివ్యాంగులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మహిళలకు అందిస్తున్న స్త్రీ శక్తి పథకం ద్వారా 52 కోట్లకు పైగా మహిళలు ఉచిత ప్రయాణాలు చేశారు. ఉచిత బస్సు పథకం కోసం ఇప్పటివరకు రూ.1,826 కోట్లకు పైగా ఏపీ ప్రభుత్వం ఖర్చు చేసింది.
