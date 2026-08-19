AP Mayor Elections: స్థానిక ఎన్నికలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. ఇప్పటికే మంత్రివర్గ సమావేశంలో బీసీ రిజర్వేషన్లకు సంబంధించి నిర్ణయం తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. కొన్ని వారాల్లోనే స్థానిక ఎన్నికలకు షెడ్యూల్ విడుదల కాబోతున్న వేళ ఏపీ ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇన్నాళ్లు మేయర్, మున్సిపల్ చైర్మన్ల ఎన్నికలు పరోక్ష పద్ధతిలో ఉండేవి. ఇకపై వాటిని ప్రత్యక్షంగా ఎన్నిక చేయాలని ఏపీ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. దీనికి సంబంధించిన బిల్లు ఏపీ అసెంబ్లీ ఆమోదం తెలిపింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో మేయర్, మున్సిపల్ చైర్మన్ల ఎంపికకు ఇకపై ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు వీలు కల్పించే ఆంధ్రప్రదేశ్ పురపాలక శాసనాలు 4వ సవరణ బిల్లుకు ఏపీ అసెంబ్లీ ఆమోదం తెలిపింది. మేయర్, మున్సిపల్ చైర్మన్లను పరోక్ష విధానంలో ఎన్నుకుంటున్న నేపథ్యంలో, ఎన్నికల విధానంలో మార్పు తీసుకువస్తూ ప్రభుత్వం ఈ చట్ట సవరణ బిల్లును రాష్ట్ర పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి నారాయణ అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టారు.
బిల్లు ప్రవేశపెట్టిన సందర్భంగా మంత్రి నారాయణ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. '1986 వరకు మేయర్, మున్సిపల్ చైర్మన్ల ఎంపికకు పరోక్ష ఎన్నికలు జరిగేవి. 1986 నుంచి 2005 వరకు ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు జరిగాయి. 2005 నుంచి ఇప్పటివరకు మళ్లీ పరోక్ష ఎన్నికల విధానం కొనసాగుతోంది' అని సభకు వివరించారు. ప్రస్తుతం తీసుకొచ్చిన చట్ట సవరణతో ఇకపై మేయర్, మున్సిపల్ చైర్మన్ల ఎన్నికలు ప్రత్యక్ష విధానంలో నిర్వహించేందుకు అవకాశం కలుగుతుందని వెల్లడించారు.
పరోక్ష పద్ధతి కాకుండా ప్రత్యక్ష ఎన్నిక ద్వారా ప్రజలే నేరుగా మేయర్ లేదా మున్సిపల్ చైర్మన్ను ఎన్నుకోనున్నారు. దీనివలన అనేక ప్రయోజనాలు ఉంటాయని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో ప్రజల నుంచి ఎన్నికైన మేయర్, చైర్మన్కు బలమైన ప్రజామోదం ఉంటుందని చెప్పారు. కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్ల ద్వారా కాకుండా ప్రజలే నేరుగా ఎన్నుకోవడంతో మేయర్ లేదా చైర్మన్పై కౌన్సిలర్లు, కార్పొరేటర్ల ప్రభావం ఉండదని వివరించారు.
బిల్లు ఆమోదం
ప్రత్యక్ష పద్ధతిలో ఎన్నికయ్యే మేయర్, చైర్మన్లు వేగవంతమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుందని మంత్రి నారాయణ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. నగరాలు, పట్టణాల అభివృద్ధికి సంబంధించిన ప్రాజెక్టులను త్వరితగతిన అమలు చేసేందుకు ఇది దోహదపడుతుందని చెప్పారు. అభివృద్ధి పనుల అమలులో వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలు, సంస్థలతో మెరుగైన సమన్వయం చేసుకుంటూ పనులను వేగవంతం చేసేందుకు ప్రత్యక్ష ఎన్నిక ద్వారా ఎన్నికైన మేయర్, చైర్మన్కు అవకాశం ఉంటుందని ప్రభుత్వం వివరణ ఇస్తోంది. నగరాలు, పట్టణాల్లో పెట్టుబడులు, పరిశ్రమలు, పర్యాటక రంగాన్ని చురుకుగా ప్రోత్సహించేందుకు మేయర్ లేదా మున్సిపల్ చైర్మన్కు మరింత అవకాశం ఉంటుందని ప్రభుత్వం వివరించింది. ఈ బిల్లుకు అసెంబ్లీ ఆమోదం తెలపడంతో ఇకపై మేయర్, మున్సిపల్ చైర్మన్ల ఎంపికకు ప్రత్యక్ష ఎన్నికల విధానం అమల్లోకి రానుంది.