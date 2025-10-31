English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఏపీ
  • Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు చంద్రబాబు మరో వరం.. ఈసారి ఏం ఇచ్చారంటే..?

Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు చంద్రబాబు మరో వరం.. ఈసారి ఏం ఇచ్చారంటే..?

AP Govt Big Gift To Employees EHS Scheme Apply: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు చంద్రబాబు ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త ప్రకటించింది. ఇప్పటికే డీఏ పెంచిన ప్రభుత్వం తాజాగా పదవీ విరమణ పొందిన ఉద్యోగులకు ఆరోగ్య పథకాన్ని అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఈ నిర్ణయంతో చాలా ప్రయోజనం కలగనుంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Oct 31, 2025, 10:56 PM IST

Trending Photos

Anushka Shetty: ఆ సినిమాలో నటించినందుకు సంవత్సరమంతా ఏడ్చిన అనుష్క శెట్టి.. అలా చేయడం భరించలేకపోయా అంటూ..
5
Anushka Shetty
Anushka Shetty: ఆ సినిమాలో నటించినందుకు సంవత్సరమంతా ఏడ్చిన అనుష్క శెట్టి.. అలా చేయడం భరించలేకపోయా అంటూ..
Holiday Today: ఈరోజు విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే!
5
October 31 holiday 2025
Holiday Today: ఈరోజు విద్యాసంస్థలకు సెలవు ప్రకటించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం.. కారణమేమిటంటే!
Prabhas: ప్రభాస్ కనీసం నన్ను గుర్తు కూడా పట్టలేదు.. పదిసార్లు సారీ చెప్పాడు.. ఫౌజీ గురించి రాహుల్ రవీంద్రన్..
5
Prabhas Fauji
Prabhas: ప్రభాస్ కనీసం నన్ను గుర్తు కూడా పట్టలేదు.. పదిసార్లు సారీ చెప్పాడు.. ఫౌజీ గురించి రాహుల్ రవీంద్రన్..
Bank Holiday: నేడు బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించిన RBI.. అసలు కారణమిదే..!
5
Today Bank Holiday
Bank Holiday: నేడు బ్యాంకులకు సెలవు ప్రకటించిన RBI.. అసలు కారణమిదే..!
Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు చంద్రబాబు మరో వరం.. ఈసారి ఏం ఇచ్చారంటే..?

APSRTC Employees: దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మరో తీపి కబురు అందించింది. ఇప్పటికే డీఏ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం తాజాగా పదవీ విరమణ పొందిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఆరోగ్య పథకాన్ని అమలు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో మాజీ ఉద్యోగులకు భారీ ప్రయోజనం చేకూరనుంది. అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న రిటైర్డ్‌ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంతో నిండు రోగ్యం అందిస్తుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. రూ.1,032 కోట్ల బిల్లులు విడుదల

పదవీ విరమణ చేసిన ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు ఏపీ ప్రభుత్వం తీపికబురు చెప్పింది. విశ్రాంత ఉద్యోగులకూ ఈహెచ్‌ఎస్‌ వర్తింపజేయాలని నిర్ణయించింది. 2020 జనవరి 1 తర్వాత రిటైరైన వారికి దీన్ని వర్తింపజేయనున్నారు. ఒకసారి ప్రీమియం చెల్లిస్తే జీవితాంతం ఉచిత వైద్యం అందించాలని నిర్ణయించారు. విశ్రాంత ఉద్యోగి భార్యకు కూడా ఉచిత వైద్యం అందించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించడం విశేషం. అంతేకాకుండా ఆర్టీసీ ఆస్పత్రుల్లోనూ ఉచిత వైద్యం, మందులు అందించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

Also Read: Public Holiday: రేపు పబ్లిక్‌ హలీడే.. అన్నీ స్కూళ్లు, బ్యాంకులు, ఆఫీస్‌లకు సెలవు

ఆర్టీసీ విశ్రాంతి ఉద్యోగులకు ఈహెచ్‌ఎస్‌ పథకం అమలుకోసం ఖర్చు వివరాలు కూడా ఆదేశాల్లో పేర్కొంది. సూపరింటెండెంట్‌ కేటగిరీ వరకు రూ.38,572 ప్రీమియం, అసిస్టెంట్‌ మేనేజర్‌, ఆపై ర్యాంకు ఉన్నవారికి రూ.51,429 చెల్లించాలని ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ అధికారులకు సూచించింది. ఆర్టీసీ ఆస్పత్రుల సిఫారసు మేరకు ఈహెచ్‌ఎస్‌ ఆస్పత్రుల్లో పదవీ విరమణ పొందిన ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు.. వారి భాగస్వామికి చికిత్స అందించనున్నట్లు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.

Also Read: Viral Video: రూ.4 వేల పింఛన్‌ ఎక్కడ.. మంత్రిని ప్రశ్నించిన వృద్ధురాలు

ప్రస్తుతం ఆర్టీసీలో రెగ్యులర్‌ ఉద్యోగుల్లా రీయంబర్స్‌మెంట్‌ సౌకర్యాన్ని రిటైర్డ్‌ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం కల్పించింది. ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయంతో రిటైర్డ్‌ ఉద్యోగులకు ఊపిరి పోసినట్టు అయ్యింది. దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు.. ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న రిటైర్డ్‌ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం నిర్ణయంతో భారీ పై ఆర్టీసీ సంఘాలు, ఎన్‌ఎంయూ, ఈయూ హర్షం వ్యక్తం చేశాయి. సీఎం, ఆర్టీసీ ఎండీ, అధికారులకు ఉద్యోగ సంఘాల నేతలు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

Also Read: Ind vs Aus Highlights: ప్రపంచకప్ ఫైనల్‌లో భారత అమ్మాయిలు.. సెమీస్‌లో ఆస్ట్రేలియాపై సంచలన విజయం

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

government employeesRTC employeesEHS SchemechandrababuAmaravati

Trending News