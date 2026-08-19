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AP Assembly: ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఇకపై మేయర్, మున్సిపల్ చైర్మన్‌లకు ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు

Big Update Now Onwards Direct Elections For Mayors And Municipal Chairpersons: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. స్థానిక ఎన్నికలకు సిద్ధమవుతున్న వేళ మేయర్‌, మున్సిపల్ చైర్మన్‌ల ఎన్నికలకు సంబంధించి పరోక్ష ఎన్నికలు కాకుండా ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. దీనికి సంబంధించిన బిల్లు ఏపీ అసెంబ్లీ ఆమోదం తెలిపింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 19, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 05:44 PM IST
AP Assembly: ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఇకపై మేయర్, మున్సిపల్ చైర్మన్‌లకు ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు
Image Credit: AP Municipal Chairman Elections

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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AP Assembly: ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం.. ఇకపై మేయర్, మున్సిపల్ చైర్మన్‌లకు ప్రత్యక్ష ఎన్నికలు
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