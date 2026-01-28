English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Govt Employees: ఉద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్‌.. ఏం ప్రకటించిందో తెలుసా?

Govt Employees: ఉద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్‌.. ఏం ప్రకటించిందో తెలుసా?

AP Govt Big Gift To Employees All Bills Clear Of TA TTA GPF And APGLI: ఆంధప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు వరుస శుభవార్తలు చెబుతోంది. ఉద్యోగులు, పింఛన్‌దారులకు మరో తీపి కబురు వినిపించింది. వారికి సంబంధించిన బిల్లులను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ఈ బిల్లుల చెల్లింపుతో ఉద్యోగులకు భారీ ప్రయోజనం లభించనుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 28, 2026, 04:46 PM IST

Govt Employees: ఉద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్‌.. ఏం ప్రకటించిందో తెలుసా?

Big Gift To Employees: దసరా పండుగ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం వరాలు కురిపిస్తోంది. ఉద్యోగులు, పింఛన్‌దారులకు సంబంధించిన సమస్యలు, డిమాండ్లు పరిష్కరిస్తోంది. దసరా సమయంలో కరువు భత్యం (డీఏ) ప్రకటించిన ప్రభుత్వం అనంతరం దీపావళి, సంక్రాంతి పండుగకు కూడా గుడ్‌న్యూస్‌ ప్రకటించింది. తాజాగా మరో వరం ప్రకటించింది. ఉద్యోగులు, పింఛన్‌దారులకు సంబంధించి ప్రకటన చేసింది. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన తీపి కబురుతో ఉద్యోగ వర్గాలకు భారీ ప్రయోజనం లభించనుంది.

Also Read: School Holiday: విద్యార్థులకు పండుగే.. స్కూళ్లకు నాలుగు రోజులు సెలవు?

​ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు పెండింగ్‌లో ఉన్న వివిధ రకాల బిల్లుల చెల్లింపుల్లో పురోగతి లభించింది. వివిధ రకాల బిల్లులు భారీగా పెండింగ్‌లో ఉండడంతో తాజాగా కొంత ఏపీ ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. విడుదల చేసిన బిల్లుల్లో టీఏ, టీటీఏ బిల్లులు ఉన్నాయి. 1 ఏప్రిల్ 25 నుంచి ఉద్యోగులకు సంబంధించిన టీఏ, టీటీఏ బకాయిల కోసం సుమారు రూ.150 కోట్లు ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ఏపీజీఎల్‌ఐ బిల్లులకు సంబంధించి మెచ్యూర్ అయిన పాలసీలు, లోన్ పేమెంట్లకు సంబంధించిన బిల్లులు ప్రభుత్వం క్లియర్‌ చేసింది. ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు రావాల్సిన జీపీఎఫ్‌ బకాయిలు కూడా ప్రభుత్వం చెల్లించింది. ఇక రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల సరెండర్ లీవ్ చెల్లింపుల ప్రక్రియ కూడా చేయగా.. వాటికి సంబంధించి బిల్లులు ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. వీటి చెల్లింపులతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్‌దారులకు భారీ ప్రయోజనం లభించనుంది.

Also Read: HIV Injection: బ్రేకప్‌ చెప్పాడని మాజీ ప్రియుడి భార్యకు HIV ఇంజెక్షన్‌ ఇచ్చిన ప్రియురాలు

ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీల మేరకు ఏపీలోని కూటమి ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు అనుకూలంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది. వేతనాల పెంపు, సుదీర్ఘ కాలంగా పెండింగ్‌లో ఉన్న బిల్లులు, అపరిష్కృతంగా మారిన ఆర్థిక సమస్యలతోపాటు ఆర్థియేతర సమస్యల పరిష్కారానికి ఏపీ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. ఇప్పటికే డీఏ ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. డీఏతో ఉద్యోగుల కుటుంబాల్లో ఆనందంగా.. ఇటీవల తరచూ ఉద్యోగుల బిల్లులకు సంబంధించి పెండింగ్‌ అంశాలు, సమస్యల పరిష్కారంపై ఏపీ ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ఈ క్రమంలోనే ఉద్యోగులకు పెండింగ్‌ బిల్లులు విడుదల చేసింది.

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ షాక్‌.. ఇవి ఉల్లంఘిస్తే ఉద్యోగం ఊస్ట్‌!

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

