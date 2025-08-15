English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

AP Liquor Policy: మందుబాబులకు ఏపీ ప్రభుత్వం బంపర్‌ గిఫ్ట్‌.. 1 నుంచి తాగుడే తాగుడు

AP Govt Bumper Gift To Drinkers From September 1st Here Full Details: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం గొప్ప బహుమతి ఇచ్చింది. తాగినోళ్లకు తాగినంత అన్నట్టు అర్ధరాత్రి వరకు బార్లు తెరుచుకునేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ మేరకు కొత్త విధానం వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 15, 2025, 12:17 AM IST

AP Liquor Policy: మందుబాబులకు ఏపీ ప్రభుత్వం బంపర్‌ గిఫ్ట్‌.. 1 నుంచి తాగుడే తాగుడు

Andhra Pradesh Bars New Policy: ప్రపంచ దేశాలతోపాటు దేశవ్యాప్తంగా సంబరంగా స్వాతంత్ర్య వేడుకలు జరుపుకుంటుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం ప్రజలకు అద్భుతమైన కానుక ప్రకటించింది. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం పురస్కరించుకుని కొత్త మద్యం విధానాన్ని ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. కొత్త విధానంతో ఇక తాగుబోతులకు తాగినోళ్లకు తాగినంత చందంగా మారనుంది. అర్ధరాత్రి వరకు బార్లు తెరిచేందుకు అనుమతిచ్చింది. సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి రానున్న కొత్త విధానం వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్సైజ్ శాఖ కొత్త బార్ పాలసీ, నిబంధనలను విడుదల చేసింది. సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ నుంచి అమల్లోకి రానున్న కొత్త విధానంలో సరికొత్త విషయాలు ఉన్నాయి. వచ్చే మూడేళ్ల పాటు అమలులో ఉండనున్న ఈ కొత్త విధానంలో అనేక కీలక మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. గతంలో బార్లను వేలం ద్వారా కేటాయించగా.. ఇప్పుడు లాటరీ పద్ధతిలో కేటాయించనున్నారు. దీనికోసం 840 బార్లకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు. వీటికి అదనంగా గీత కార్మికుల కోసం మరో 84 బార్లకు తర్వాత ప్రత్యేకంగా నోటిఫికేషన్ జారీ చేయనున్నారు. లాటరీ నిర్వహణకు ఒక బార్‌కి కనీసం నాలుగు దరఖాస్తులు స్వీకరించాలని నిబంధన పెట్టారు.

పనివేళలు పెంపు
కొత్త విధానంలో ముఖ్యమైన మార్పు బార్‌ల పనివేళలు. బార్‌ల పనివేళలను ప్రభుత్వం రెండు గంటలు పెంచింది. ఇప్పటివరకు ఉదయం 11 నుంచి రాత్రి 11 గంటల వరకు బార్లు తెరిచి ఉండేవి. ఇకపై ఉదయం 10 నుంచి అర్ధరాత్రి 12 గంటల వరకు బార్‌లు తెరచి ఉండనున్నాయి. 

దరఖాస్తు రుసుముగా నాన్-రిఫండబుల్ ఫీజు రూ.5 లక్షలు.. అదనంగా రూ. 10 వేలు చెల్లించాల్సి ఉంది.

లైసెన్స్ ఫీజును మూడు కేటగిరీలుగా విభజించారు
లైసెన్స్ ఫీజు ఇలా
50,000 లోపు జనాభా ఉన్న ప్రాంతాల్లో: రూ.35 లక్షలు
50,000 నుంచి 5 లక్షల జనాభా ఉన్న ప్రాంతాల్లో: రూ.55 లక్షలు
5 లక్షల కంటే ఎక్కువ జనాభా ఉన్న ప్రాంతాల్లో: రూ.75 లక్షలు

ప్రతి ఏటా పెంపు
కొత్తగా అమలులోకి తీసుకువచ్చిన మద్యం విధానంలో లైసెన్స్‌ ఫీజు పెరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రతి ఏటా ఈ లైసెన్స్ ఫీజు 10 శాతం పెరుగుతుంది. కాగా గీత కార్మికులకు మాత్రం లైసెన్స్ ఫీజులో 50 శాతం రాయితీ ఉండడం విశేషం. అయితే కొత్త విధానంలో కీలకమైన మెలిక పెట్టారు. కొత్తగా ప్రవేశపెట్టిన రూ.99 క్వార్టర్ మద్యం మాత్రం బార్‌లలో విక్రయించడం ప్రభుత్వం నిషేధం విధించింది.

ఎయిర్‌పోర్టుల్లో బార్‌లు
కొత్త మద్యం విధానం ప్రకారం విమానాశ్రయాల్లో కూడా బార్లను ఏర్పాటు చేసుకునే అవకాశం కల్పించింది. ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా ఉన్న తిరుపతి విమానాశ్రయంలో మాత్రం బార్‌లు ఏర్పాటుచేసుకోరాదు. విమానాశ్రయాల్లో బార్‌ల ఏర్పాటుపై త్వరలో ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలు విడుదల చేయనుంది. వీటికి సంబంధించి దరఖాస్తులను ఆన్‌లైన్, ఆఫ్‌లైన్ పద్ధతుల్లో స్వీకరించనున్నారు.

