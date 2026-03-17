English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
Ugadi Gift: ఏపీ ప్రభుత్వం ఉగాది గిఫ్ట్‌.. రేపు మంగళగిరిలో దివ్యాంగులకు ఉచిత బస్సు ప్రారంభం

Tomorrow APSRTC Will Launch Free Bus Travel Divyang Shakti Scheme: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రజలకు ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త చెప్పింది. రేపటి నుంచి ఉచిత బస్సు మరికొంత మందికి విస్తరిస్తూ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఏపీ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న ఉగాది కానుక వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 17, 2026, 03:23 PM IST

Trending Photos

Gold New Rule: ఇన్వెస్టర్లకు గుడ్ న్యూస్.. ఇక 10 గ్రాములతోనే గోల్డ్ ట్రేడింగ్.. NSE కొత్త ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ మార్చి 16 నుంచి ప్రారంభం..!!
5
Gold New Rule
Gold New Rule: ఇన్వెస్టర్లకు గుడ్ న్యూస్.. ఇక 10 గ్రాములతోనే గోల్డ్ ట్రేడింగ్.. NSE కొత్త ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ మార్చి 16 నుంచి ప్రారంభం..!!
Rajinikanth: అమ్మాయిలను మోసం చేసిన అతనికి రజనీకాంత్ ప్రశంసలు.. చిన్మయి ఆగ్రహం..!
5
Rajinikanth
Rajinikanth: అమ్మాయిలను మోసం చేసిన అతనికి రజనీకాంత్ ప్రశంసలు.. చిన్మయి ఆగ్రహం..!
Ugadi Phalalu 2026: ఉగాది శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం.. మేషరాశి 2026 పూర్తి ఫలితాలు..!!
5
Mesha Rashi Ugadi Phalalu 2026
Ugadi Phalalu 2026: ఉగాది శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం.. మేషరాశి 2026 పూర్తి ఫలితాలు..!!
8th Pay Commission: ఫిట్ మెంట్ అంశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త..!
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఫిట్ మెంట్ అంశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే శుభవార్త..!
Ugadi Gift: ఏపీ ప్రభుత్వం ఉగాది గిఫ్ట్‌.. రేపు మంగళగిరిలో దివ్యాంగులకు ఉచిత బస్సు ప్రారంభం

APSRTC Free Bus Travel Scheme: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రజలకు ప్రభుత్వం ఉగాది కానుక అందిస్తోంది. ఇప్పటికే అమలులో ఉన్న ఉచిత ఆర్టీసీ బస్సు పథకాన్ని మరికొంత మందికి విస్తరిస్తూ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మహిళలకు అందిస్తున్న ఉచిత బస్సు పథకాన్ని పురుషులకు కూడా అందిస్తూ ప్రభుత్వం ప్రకటన చేసింది. రేపు ఆ పథకాన్ని ప్రారంభిస్తున్నట్లు ఏపీ ప్రభుత్వం తెలిపింది. దివ్యాంగులకు అందిస్తున్న కొత్త పథకాన్ని ప్రభుత్వం ప్రారంభించనుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Harish Rao: తెలంగాణను చంద్రబాబుకు రేవంత్ రెడ్డి తాకట్టు..  నదీ జలాలపై హరీశ్ రావు తీవ్ర వ్యాఖ్యలు

దివ్యాంగులకు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించే దివ్యాంగ శక్తి పథకాన్ని రేపు మంగళగిరిలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభించనున్నారు. రాష్ట్రంలోని 11.16 లక్షల దివ్యాంగులకు కూటమి ప్రభుత్వ ఉగాది కానుక అందిస్తోందని.. దివ్యాంగ్ శక్తి పథకం ద్వారా 12.76 లక్షల మంది దివ్యాంగులు, సహాయకులకు లబ్ది జరుగుతుందని ఏపీఎస్‌ ఆర్టీసీ ప్రకటించింది. దివ్యాంగులకు సహయకులుగా వచ్చే వారికి 50 శాతం టికెట్ రాయితీ కల్పిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది.

Also Read: KCR Wishes: నందిని సిద్దారెడ్డికి అభినందనల వెల్లువ.. కేసీఆర్‌, కేటీఆర్‌, హరీశ్ రావు శుభాకాంక్షలు

ఉచిత బస్సు పథకంలో 40 శాతం వైకల్యం దాటిన దివ్యాంగులకు వర్తిస్తుందని ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ తెలిపింది. 4 నుంచి 21 వర్గాల దివ్యాంగులకు ‘దివ్యాంగ శక్తి’ పథకం విస్తరణ చేయనున్నట్లు ఆర్టీసీ సంస్థ వెల్లడించింది. దివ్యాంగులకు అందిస్తున్న ఈ పథకం అమలు కోసం ఏపీ ప్రభుత్వం ఏడాదికి రూ.207 కోట్లను ఆర్టీసీకి చెల్లించనుంది. రూ.207 కోట్ల భారాన్ని దివ్యాంగుల సంక్షేమం కోసం ఏపీ ప్రభుత్వం భరించనుంది. మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్, బీజేపీ ఏపీ అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్‌లతో కలిసి రేపు దివ్యాంగ శక్తి పథకాన్ని  ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభిస్తారని ఏపీఎస్‌ఆర్టీసీ తెలిపింది. పథకాన్ని ప్రారంభించిన దివ్యాంగులతో కలిసి చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ ప్రయాణం చేయనున్నారు. అనంతరం దివ్యాంగులతో ముఖ్యమంత్రి, డిప్యూటీ సీఎం ఆత్మీయ విందు జరగనుంది.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కీలక నిర్ణయం.. పీఆర్‌సీ, ఐఆర్‌, డీఏ పెంపు కోసం ఉగాదికి డెడ్‌లైన్‌

దివ్యాంగ శక్తి రేపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని నియోజకవర్గాల్లో దివ్యాంగ్ శక్తి కార్యక్రమాన్ని ఎమ్మెల్యేలు ప్రారంభించనున్నారు. ఆర్టీసీ బస్సులో దివ్యాంగులతో కలిసి ప్రయాణించనున్నారు. అనంతరం దివ్యాంగులతో కలిసి భోజనం చేస్తారు. స్త్రీ శక్తి బస్సుల్లో దివ్యాంగులు ఉచితంగా ప్రయాణించే వెసులుబాటు కల్పించడంతో దివ్యాంగులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మహిళలకు అందిస్తున్న స్త్రీ శక్తి పథకం ద్వారా 52 కోట్లకు పైగా మహిళలు ఉచిత ప్రయాణాలు చేశారు. ఉచిత బస్సు పథకం కోసం ఇప్పటివరకు రూ.1,826 కోట్లకు పైగా ఏపీ ప్రభుత్వం ఖర్చు చేసింది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Divyang Shakti SchemeAPSRTC Free BusAndhra pradesh newsAPSRTCFree Bus Travel In AP

Trending News