Andariki Illu: ప్రజలకు ఏపీ ప్రభుత్వం వరం.. అందరికీ ఇళ్ల నిర్మాణంపై కీలక ప్రకటన

Big Good News AP Govt Reveiw On Housing For All Scheme: పేదలకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం శుభవార్త తెలిపింది. మరో కీలకమైన హామీని నిలబెట్టుకునేందుకు సిద్ధమైంది. అందరికీ గృహ నిర్మాణం పథకాన్ని అమలు చేసేందుకు ప్రభుత్వం సమీక్ష చేసింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 26, 2025, 07:06 PM IST

Andariki Illu: ప్రజలకు ఏపీ ప్రభుత్వం వరం.. అందరికీ ఇళ్ల నిర్మాణంపై కీలక ప్రకటన

AP Housing For All Scheme: ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలను వరుసగా నెరవేరుస్తున్న చంద్రబాబు ప్రభుత్వం మరో కీలక హామీని నిలబెట్టుకునేందుకు సిద్ధమైంది. ఈ మేరకు కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. పేదలందరికీ ఇల్లు ఉండాలని నిర్ణయించి 'అందరికీ గృహ నిర్మాణం' అనే పథకం రూపొందించింది. అందులో భాగంగా పేదలకు ఉచితంగా ఇల్లు నిర్మించి ఇచ్చేందుకు కార్యాచరణ ప్రారంభించింది. ఈ నేపథ్యంలోనే గృహ నిర్మాణంపై ఏపీ ప్రభుత్వం సమీక్ష చేసింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

రాష్ట్రంలో గృహనిర్మాణాన్ని వేగవంతం చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక చర్యలు చేపట్టింది. అందరికీ గృహ నిర్మాణం కార్యక్రమం అమలును పర్యవేక్షణకు మంత్రివర్గ ఉపసంఘం నియమించింది.  క్షేత్ర స్థాయిలో సమస్యలు, సవాళ్ల పరిష్కారానికి ముగ్గురు మంత్రుల బృందం ఏర్పాటు చేసింది. మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సభ్యులుగా గృహ నిర్మాణశాఖ మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి, సభ్యులుగా రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్, పురపాలకశాఖ మంత్రి పొంగూరు నారాయణను నియమించింది. ఉప సంఘం కన్వీనన్‌గా రెవెన్యూ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి  వ్యవహరించనున్నారు.

క్షేత్ర స్థాయిలో ఉన్న పలు సమస్యలపై అధ్యయనం చేసి నివేదిక ఇవ్వాలని మంత్రివర్గ ఉప సంఘానికి ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఆర్టీజీఎస్ ఆధారంగా లబ్దిదారుల గుర్తించేందుకు అనుసరించాల్సిన విధానంపై ఈ కమిటీ అధ్యయనం చేయనుంది. అర్హత కలిగిన కుటుంబాలకు ఇళ్లు కేటాయించే విధానాలపై అధ్యయనం చేయాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇచ్చింద. పట్టణాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇళ్ల నిర్మాణాలు చేపట్టే అంశంపై చర్చించాలని తెలిపింది.

గత ప్రభుత్వంలో ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చి న్యాయస్థానాల్లో ఉన్న కేసుల పరిష్కారంపై చర్చించాలని కమిటీకి ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. జగనన్న కాలనీల్లో కేటాయించి, నిరుపయోగంగా ఉన్న ఖాళీ స్థలాల వినియోగంపై చర్చ, క్షేత్ర స్థాయి సమస్యలను పరిష్కారం కోసం సరైన మార్గదర్శకాలు రూపొందించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. వీలైనంత త్వరలో అధ్యయన నివేదికను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అందజేయాలని ఉపసంఘానికి ఆదేశాలు ఇచ్చింది. తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలని రెవెన్యూ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శికి ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె.విజయానంద్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Government housesChandrababu NaiduAmaravatiHousing For All SchemeAndhra Pradesh

